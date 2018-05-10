Cách làm tăng kích thước vòng 1 tự nhiên tại nhà không cần phẫu thuật hay dùng thuốc

Sống khỏe 10/05/2018 09:14

Phẫu thuật thẩm mỹ hay sử dụng các loại thuốc uống, thuốc bôi làm tăng kích thước vòng 1 là những cách làm không mấy an toàn, chị em nên tham khảo các cách giúp vòng 1 đầy đặn tự nhiên tại nhà dưới đây, đảm bảo hiệu quả cực nhanh.

Bộ ngực được coi là một trong những tài sản lớn nhất của phụ nữ, giúp phái đẹp trở nên hấp dẫn hơn. Do đó mà không ít chị em tìm đến cách phẫu thuật thẩm mỹ để làm tăng kích thước vòng 1, nhưng chỉ cần kiên trì thì bạn vẫn có thể sở hữu vòng 1 đầy đặn ngay tại nhà bằng các cách cực kỳ đơn giản dưới đây.

Cách làm tăng kích thước vòng 1 tự nhiên tại nhà không cần phẫu thuật hay dùng thuốc - Ảnh 1

Có thể tăng kích thước vòng 1 tự nhiên tại nhà mà không cần phẫu thuật - Ảnh: Internet

Tăng kích thước vòng 1 bằng sữa đậu nành

Sữa đậu nành nói riêng và các chế phẩm từ đậu nành nói chung chứa nhiều isoflavone, giúp tăng kích thước ngực và làm cho vòng 1 trở nên săn chắc, căng đầy hơn.

Uống 1 ly sữa đậu nành không đường ấm vào mỗi buổi sáng giúp bạn hấp thu tốt nhất các dưỡng chất từ đậu nành. Ngoài ra, hạt đậu tương cũng rất dễ ăn, bạn nên bổ sung một chút hạt đậu tương rang chín vào món salad hàng ngày của mình để giảm cân mà vẫn đảm bảo tăng kích thước vòng 1.

Cách làm tăng kích thước vòng 1 tự nhiên tại nhà không cần phẫu thuật hay dùng thuốc - Ảnh 2

Các sản phẩm từ đậu nành rất tốt cho sự phát triển của vòng 1 - Ảnh: Internet

Massage ngực với dầu ô liu

Dầu ô liu có khả năng cải thiện tuần hoàn máu, chứa phytoestrogen tương tự estrogen trong cơ thể phụ nữ giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh và an toàn. Chỉ cần lấy một vài giọt dầu ô liu vào lòng bàn tay, xoa 2 bàn tay vào nhau để làm dầu ấm lên, sau đó massage nhẹ nhàng quanh ngực từ 5-10 phút để máu lưu thông tốt hơn, kích thích tế bào mỡ ở ngực phát triển. Thực hiện massage ngực với dầu ô liu đều đặn 2 lần mỗi ngày sẽ thúc đẩy vòng 1 nảy nở nhanh hơn và giữ được kích thước bền vững hơn.

Cách làm tăng kích thước vòng 1 tự nhiên tại nhà không cần phẫu thuật hay dùng thuốc - Ảnh 3

Thường xuyên massage ngực sẽ kích thích các mô phát triển - Ảnh: Internet

Ăn nhiều loại hạt khô

Các loại hạt giàu dinh dưỡng như hạt điều, hạt lanh, đậu phộng, hồ đào, quả óc chó,... là những thực phẩm cao cấp giúp bạn có thể tăng kích thước vòng 1 một cách nhanh nhất tại nhà.

Những loại hạt này là nguồn cung cấp chất béo, protein, vitamin và khoáng chất thiết yếu không chỉ làm tăng vòng 1 tự nhiên mà còn là một cách bảo vệ tim và tăng cường hoạt động của não bộ.

Khi cơn đói kéo đến hoặc những bữa phụ bạn thèm đồ ăn vặt, hãy chuẩn bị sẵn các loại hạt này để nhâm nhi, vừa giúp giảm béo lại rất tốt cho sức khỏe.

Ăn nhiều hải sản

Hải sản rất đa dạng và ngon miệng, giúp thúc đẩy nội tiết tố nữ, mở rộng mô vú và cung cấp chất đạm cần thiết cho các hoạt động luyện tập tăng cơ ngực ở phụ nữ. Bạn có thể áp chảo với dầu ô liu hoặc nướng các loại hải sản như tôm, cá, hàu,... với tiêu đen và một chút gia vị, vòng 1 của bạn sẽ tăng đáng kể sau 1 tuần.

Học ngay cách làm tăng vòng 1 tự nhiên chẳng cần tốn tiền phẫu thuật

Học ngay cách làm tăng vòng 1 tự nhiên chẳng cần tốn tiền phẫu thuật

Sau nhiều tai nạn đáng tiếc liên quan đến việc nâng ngực nhờ phẫu thuật thẩm mỹ thì bạn hãy lựa chọn phương pháp dưới đây, vừa hiệu quả vừa an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   cách tăng kích thước vòng 1 bí quyết tăng kích thước ngực tăng vòng ngực

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?