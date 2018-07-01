Cách trị hôi nách vĩnh viễn bằng khổ qua cực đơn giản, chị em chỉ ước biết sớm hơn

Sống khỏe 01/07/2018 09:55

Mùi khó chịu dưới cánh tay khiến chị em mất đi sự tự tin vốn có và ngại ngùng khi giao tiếp ở nơi đông người. Đừng quá lo lắng, chỉ với những nguyên liệu thiên nhiên dễ kiếm này, hôi nách sẽ được trị khỏi vĩnh viễn.

Thời tiết nắng nóng khiến chứng “viêm cánh” trở nên trầm trọng hơn do tuyến mồ hôi dưới nách tiết ra nhiều hơn. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển gây mùi hôi khó chịu.

Để khắc phục tình trạng này, nhiều người đã thử áp dụng các phương pháp trị hôi nách từ thiên nhiên và đạt được những kết quả mong muốn. Trong đó phải kể đến bài thuốc trị hôi nách bằng khổ qua.

Theo Đông y, khổ qua và lá khổ qua có tác dụng chống nghẽn động mạch máu, hạ đường huyết, giảm cân, phòng bệnh ung thư. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng, chúng còn có khả năng cải thiện mùi dưới cánh tay hiệu quả.

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Lá và quả khổ qua không chỉ mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe mà còn giúp trị hôi nách hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là cách trị hôi nách vĩnh viễn bằng khổ qua cực đơn giản tại nhà, chị em có thể áp dụng ngay:

Cách trị hôi nách vĩnh viễn bằng khổ qua đơn giản tại nhà

Bài thuốc từ lá khổ qua

Lá khổ qua chứa nhiều vitamin C giúp diệt vi khuẩn, từ đó hạn chế tình trạng mùi hôi dưới cánh tay hiệu quả. Đặc biệt, bài thuốc từ lá khổ qua còn làm sáng dần vùng da dưới cánh tay, mang lại cho bạn làn da mịn màng.

Chuẩn bị khoảng 100g lá khổ qua tươi, sau đó đem rửa sạch, vớt ra rổ để ráo nước rồi cho vào cối giã nhuyễn. Bạn lấy phần nước cốt của lá vừa giã bôi lên vùng da ở nách, giữ khoảng vài phút để tinh chất thẩm thấu vào da.

Còn phần lá khổ qua, bạn cho vào miếng vải xô sạch rồi băng vào 2 bên nách trước khi đi ngủ, để qua đêm.

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Lá khổ qua giã nhuyễn, đắp lên vùng nách - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc từ trái khổ qua

Bài thuốc này rất đơn giản, bạn chỉ cần chọn mua những trái khổ qua già. Sau đó rửa sạch, thái thành từng lát mỏng rồi phơi khô (không bỏ hạt). Dùng khổ qua khô pha trà uống mỗi ngày sẽ giúp khắc phục chứng “viêm cánh”.

Kết hợp cả 2 bài thuốc để có tác dụng trị hôi nách “cấp tốc”

Bạn nên kết hợp cả việc đắp lá khổ qua và uống trà khổ qua để đạt hiệu quả cao nhất trong việc trị dứt điểm chứng hôi nách. Thời gian trị dứt bệnh có thể tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người cũng như tình trạng bệnh nặng hay nhẹ. Thường thì chỉ sau khoảng 1 tuần áp dụng đúng cách, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Cách trị hôi nách vĩnh viễn bằng khổ qua cực đơn giản, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 3
Kết hợp đắp lá khổ qua và uống trà khổ qua để vùng dưới cánh tay luôn thơm tho - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc sử dụng phương pháp thiên nhiên này, bạn còn cần chú ý đến một số vấn đề trong sinh hoạt hàng ngày để hôi nách không tái phát trở lại:

- Nên chọn những loại trang phục thoải mái, có chất liệu thấm hút tốt trong những ngày nắng nóng. Tránh chọn quần áo quá chật và nên thay áo lót thường xuyên để ngăn ngừa vi khuẩn tích tụ.

- Thường xuyên cạo hoặc nhổ lông nách để giảm thiểu mùi khó chịu.

- Tắm rửa mỗi ngày và tẩy sạch vùng da dưới nách bằng xà phòng sát khuẩn hoặc chanh tươi.

- Bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ và vitamin như rau xanh và trái cây vào thực đơn hàng ngày.

Trên đây là cách trị hôi nách vĩnh viễn bằng lá và quả khổ qua cực hiệu quả, bạn hãy thử áp dụng tại nhà để lấy lại sự tự tin vốn có nhé!

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