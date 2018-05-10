Cách làm tăng kích thước vòng 1 tự nhiên tại nhà không cần phẫu thuật hay dùng thuốc

Bộ ngực được coi là một trong những tài sản lớn nhất của phụ nữ, giúp phái đẹp trở nên hấp dẫn hơn. Do đó mà không ít chị em tìm đến cách phẫu thuật thẩm mỹ để làm tăng kích thước vòng 1, nhưng chỉ cần kiên trì thì bạn vẫn có thể sở hữu vòng 1 đầy đặn ngay tại nhà bằng các cách cực kỳ đơn giản dưới đây.

Sữa đậu nành nói riêng và các chế phẩm từ đậu nành nói chung chứa nhiều isoflavone, giúp tăng kích thước ngực và làm cho vòng 1 trở nên săn chắc, căng đầy hơn.

Có thể tăng kích thước vòng 1 tự nhiên tại nhà mà không cần phẫu thuật - Ảnh: Internet

Uống 1 ly sữa đậu nành không đường ấm vào mỗi buổi sáng giúp bạn hấp thu tốt nhất các dưỡng chất từ đậu nành. Ngoài ra, hạt đậu tương cũng rất dễ ăn, bạn nên bổ sung một chút hạt đậu tương rang chín vào món salad hàng ngày của mình để giảm cân mà vẫn đảm bảo tăng kích thước vòng 1.

Các sản phẩm từ đậu nành rất tốt cho sự phát triển của vòng 1 - Ảnh: Internet

Massage ngực với dầu ô liu

Dầu ô liu có khả năng cải thiện tuần hoàn máu, chứa phytoestrogen tương tự estrogen trong cơ thể phụ nữ giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh và an toàn. Chỉ cần lấy một vài giọt dầu ô liu vào lòng bàn tay, xoa 2 bàn tay vào nhau để làm dầu ấm lên, sau đó massage nhẹ nhàng quanh ngực từ 5-10 phút để máu lưu thông tốt hơn, kích thích tế bào mỡ ở ngực phát triển. Thực hiện massage ngực với dầu ô liu đều đặn 2 lần mỗi ngày sẽ thúc đẩy vòng 1 nảy nở nhanh hơn và giữ được kích thước bền vững hơn.

Thường xuyên massage ngực sẽ kích thích các mô phát triển - Ảnh: Internet

Ăn nhiều loại hạt khô

Các loại hạt giàu dinh dưỡng như hạt điều, hạt lanh, đậu phộng, hồ đào, quả óc chó,... là những thực phẩm cao cấp giúp bạn có thể tăng kích thước vòng 1 một cách nhanh nhất tại nhà.

Những loại hạt này là nguồn cung cấp chất béo, protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu không chỉ làm tăng vòng 1 tự nhiên mà còn là một cách bảo vệ tim và tăng cường hoạt động của não bộ.

Khi cơn đói kéo đến hoặc những bữa phụ bạn thèm đồ ăn vặt, hãy chuẩn bị sẵn các loại hạt này để nhâm nhi, vừa giúp giảm béo lại rất tốt cho sức khỏe.

Ăn nhiều hải sản

Hải sản rất đa dạng và ngon miệng, giúp thúc đẩy nội tiết tố nữ, mở rộng mô vú và cung cấp chất đạm cần thiết cho các hoạt động luyện tập tăng cơ ngực ở phụ nữ. Bạn có thể áp chảo với dầu ô liu hoặc nướng các loại hải sản như tôm, cá, hàu,... với tiêu đen và một chút gia vị, vòng 1 của bạn sẽ tăng đáng kể sau 1 tuần.