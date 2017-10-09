Biết được điều này, hội chị em mừng rơn vứt phăng áo ngực vào thùng rác

Sống khỏe 09/10/2017 19:45

Theo bạn, phụ nữ nên hay không nên mặc áo ngực? Có thể nói rằng đây là câu hỏi gây tranh luận nhất trong hội chị em.

Theo nhiều nghiên cứu, 'bức tử' vòng một trong những chiếc áo ngực không hề đem lại lợi ích như bạn vẫn nghĩ, thậm chí còn gây hại. Đọc xong 7 điều dưới đây, chắc hẳn bạn sẽ ngay lập tức đứng dậy và quẳng bộ sưu tập áo ngực của mình vào sọt rác đấy!

1. Tăng kích cỡ vòng 1

Biết được điều này, hội chị em mừng rơn vứt phăng áo ngực vào thùng rác - Ảnh 1
Vòng 1 sẽ tăng kích cỡ nếu bạn không mặc áo ngực - Ảnh: Internet

Mặc áo ngực góp phần tạo dáng cho vòng 1 của bạn thêm cân đối, tuy nhiên không thể phủ nhận một điều rằng nếu không mặc, size ngực của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng. 'Thả rông' khiến các cơ ngực hoạt động nhiều hơn để kháng lại lực hút của trọng lực, nhờ đó mà vòng một trông sẽ đầy đặn và to hơn một cách rất tự nhiên.

2. Nguyên nhân gây đau vai và đau lưng

Biết được điều này, hội chị em mừng rơn vứt phăng áo ngực vào thùng rác - Ảnh 2
Mặc áo ngực là nguyên nhân gây đau vai và đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Có một mối liên quan trực tiếp giữa dây áo ngực với chứng đau lưng, đau cổ của phụ nữ Theo các chuyên gia, việc mặc áo ngực quá chật khiến áp lực đè lên dây thần kinh cao hơn mức bình thường, đồng thời hệ cơ và mạch máu xung quanh vai, lưng cũng bị chèn ép dẫn đến những triệu chứng như đau đầu, đau khớp bả vai. Chưa dừng lại ở đó, nếu điều này trở nên nghiêm trọng các cô gái còn có thể bị tê tay hoặc đau nhức kinh niên, nguy hiểm hơn nữa là chứng sưng và viêm nhiễm da nữa đó.

3. Dáng ngực cao hơn

Biết được điều này, hội chị em mừng rơn vứt phăng áo ngực vào thùng rác - Ảnh 3
Đôi gò bồng đảo đẹp hơn nhờ 'thả rông' - Ảnh minh họa: Internet

Bạn vẫn nghe nói rằng không mặc áo ngực sẽ khiến vòng 1 chảy xệ. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Pháp trong 15 năm do Giáo sư Jean-Denis Rouillon thuộc Đại học Franche-Comté tiến hành, không mặc áo ngực sẽ giúp núm vú cao lên 7mm. Điều này khiến đôi gò bông của bạn trông thu hút hơn nhiều đấy!

4. Sức khỏe tốt hơn

Không phải chỉ có áo ngực chật mới gây khó chịu cho cơ thể mà hiện nay nhiều loại xuất xứ Trung Quốc còn được cho là có chứa những chất gây hại đến sức khỏe của phụ nữ. Do đó, khi gỡ bỏ áo ngực bạn sẽ có cơ hội khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, không mặc áo ngực cũng giúp cơ thể sạch sẽ, sẽ không còn cảnh mồ hôi nhơm nhớp và toàn thân ngứa ngáy nữa.

5. Thoải mái hơn

Biết được điều này, hội chị em mừng rơn vứt phăng áo ngực vào thùng rác - Ảnh 4
Hãy trả tự do cho vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Tại sao hầu hết phụ nữ đều thích cởi tung áo ngực mỗi khi về nhà? Đơn giản chỉ là cảm giác không gò bó, không chật chội, không bức bối. Sau một ngày lao động căng thẳng, mệt mỏi bạn chỉ mong về nhà để được “bung lụa” vậy thì hãy trả lại sự tự do cho vòng 1 của bạn!

6. Không còn mất ngủ

Biết được điều này, hội chị em mừng rơn vứt phăng áo ngực vào thùng rác - Ảnh 5
Ngủ ngon hơn nhờ 'thả rông' vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Lo lắng ngực chảy xệ hoặc không cân đối, nhiều phụ nữ cố gắng mặc cả áo ngực để đi ngủ. Đó chính là nguyên nhân khiến phái đẹp thường xuyên mất ngủ, hoặc ngủ không ngon giấc. Lời khuyên tốt nhất để có giấc ngủ sâu và không bị gián đoạn là bạn nên mặc áo rộng, mỏng và cởi bỏ áo ngực trước khi đi ngủ nhé!

7. Cải thiện tuần hoàn máu

Khi bạn mặc áo ngực, các mạch máu sẽ bị chèn ép. Việc lưu thông máu không tốt dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực với sức khỏe các chị em. Đó cũng là nguyên nhân khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, bí bách và thậm chí là khó thở. Vứt phăng chiếc áo ngực khó chịu ấy đi, chắc chắn cơ thể bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn đấy!

Nhiều sao nữ không thường xuyên mặc áo ngực những họ luôn có vòng một đẹp "vạn người mê". Tuy vẫn có những lúc cần phải sử dụng phụ kiện này, hãy cố gắng trả tự do cho vòng 1 càng nhiều càng tốt nhé.

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