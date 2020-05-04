Do đó, bạn cần tìm hiểu Chân bị sưng phù là bệnh gì? Đồng thời, cần tiến hành các cách giảm phù chân kịp thời để tiếp tục các hoạt động hàng ngày và cảm thấy thoải mái hơn.

Phù nề chân khiến bạn cảm thấy khó chịu và bất tiện trong việc đi lại. Đây có thể là dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm.

Phù là tình trạng bị ứ nước trong các tổ chức dưới da hoặc xuất hiện ở các tạng của cơ thể. Người bệnh không nên chủ quan vì có thể đây là dấu hiệu của nhiều bệnh.

Thông thường, chúng ta có thể thấy ngay được hiện tượng phù bằng mắt thường. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp rất khó xác định. Phù nề thường gặp ở bất kỳ phần nào của cơ thể. Tuy nhiên, những nơi thường gặp nhất đó là bàn chân, cánh tay, mắt cá chân và chân.

Những dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh:

+ Cảm giác nặng mặt, nặng chân, có thể là bắp chân bị sưng to hoặc mu bàn chân bị sưng phù, căng mọng và mất dần đi những nếp nhăn.

+ Ở đầu xương, mắt cá bị phẳng lỳ.

+ Da ở vùng bị phù nhạt màu hơn và khi ấn vào sẽ bị lõm xuống, đặc biệt là khi ấn vào mặt trước trong xương chày.

Phù nề thường gặp ở bàn chân, cánh tay, mắt cá chân và chân

Đồng thời, có thể xuất hiện những dấu hiệu như lượng nước tiểu ít hơn, gan to, khó thở, cổ trướng,... Cân nặng tăng hằng ngày từ 1-2 kg do phù giữ nước.

2. Nguyên nhân khiến chân bị sưng phù bất thường

Phù nề có thể xuất hiện do ảnh hưởng của chế độ ăn uống, sinh hoạt hoặc là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng.

- Phù chân là dấu hiệu của bệnh lý nghiêm trọng

+ Suy thận

Tình trạng thừa nước và phù nề thường là triệu chứng của suy thận cấp tính. Ở bệnh nhân bị phù nề do bệnh thận, có 2 lý do gây bệnh chính: Nước tiểu bị mất protein nặng và chức năng thận bị suy giảm.

Biểu hiện phù nề khi mất protein nặng trong nước tiểu (hơn 3,0 gram mỗi ngày) được gọi là hội chứng thận hư. Dẫn đến giảm nồng độ albumin trong máu.

Tình trạng thừa nước và phù nề thường là triệu chứng của suy thận cấp tính

Khi các mao mạch bị rò rỉ sẽ dẫn đến chứng phù. Điều này sẽ khiến thận phải kịp thời bù lại chất dịch đã mất bằng cách vụ giữ lại nước và natri trong cơ thể. Sự suy giảm chức năng của thận sẽ dẫn đến phù nề do khả năng bài tiết natri vào nước tiểu bị kém hơn đi.

Bệnh phù nề trở nên nghiêm trọng hơn với tình trạng suy thận nặng. Kèm theo đó là các triệu chứng như: chán ăn, khó tập trung, cảm giác mệt mỏi và yếu đi, khó ngủ…

Để điều trị bệnh thận, bệnh nhân có thể sử dụng các loại thuốc bao gồm gồm thuốc huyết áp cao, thuốc lợi tiểu, thuốc làm giảm cholesterol… Với tình trạng suy thận nặng, cần phải tiến hành ghép thận hoặc lọc máu.

+ Mắc bệnh gan

Bệnh xơ gan sẽ có thể gây hình thành sẹo trong gan và tăng cường dòng chảy máu vào gan, dẫn đến tăng huyết áp, sưng chân. Đồng thời, xơ gan còn có thể dẫn đến sản sinh protein albumin và gây sưng chân. Nguyên nhân khiến gan tổn thương có thể là do virus, rượu và béo phì.

Phù nề do mắc bệnh gan

Để điều trị bệnh hiệu quả, có thể áp dụng các biện pháp như giảm cân, kiêng rượu bia. Đồng thời, cần dùng thuốc tây theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc phẫu thuật.

+ Phù bạch huyết

Khi hệ bạch huyết, đặc biệt là các hạch bạch huyết tại vùng chậu bị tổn thương sẽ gây cản trở sự lưu thông của bạch huyết xuống chân, bàn chân. Đây là tình trạng dễ thấy ở những người bị ung thư, béo phì. Để giảm bớt sưng đau, bạn cần phải kiểm soát tình trạng này. Thậm chí, cần phải phẫu thuật đối với tình trạng bệnh nặng.

Khi hệ bạch huyết, đặc biệt là các hạch bạch huyết tại vùng chậu bị tổn thương sẽ gây cản trở sự lưu thông của bạch huyết xuống chân, bàn chân

Tốt nhất, bạn cần điều trị sớm khi bị nhiễm trùng tay, chân và bàn chân. Nên có chế độ ăn uống lành mạnh và uống thuốc theo sự chỉ định của bác sĩ. Với một số trường hợp, cần thiết phải dùng đến thuốc lợi tiểu để giảm phù.

+ Cục máu đông

Hình thành cục máu đông trong cơ thể sẽ dẫn đến khu vực phía sau bị tắc nghẽn. Từ đó, gây áp lực nặng và dồn máu ra khỏi tĩnh mạch vào các mô và dẫn đến tình trạng sưng, phù. Thậm chí, có thể đe dọa đến tính mạng.

- Phù chân mang tính tạm thời

+ Do mang thai

Hiện tượng sưng phù khi mang thai hay còn được gọi là phù nề. Tình trạng này xảy ra rất phổ biến khi mang thai và sẽ tự động biến mất ngay sau khi sinh con. Nguyên nhân bởi chất lỏng dư thừa tràn vào trong các mô của bạn.

Mặc dù vậy, nếu trong thời kỳ mang thai mà bị sưng phù chân kèm theo những triệu chứng khác như đi tiểu không đều, đau bụng, đau đầu và buồn nôn thì bạn cần kịp thời đi khám bác sĩ.

Tình trạng huyết áp tăng cao ở sản phụ hay còn gọi là tiền sản giật thường có triệu chứng sưng phù chân kèm với sưng phù xảy ra ở mặt, tay.

Hiện tượng sưng phù khi mang thai

Bằng cách mát xa chân nhẹ nhàng bạn có thể giảm bớt khó chịu hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn nên có chế độ ăn uống lành mạnh, uống nhiều nước. Tránh đứng một chỗ quá lâu. Thường xuyên đi dạo để lưu thông mạch máu đều đặn ở cả hai chân.

+ Do thời tiết nắng nóng

Trong thời tiết nắng nóng, bàn chân thường xuyên bị sưng do giãn tĩnh mạch. Đây là một phần của quá trình làm mát tự nhiên của cơ thể.

Khi tĩnh mạch không thể đưa máu được về tim và dẫn đến tích tụ nhiều chất lỏng ở khu vực mắt cá chân và bàn chân.

Để giảm sưng, bạn có thể ngâm chân vào trong nước mát, uống nhiều nước. Bên cạnh đó, nên mang giày thoải mái và thư giãn đôi chân được nâng cao. Đeo tất đè ép để giảm tình trạng phù nặng hơn. Với các bài tập chân đơn giản và đi bộ, tình trạng phù chân cũng sẽ được cải thiện hơn.

+ Do uống rượu bia

Uống rượu bia nhiều sẽ gây tích giữ lại nhiều nước trong cơ thể và khiến chân sưng phù. Sau một vài ngày, tình trạng này sẽ biến mất. Tuy nhiên, nếu tình trạng sưng không giảm bớt, bạn nên đi khám. Cũng có thể đây là dấu hiệu của một số vấn đề với gan, tim hoặc thận.

Uống rượu bia nhiều sẽ gây tích giữ lại nhiều nước trong cơ thể và khiến chân sưng phù

Uống nhiều nước hơn và cắt giảm lượng muối trong khẩu phần ăn là cách điều trị khi bàn chân sưng do tiêu thụ rượu. Nên ngâm chân trong nước mát và nghỉ ngơi nhiều hơn.

+ Do chấn thương

Khi xuất hiện những chấn thương tại chân như bong gân, gãy xương, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng tình trạng viêm, sưng.

Để vết thương mau hồi phục hơn, máu sẽ được dồn xuống chân. Với tình trạng nhẹ, bạn cần uống thuốc giảm đau theo đơn của bác sĩ hoặc có thể cần phải đeo nẹp. Đối với trường hợp nặng, có thể phải được phẫu thuật.

Khi xuất hiện những chấn thương tại chân như bong gân, gãy xương, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng tình trạng viêm, sưng

Bên cạnh đó, để khắc phục phù nề chân, bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn và tránh để vùng bị thương gặp áp lực. Thường xuyên nâng cao bàn chân lên và chườm mát để giảm sưng, đau.

Một số nguyên nhân khác:

+ Đứng/ngồi hàng giờ liền

Khi ngồi lâu một chỗ, các cơ ở bắp chân, bàn chân… ít được sử dụng tới. Điều này có thể dẫn đến giảm tốc độ lưu thông máu, dễ gây sưng, phù chân.

+ Ăn quá nhiều muối

Trong muối chứa nhiều natri là chất gây giữ nước trong cơ thể. Khi ăn quá nhiều, có thể dẫn tới sưng, phù chân. Tốt nhất là bạn không nên ăn quá 2.300mg (1 thìa cà phê) muối/ngày.

+ Thay đổi hormone

Vào thời điểm trước kỳ kinh nguyệt, chân của bạn có thể sưng, phù nhiều hơn. Điều này bởi sự thay đổi hormone sau khi rụng trứng.

Nên chú ý uống đủ nước, không ăn quá mặn và tập thể dục đều đặn để khắc phục hiệu quả tình trạng này.

+ Tác dụng phụ của thuốc

Chân bị sưng do tác dụng phụ của thuốc

Dùng một vài loại thuốc cũng có thể gây giữ natri, giữ nước trong cơ thể và là nguyên nhân gây sưng, phù chân. Có thể kể đến như thuốc tránh thai, thuốc kiểm soát đường huyết, thuốc chống viêm không steroid, thuốc giãn mạch, thuốc chẹn kênh calci,…

Tóm lại, chúng ta không cần phải quá lo ngại khi bị phù nề chân, nhưng khi nắm được chân bị sưng phù là bệnh gì sẽ giúp bạn thấy yên tâm hơn và có thể phát hiện được vấn đề nghiêm trọng khác. Khi nhận thấy xuất hiện điều gì bất thường, bạn nên kịp thời đi khám bác sĩ.