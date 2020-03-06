Bố mẹ chồng cố tình giấu lịch trình khiến con dâu mang thai 37 tuần bị lây nhiễm Covid-19

Một cô gái đang mang thai ở tháng thứ 9 bị nhiễm Covid-19 do bố mẹ chồng cố tình che giấu lịch trình của mình.

Đang mang thai ở những tuần cuối của thai kỳ, người phụ nữ họ Từ ở Thiểm Tây (Trung Quốc) đang ở nhà chờ đợi đến ngày sinh con. Thế nhưng cô phải nhập viện khẩn cấp, không phải vì kiểm tra định kỳ hay sinh sớm mà là do bị nhiễm Covid-19. Ngoài Trung Quốc, dịch Covid-19 đang bùng phát tại nhiều quốc gia trên thế giới Theo QQ, ngày 26/1, bố chồng cô có dấu hiệu sốt và đã đến một phòng khám nhỏ tại huyện Đan Phượng, tỉnh Thiểm Tây khám bệnh. Sau đó ông mua thuốc uống và trở về nhà. Ngày 2/2, tình trạng bệnh của bệnh nhân nghiêm trọng hơn và đã được đưa đến bệnh viện huyện Đan Phượng. Bác sĩ bệnh viện nghi ngờ bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cùng ngày hôm đó mẹ chồng và cô Từ đều bị đưa đi cách ly vì có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Sau đó, cô Từ bắt đầu bị ho.

Bố mẹ chồng cô Từ luôn khẳng định chưa từng đến vùng dịch nên các bác sĩ không thể xác định được nguồn lây nhiễm Ngày 4/2, cô Từ được đưa đi chụp CT phổi khi đang mang thai ở tuần thứ 37. Kết quả cho thấy phổi bên phải của cô bị tổn thương nghiêm trọng, nghi nhiễm nCoV. Cùng ngày hôm đó bố mẹ chồng của cô đều nhận kết quả dương tính với Covid-19. Ngày 5/2, cô Từ cũng nhận kết quả tương tự. Ngày 10/2, các bác sĩ tiến hành ca phẫu thuật giúp cô Từ sinh mổ mẹ tròn con vuông. Ngay sau đó hai mẹ con được đưa lại vào khu cách ly. Rất may kết quả xét nghiệm cho thấy bé sơ sinh âm tính với nCoV. Ngày 15/2 cả hai mẹ con đều được xuất viện. Theo nhận định ban đầu, cô Từ bị lây bệnh từ bố mẹ chồng nhưng cả hai luôn khẳng định chưa từng đi qua vùng dịch và tiếp xúc với người Vũ Hán. Trước các câu hỏi của nhân viên điều tra, cuối cùng bố mẹ chồng của cô Từ mới nói sự thật. Ngày 21/1, hai người từng bắt xe đến huyện Vân Tây tỉnh Hồ Bắc để đòi nợ, ngủ lại ở đó một đêm đến hôm sau mới về nhà. Tuy nhiên, sau khi về nhà, hai người không tự cách ly mà còn che giấu lịch trình từng đi Hồ Bắc của mình.

Rất may kết quả xét nghiệm nCoV của con gái của cô Từ cho kết quả âm tính Sau khi có những biểu hiện ban đầu của Covid-19, bố chồng cô Từ lại không chủ động cách ly với những người trong gia đình. Thay vào đó, ông lại tự đi mua thuốc về uống, đến 1 tuần sau mới đi khám bệnh. Đến ngày 4/2, khi cả hai vợ chồng đều được chẩn đoán nhiễm nCoV thì mọi việc mới bại lộ.

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