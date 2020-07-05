Cách trị nứt gót chân tại nhà đơn giản, nhanh chóng và siêu tiết kiệm

Nứt gót chân là hiện tượng khá phổ biến. Tuy không phải là bệnh nhưng lại khiến đôi chân mất đi tính thẩm mỹ. Những vết nứt sẽ càng hiện ra rõ ràng hơn khi chân bị bẩn. Điều này sẽ khiến khổ chủ thấy ái ngại với những người xung quanh.

Sử dụng sản phẩm thiên nhiên là cách trị nứt gót chân tại nhà hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Bởi trong các thực phẩm tự nhiên có có chứa thành phần dưỡng chất tự nhiên an toàn mà lại cần thiết cho việc khôi phục và dưỡng da tốt nhất.

Khi một phần da gót chân bị mất tính đàn hồi và dần chết đi sẽ dẫn đến nứt gót chân. Không chỉ gây ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ, nứt gót chân có thể dẫn đến đau nhức, chảy máu khi gặp các điều kiện thuận lợi như thời tiết thay đổi, trời hanh khô, … Thậm chí, có thể gây cản trở hoạt động đi lại.

Để nắm được cách sở hữu gót chân căng hồng, không bị nứt, trước tiên bạn cần nắm được hiện tượng này xuất hiện do đâu.

Khi một phần da gót chân bị mất tính đàn hồi và dần chết đi sẽ dẫn đến nứt gót chân

Những nguyên nhân dẫn đến nứt gót chân có thể kể đến như:

+ Da gót chân khô, đứng hoặc đi bộ quá lâu gây áp lực trong thời gian dài lên gót chân.

+ Do tác động của việc ngâm chân trong nước nóng quá lâu, sấy chân với nhiệt độ cao hoặc dùng xà phòng chứa chất tẩy quá mạnh,…

+ Mang giày quá cứng, không lót miếng đệm khiến gót chân bị nứt,…

+ Do mắc những căn bệnh như vảy nến, viêm da, suy giáp, bệnh tiểu đường,…

2. Cách trị nứt gót chân tại nhà hiệu quả

- Dùng dầu dừa và muối

Dầu dừa là một trong những nguyên liệu tự nhiên giúp trị nứt gót chân hiệu quả. Ngoài khả năng loại bỏ da chết, dầu dừa còn giúp cân bằng độ ẩm, cung cấp dưỡng chất cho da, kích thích hình thành da mới, nối lại các lớp da đang bị đứt.

Chữa nứt gót chân với dầu dừa và muối

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nước ấm, muối, dầu dừa

Tiến hành:

Bước 1: Pha muối và nước ấm rồi ngâm chân khoảng 10 phút. Nước muối ấm sẽ giúp gót chân của bạn mềm hơn và làm dịu các cơn đau nhức.

Bước 2: Lau khô chân sau đó thoa một lượng vừa đủ dầu dừa lên gót chân. Dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất trong dầu dừa thẩm thấu tốt hơn. Mỗi tuần bạn có thể áp dụng phương pháp này từ 1 - 3 lần tùy mức độ nứt gót chân nặng hay nhẹ.

- Dùng Vaseline

Dùng Vaseline là cách duy trì độ ẩm cho da và ngăn ngừa tình trạng bong tróc, khô da. Bên cạnh đó, giúp bổ sung dưỡng chất ngăn ngừa lão hóa da. Đặc biệt, nuôi dưỡng làn da trắng hồng đều màu. Nhờ những khả năng này mà Vaseline được sử dụng để trị nứt gót chân và khôi phục vết nứt nhanh chóng, hiệu quả.

Dùng vaseline để thoa lên vùng gót chân và lưu lại trên da như những loại kem bình thường và để qua đêm

Nếu bạn không có quá nhiều thời gian để chăm sóc cơ thể thì Vaseline chính là sản phẩm quen thuộc mà bạn nên quan tâm để không chỉ chữa khô, nứt nẻ gót chân mà còn dưỡng da toàn thân.

Chỉ cần bạn không dị ứng thành phần thì hoàn toàn có thể áp dụng cách trị nứt gót chân bằng Vaseline. Rất đơn giản chỉ cần dùng để thoa lên vùng gót chân và lưu lại trên da như những loại kem bình thường và để qua đêm. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên áp dụng đều đặn mỗi sáng tối.

Ngoài ra, bạn có thể kết hợp dùng Vaseline với một số sản phẩm tự nhiên để gia tăng công dụng chăm sóc và chữa nứt nẻ da. Bao gồm:

- Vaseline và chanh

Cho 1 muỗng kem Vaseline trộn với ½ muỗng kem Vaseline

Cách thực hiện:

+ Đầu tiên, bạn chà gót chân với đá nhám để giúp da mềm và dễ hấp thụ dưỡng chất hơn. Sau đó, rửa lại thật sạch với nước ấm và lau khô.

+ Cho 1 muỗng kem Vaseline trộn với ½ muỗng kem Vaseline.

+ Dùng hỗn hợp này thoa đều lên gót chân và kết hợp với các động tác massage để kem dưỡng hấp thụ hoàn toàn vào da.

- Vaseline và muối

Dùng muối là cách hiệu quả để tẩy tế bào chết trên da, khử trùng, tẩy tế bào chết và loại bỏ vùng gót chân bị khô nứt. Kết hợp muối và Vaseline là sự lựa chọn thông minh và đạt hiệu quả nhanh chóng.

Cách thực hiện: Trộn kem dưỡng Vaseline và muối lại để tạo thành hỗn hợp và bôi lên vùng gót chân bị nứt nẻ. Để hỗn hợp này trên da qua đêm. Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn có thể áp dụng sáng và tối.

- Dùng mật ong và chanh

Chỉ cần bỏ ra vài nghìn đồng mua mật ong và chanh, bạn sẽ có ngay một công thức trị nứt gót chân hiệu quả. Mật ong chứa nhiều khoáng chất, vitamin có tác dụng kháng khuẩn, cấp ẩm và làm mềm da. Chanh chứa nhiều vitamin C giúp loại bỏ lớp da sừng cứng bên ngoài và làm sáng da.

Chữa nứt gót chân với mật ong và chanh

Nguyên liệu: Nước ấm, nước cốt chanh và mật ong

Tiến hành:

Bước 1: Rửa chân cho sạch bụi bẩn

Bước 2: Đổ một lượng nhỏ mật ong vào nước ấm sau đó cho thêm vài giọt nước cốt chanh vào, khuấy đều.

Bước 3: Ngâm chân trong nước vừa pha khoảng 10 phút rồi lau khô với khăn sạch. Thực hiện mỗi tuần từ 1 - 3 lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

- Dùng baking soda

Trong baking soda chứa natri bicarbonat và nhiều khoáng chất giúp tẩy sạch mảng bám, da chết và diệt khuẩn hiệu quả. Không chỉ giúp loại sạch vết rạn và nứt, dùng baking soda còn là cách hiệu quả giúp chân mịn màng và ngăn chặn mùi hôi chân.

Dùng Baking Soda còn là cách hiệu quả giúp chân mịn màng và ngăn chặn mùi hôi chân

Cách thực hiện:

+ Chuẩn bị sẵn thau nước ấm và ngâm chân. Sau đó, cho 3 muỗng baking soda vào.

+ Sau khoảng 15 phút thư giãn, bạn chà bỏ đi lớp da chết.

+ Thoa thêm một lớp kem dưỡng ẩm cho chân để chân không bị khô ráp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể ngâm chân bằng sữa tươi và baking soda. Với cách này da chân không chỉ mau hết nứt nẻ mà còn đỡ khô hơn.

- Kem đánh răng

Thật đáng ngạc nhiên, kem đánh răng có thể dùng để chăm sóc da chân hiệu quả. Cách trị nứt gót chân bằng kem đánh răng rất đơn giản, bạn chỉ cần thoa một lớp kem mỏng lên chân, dùng bàn chải đánh răng loại mềm chà xát để loại bỏ tế bào chết. Lưu ý, nếu chân có vết nứt sâu thì không nên dùng kem đánh răng chứa tinh dầu bạc hà bởi sẽ khiến vết thương bị nặng hơn.

Chăm sóc da chân hiệu quả với kem đánh răng

- Chuối và bơ

Trong chuối chứa nhiều vitamin B, bơ chứa vitamin E, đây đều là những loại trái cây tốt cho sức khỏe và được nhiều người ưa chuộng. Kết hợp chuối và bơ là cách chữa nứt nẻ chân tay hiệu quả.

Cách thực hiện:

+ Cắt lấy ½ quả bơ chín mềm và dằm nhuyễn, sau đó trộn chung với 1 quả chuối. Có thể cho thêm vào chút mật ong hoặc sữa tươi không đường.

+ Đắp hỗn hợp này lên gót chân và dùng khăn quấn cố định lại.

+ Sau khoảng 30 phút, rửa lại thật sạch với nước ấm.

Kết hợp chuối và bơ điều trị nứt nẻ gót chân

Với những cách trị nứt gót chân tại nhà đơn giản vừa chia sẻ trên, bạn có thể dễ dàng loại bỏ vùng da gót chân khô nứt xấu xí hiệu quả nhanh chóng, tiết kiệm. Mỗi ngày chỉ cần dành ra một ít thời gian để chăm sóc gót chân đang bị tổn thương, bạn sẽ nhận được những hiệu quả bất ngờ ngoài mong đợi. Hãy lựa chọn cho mình phương pháp phù hợp nhất và Duy trì đều đặn để nhanh chóng sở hữu gót chân căng mịn.