Sự thay đổi nhỏ về lối sống này có thể là chìa khóa để đàn ông ‘sung mãn’ hơn trên giường.

Nếu bạn nghiện thuốc lá, nó có thể đang hủy hoại đời sống tình dục của bạn mà bạn không biết, theo Daily Star.

Những nguy cơ sức khỏe của việc hút thuốc lá rất đáng ngại đối với đàn ông vì nó có thể hạn chế lưu lượng máu tới ‘súng’, khiến nam giới khó cương cứng hơn.

Theo chuyên gia sức khỏe tình dục Samathan Evans, đồng sở hữu hãng bán lẻ đồ chơi tình dục trực tuyến Jo Divine, nghiện thuốc lá thậm chí có thể dẫn tới những vấn đề với ‘súng’ như rối loạn cương dương và bất lực.

Samantha giải thích: “Việc hút thuốc lá sẽ phá hủy các mạch máu bằng cách tăng tích tụ mảng bám trong các động mạch, làm tắc nghẽn lưu thông máu, tạo ra nhiều vấn đề tuần hoàn máu khắp cơ thể, kể cả ‘súng’”.

Một nghiên cứu năm 2003 trên hơn 4700 đàn ông ở độ tuổi trung bình 43, nhận thấy những ai hút hơn 20 điếu mỗi ngày có nguy cơ rối loạn cương dương cao hơn 60% so với những người không bao giờ hút.

Một nghiên cứu vừa được xuất bản trong tạp chí British Journal of Urology International nhận thấy nicotin có ảnh hưởng đặc biệt đến khả năng tình dục.

Những người đàn ông bỏ thuốc có sự cương cứng ‘mạnh hơn, cứng hơn’ và có thể cương cứng nhanh gấp 5 lần so với những ai nghiện thuốc.

Nghiên cứu cho thấy thuốc lá có thể ảnh hưởng đến đời sống tình dục của đàn ông, đồng thời có thể làm giảm ham muốn tình dục, thậm chí với những thanh niên 20 tuổi.

Các nhà khoa học nhận thấy những người hút thuốc quan hệ dưới 6 lần/tháng, trong khi những người không hút thuốc có tần suất quan hệ gấp đôi con số đó.

Với phụ nữ, chưa có nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa hút thuốc và ham muốn tình dục, nhưng rất có thể nicotin cũng ảnh hưởng đến phụ nữ tương tự nam giới vì cơ quan sinh dục nam và nữ đều được cung cấp máu khi hưng phấn.

Vì thế, nếu thuốc lá có thể cản trở lưu lượng máu và gây rối loạn cương dương ở nam giới thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới ham muốn của nữ.

Ngoài ra, nếu bạn có thể bỏ thói quen có hại này, bạn có thể nhìn thấy nhiều lợi ích sức khỏe khác ngoài chuyện phòng the như giảm nguy cơ ung thư và bệnh tim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-thu-nay-doi-song-tinh-duc-cua-ban-se-lap-tuc-thang-hoa-64650.html