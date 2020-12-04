Khi đang làm ‘chuyện ấy’, cô gái thường xuyên phải vào nhà vệ sinh gấp, đi khám mới biết mắc căn bệnh này

Sống khỏe 04/12/2020 16:39

Liên tục chạy vào nhà vệ sinh khi đang quan hệ tình dục, cô gái này đi khám và phát hiện ra căn bệnh bàng quang tăng hoạt.

Một nữ giáo viên 30 tuổi sống tại Đài Bắc, Đài Loan thường xuyên gặp phải tình trạng mắc tiểu đột ngột trong suốt 1 năm. Theo đó, mỗi tiết học 45 phút, cô thường phải vào nhà vệ sinh nhiều lần. Thậm chí, nữ giáo viên còn không thể nhịn tiểu dẫn đến tình trạng són tiểu.

Buổi tối, khi cùng chồng ân ái trên giường thì cô lại đột ngột chạy vào nhà vệ sinh gấp vì muốn đi tiểu. Có đêm cô phải thức dậy khoảng 8 lần để đi vệ sinh. Tình trạng này kéo dài gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt nên cô quyết định đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

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Nữ giáo viên buồn tiểu ngay cả khi quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi khám và chẩn đoán, bác sĩ Trương Vũ Kỳ, khoa phụ sản, bệnh viện Wanfang Hospital cho biết bệnh nhân này bị chứng bàng quang tăng hoạt. Ông cho biết thêm: “Bệnh nhân này tiết lộ dạo gần đây ngày càng đi tiểu gấp và không thể nhịn tiểu được. Mỗi lần có việc cần ra ngoài, bệnh nhân thường chạy tìm nhà vệ sinh khắp nơi và lượng nước tiểu rất ít”.

Với một người bình thường, số lần đi tiểu không quá 8 lần/ngày và lượng nước tiểu mỗi lần là 300 - 400ml. Tuy nhiên, với trường hợp của nữ giáo viên, bàng quang đã bị teo nên mỗi lần cô chỉ có thể đi tiểu khoảng 100ml.

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Sau khi kiểm tra sức khỏe, cô gái mới biết bản thân mắc chứng bàng quang tăng hoạt - Ảnh minh họa: Internet

Để điều trị, bệnh nhân sẽ tiến hành phẫu thuật mở rộng dung tích bàng quang, phục hồi độ đàn hồi và cải thiện mức độ nhạy cảm của bàng quang.

Để ngăn ngừa căn bệnh này, bạn không nên nhịn tiểu trong khoảng thời gian dài mà khi buồn tiểu lập tức vào nhà vệ sinh. Vì nếu duy trì thói quen tai hại này, bàng quang của bạn có thể bị teo và dẫn đến chứng bàng quang tăng hoạt.

Bên cạnh đó, bạn còn phải uống đủ nước mỗi ngày. Tốt nhất nên chia đều lượng nước uống trong ngày ra làm nhiều lần, mỗi lần khoảng 50ml và đi vệ sinh khoảng 2-3 giờ một lần. Bạn cũng cần tránh ăn nhiều thức ăn chiên rán và cay, ngủ đủ giấc để tránh bàng quang hoạt động quá mức.

Một số triệu chứng bàng quang tăng hoạt

  • Đi tiểu gấp không kiểm soát
  • Hay bị són tiểu
  • Đi tiểu nhiều lần (trên 8 lần) trong ngày, kể cả ban đêm
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