Ung thư cổ tử cung thường được gây ra bơi nhiều loại nhiễm trung lây truyền qua đường tình dục, nhất là virus HPV. Điều cần thiết nhất đối với chị em phụ nữ chính là tầm soát, kiểm tra cổ tử cung thường xuyên, nhất là đối với phụ nữ đã quan hệ tình dục.

Thông thường, chị em phụ nữ phát hiện bệnh ung thư cổ tử ở giai đoạn cuối bởi sự chủ quan, lơ là trong t? vi ệc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Nếu phát hiện ở giai đoạn nặng, căn bệnh này có thể gây chết người nhưng nếu được điều trị sớm thì hoàn toàn có thể ngăn chặn chúng phát triển.

Dưới đây là một số dấu hiệu khác thường báo hiệu căn bệnh ung thư cổ tử cung, nếu thấy một trong số chúng, hãy đến ngay bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị sớm nhất:

Nếu không phải thời kì rụng trứng, âm đạo bỗng nhiên xuất dịch bất thường hoặc dịch có mùi khó chịu. Ngoài trừ việc bạn bị viêm nhiễm âm đạo, đây cũng có thể là dấu hiệu tế bào ung thư bắt đầu phát triển bên trong và tế bào của thành tử cung bắt đầu bị bong tróc.

2. Mụn cóc xuất hiện

Nếu tự dưng cơ thể bạn xuất hiện các mụn cóc nhỏ, chắc chắn đây là một dấu hiệu cảnh báo bạn cần đi kiểm tra sức khỏe sớm.

3. Xuất huyết âm đạo

Việc xuất huyết âm đạo bất thường mà không bị đau đớn, bạn chắc chắn nên xem xét kiểm tra ung thử cổ tử cung ngay. Bởi nếu ung thư cổ tử cung phát triển, tế bào phát triển khiến cổ tử cung bị khô hoặc thậm chí nứt và chảu máu.

4. Tim đập nhanh hơn

Nếu chế độ ăn uống và luyện tập không thay đổi mà đôi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và tim đập nhanh thì đây chắc chắn là dấu hiệu không bình thường. Bạn nên đi kiểm tra sức khỏe sớm nhất có thể khi thấy biến đổi này.

5. Gặp vấn đề về đường tiết niệu

Nếu như cổ tử cung mở rộng, bàng quang và thận có thể bắt đầu chịu sức ép. Lúc này, đường tiết niệu có thể đau đớn và nhiễm trùng.

6. Đau chân và hông

Cơ quan nội tạng chịu sức ép khi cổ tử cung sưng lên gây chèn ép cho mạch máu khiến máu khó lưu thông đến xương chậu và chân. Đó là lý do tại sao chân và mắt cá chân liên tục đau là dấu hiệu đầu tiên cảnh báo cổ tư cung của bạn đang gặp vấn đề.

7. Chán ăn, giảm cân

Giảm cân đột xuất là dấu hiệu của hầu hết các bệnh ung thư. Cơ thể bỗng nhiên chán ăn và giảm cân nhanh chóng chính là cảnh báo tiếp theo cho những người mắc bệnh ung thư, nhất là ở vùng cổ tử cung.

Một số yếu tố là tăng nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung:

- Hút thuốc lá hoặc thường xuyên hít khói thuốc

- Quan hệ tình dục không an toàn

- Hệ miễn dịch thấp

Nếu thấy một trong các dấu hiệu trên, bạn cần đến thăm khám gấp để được chẩn đoán và điều trị sớm. Tuy nhiên, nếu bạn không có dấu hiệu nào, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên làm xét nghiệm pap hàng năm để tầm soát ung thư sớm nhất.