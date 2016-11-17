Biết công thức này, cao huyết áp và mỡ máu chẳng có gì đáng sợ

Sống khỏe 17/11/2016 10:05

Chỉ số huyết áp và cholesterol trong máu quá cao là nguyên nhân gây nên nhiều biến chứng cho sức khỏe như ngất xỉu hoặc đột quỵ bất ngờ.

Bạn có đang mang trong mình hai căn bệnh trên hay không? Bạn đã tìm ra phương pháp nào để cùng một lúc "tiêu diệt" được cả hai bệnh và có được sức khỏe tuyệt vời như mong đợi chưa?

 

Đừng lo lắng, bài viết này sẽ mang đến cho bạn cách điều trị cả hai bệnh nguy hiểm trên cùng một lúc với công thức hỗn hợp có ngay trong nhà bếp, an toàn cho sức khỏe và không phải tốn kém quá nhiều tiền.

 

Đây là phương pháp cân bằng chỉ số huyết áp và cholesterol trong cơ thể của người Amish (nhóm người kito giáo tại Thụy Sĩ), họ đã áp dụng trong nhiều thế kỉ và công nhận công thức này vô cùng hiệu quả.

 

Mỡ máu, cao huyết áp gây nhiều biến chứng khó lường.

Ngoài việc điều tiết huyết áp và giảm mỡ máu, hỗn hợp này còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể có sức đề kháng chống lại bệnh tật.

Nguyên liệu:

 

-  1 tép tỏi.

 

-  1 muỗng canh giấm táo. 

 

-  1 miếng gừng tươi.

 

-  1 muỗng cà phê mật ong.

 

-  1 muỗng canh nước cốt chanh.

 

Nguyên liệu cho hỗn hợp này.

Thực hiện:

 

Băm nhuyễn tỏi và gừng rồi cho vào một chiếc cốc. Sau đó cho mật ong, giấm táo và nước cốt chanh vào khuấy đều là được. Sau khi có hỗn hợp, ban nên bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nhưng không để quá 5 ngày, hỗn hợp sẽ mất tác dụng.

 

Cách dùng:

 

Tốt nhất, bạn nên uống 1 lần vào buổi sáng lúc chưa ăn gì. Nhưng nếu bạn chưa thật sự thích nghi được với mùi vị, hãy chia hỗn hợp ra uống trước 3 bữa ăn chừng 30 phút là được.

 

Thêm nước ấm để dễ sử dụng theo cách trên.
Hoặc bạn có thể cho vào hỗn hợp và khuấy đều. Uống hỗn hợp cũng giống như trên, tuy nhiên không uống quá 3 lần trong ngày.

 

Hãy kiên trì thực hiện liên tục trong 2 tuần, sau đó đo lại huyết áp và chỉ số mỡ máu của bản thân, bạn sẽ thấy điều kì diệu đấy!

 

Chúc bạn thành công.

Xem thêm: cách làm mứt gừng sợi, cách làm mứt gừng

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:  

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 21 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 31 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 45 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?