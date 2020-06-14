Đừng coi thường hiện tượng mỏi bắp chân khi ngủ

Đau mỏi bắp chân khi ngủ là hiện tượng phổ biến xuất hiện ở tất cả mọi người và mọi lứa tuổi khác nhau. Đây hoàn toàn không phải là điều đơn giản như bạn nghĩ đâu. Vì nó không chỉ khiến bạn khó ngủ mà còn là lời cảnh báo về tình trạng sức khỏe có thể đang gặp vấn đề. Bạn cần phải theo dõi và có được cách điều trị phù hợp nếu hiện tượng này kéo dài.

Tình trạng này sẽ xuất hiện vào ban đêm khiến bạn khó ngủ do chân bị tê bì, nhức mỏi tạo da cảm giác mệt mỏi và uể oải. Người ít vận động, người cao tuổi, thường xuyên gặp phải các vấn đề về xương khớp là đối tượng dễ mắc phải căn bệnh này nhất.

Mỏi bắp chân khi ngủ xuất hiện do các cơ bắp, mô mềm nằm ở xung quanh dây chằng và gân bị rối loạn chức năng. Chúng sẽ khiến cho các dây thần kinh bị tổn thương và chân có cảm giác tê buốt rất khó chịu.

Nếu như hiện tượng mỏi bắp chân về đêm của bạn kéo dài, diễn ra liên tục, xuất hiện thường xuyên thì nên đi khám chuyên khoa xương khớp. Để lâu không những khiến cho bệnh ngày càng trầm trọng mà cơ thể, tinh thần cũng sẽ mệt mỏi, không thoải mái.

Xoa bóp là một cách giúp giảm tình trạng mỏi bắp chân khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của hiện tượng mỏi bắp chân khi ngủ

Người bị mỏi bắp chân khi ngủ chủ yếu là do những nguyên nhân sau đây:

Xương thiếu canxi, cơ thể thiếu vitamin D

Canxi và vitamin D là 2 dưỡng chất thiết yếu của cơ thể cấu tạo nên khung xương chắc khỏe. Nhưng khi bạn bị thiếu hụt 2 dưỡng chất này sẽ dẫn đến tình trạng loãng xương. Đây cũng là nguyên nhân khiến chân tay đau nhức, cơ thể mệt mỏi.

Trong thời điểm giao mùa, đặc biệt là vào mùa hè, hệ thần kinh sẽ tăng trưởng và hoạt động mạnh hơn mức bình thường khiến cho nồng độ vitamin D cao. Cho đến khi đạt đỉnh, cơ thể sẽ tự điều chỉnh một cách tự nhiên. Như vậy chính là khiến cho việc hình thành các cơn đau mỏi bắp chân xuất hiện.

Khi thời tiết giao mùa cũng khiến xương khớp nhức mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Bị chấn thương xương khớp hoặc tụ máu

Hoạt động hằng ngày có thể khiến cho xương khớp của bạn bị chấn thương hoặc tích tụ máu mà nhiều khi chính bản thân mình lại khó phát hiện ra. Điều này sẽ khiến cho xương khớp phần bắp chân bị mỏi, đau, nhức.

Mỏi bắp chân khi ngủ do thiếu nước

Nếu trong 1 ngày, cơ thể không được cung cấp đủ nước khoảng từ 1,5 đến 2 lít thì cũng khiến cho bắp chân bị nhức mỏi. Đó là do các chất điện giải trong máu bị mất cân bằng. Vì vậy, hãy bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể của mình.

Uống đủ nước để không khiến cho bắp chân mỏi khi ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Đau bắp chân sau khi luyện tập thể thao, vận động quá sức

Chúng ta vận động hằng ngày tạo nên thói quen sinh hoạt, khiến cho sức chịu đựng của cơ thể chỉ duy trì ổn định ở một mức độ nào đó. Nhưng khi có một hoạt động bất thường hoặc luyện tập thể thao, vận động vượt mức thường ngày thì cũng sẽ dẫn đến đau mỏi bắp chân khi ngủ.

Do lão hóa

Từ tuổi 50 trở đi, cơ thể sẽ có những sự thay đổi và xuất hiện tình trạng lão hóa . Đây cũng được cho là một nguyên nhân khiến bạn bị đau mỏi bắp chân khi ngủ. Điều này là do khớp đang bị thoái hóa, xương không còn được chắc khỏe. Không chỉ đau nhức vào ban đêm, thậm chí nhiều người già còn đau nhức chân cả ban ngày.

Đau nhức bắp chân khi bạn mắc phải một bệnh lý nào đó

Nhức mỏi bắp chân là bệnh gì? Theo nghiên cứu của các chuyên gian thì mỏi bắp chân khi đi ngủ cũng là cảnh báo của những bệnh lý mà bạn đang gặp phải đó là:

Giãn tĩnh mạch ở tay hoặc chân: Tại vị trí các tĩnh mạch chân bị giãn sẽ có cảm giác đau ê ẩm và rất khó chịu. Biểu hiện dễ nhận biết nhất là vị trí mạch máu sẽ nổi gân xanh. Nếu chúng nổi to, đầy gân guốc thì cho thấy rằng bệnh đã nặng hơn.



Các bệnh liên quan đến xương khớp ví dụ như: tổn thương khớp chân tay, cột sống cổ, thắt lưng…



Người đang bị tiểu đường, xơ vữa động mạch, thiếu máu não… cũng sẽ bị đau bắp chân do biến chứng thần kinh, mạch máu.

Do suy giảm tĩnh mạch

Những người bị đau nhức xương khớp thường khó nhận biết bệnh ở giai đoạn đầu. Bởi bệnh chỉ biểu hiện là đau nhức cơ chân, tay. Nhưng hiện tượng này sẽ chấm dứt sau 1 thời gian. Lúc đó là bệnh đã nặng. Vậy nên hãy theo dõi, nhận biết sớm hiện tượng này.

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Chú ý khi luyện tập, vận động hằng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa mỏi bắp chân

Nếu bị mỏi bắp chân khi ngủ, bạn không nên chủ quan mà hãy đến gặp các bác sĩ chuyên khoa để được thăm khám, điều trị. Ngoài ra, cũng hãy kết hợp với một vài cách sau:

Xoa bóp tại vị trí mà bạn bị đau với 5 cách xoa như: xoa, xát, bóp, day và bấm. Thay đổi liên tục để việc tác động được sâu hơn.

Chườm nóng vào chỗ bị đau nhức. Bạn chỉ cần lấy muối trắng và ngải cứu rang lên chảo rồi đắp lên vùng bị đau.

Thực hiện chế độ nghỉ ngơi, ăn uống khoa học. Hãy bổ sung thêm các chất dinh dưỡng như: các loại vitamin nhóm B, C, D, thực phẩm có chứa nhiều canxi, phốt pho, mage…

Xây dựng cho mình chế độ ăn hợp lý - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thông tin về nguyên nhân và cách điều trị mỏi bắp chân khi ngủ. Nếu bạn đang gặp phải vấn đề này thì hãy nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán kịp thời.