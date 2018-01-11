Bí kíp cho dân văn phòng: Bài tập giảm đau khớp ngón tay trong tích tắc

Sống khỏe 11/01/2018 16:58

Đánh máy là công việc thường ngày của nhân viên văn phòng và đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến cảm giác tê hay đau các khớp ngón tay. Để khắc phục tình trạng trên, bạn nên bỏ ra vài phút để tập các động tác tay đơn giản dưới đây.

Nhân viên văn phòng tưởng chừng là nghề nhàn nhã nhưng thực chất đây là một trong những công việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh xương khớp nhất. Đặc biệt, những người thường xuyên đánh máy tính lại càng có nguy cơ cao mắc bệnh khớp tay, về lâu dài sẽ trở thành căn bệnh khó trị.

Để phòng ngừa cũng như làm giảm đau cho các khớp ngón tay, bài viết dưới đây xin giới thiệu một số bài tập đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả mà bạn chỉ mất vài phút thực hiện.

Bài tập giảm đau khớp ngón tay cho dân văn phòng 

Nắm bàn tay

Duỗi thẳng bàn tay trái rồi từ từ nắm tay lại, để ngón cái bên ngoài. Nắm tay nhẹ nhàng, không siết chặt. Từ từ mở bàn tay ra và duỗi thẳng các ngón tay. Thực hiện động tác này 10 lần với bàn tay trái, sau đó lặp lại tương tự với bàn tay phải.

Bạn có thể thực hiện động tác này bất cứ khi nào cảm thấy cứng hoặc tê tay.

Bí kíp cho dân văn phòng: Bài tập giảm đau khớp ngón tay trong tích tắc - Ảnh 1
Chỉ cần vài giây thực hiện động tác đơn giản này, bạn sẽ thoát khỏi cảm giác tê hay đau khớp các ngón tay nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nâng ngón tay

Bí kíp cho dân văn phòng: Bài tập giảm đau khớp ngón tay trong tích tắc - Ảnh 2
Sử dụng chuột trong thời gian dài khiến tay bị tê, đây chính là động tác phù hợp dành cho bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn duỗi thẳng bàn tay trái và đặt lòng bàn tay úp xuống mặt bàn. Sau đó, nhẹ nhàng nâng ngón tay trỏ lên và giữ trong vài giây rồi từ từ hạ xuống. Thực hiện động tác này lần lượt với các ngón tay còn lại rồi làm tương tự với bàn tay phải.

Tạo hình móng vuốt

Bí kíp cho dân văn phòng: Bài tập giảm đau khớp ngón tay trong tích tắc - Ảnh 3
Thường xuyên thực hiện động tác này, các khớp ngón tay của bạn sẽ không còn cảm giác đau khi phải đánh máy quá lâu nữa - Ảnh minh họa: Internet

Đánh máy liên tục khiến tay bị tê, bạn hãy nhanh chóng hướng lòng bàn tay về phía mình. Sau đó, co các ngón tay sao cho đầu móng chạm vào gốc ngón, trông giống như móng vuốt. Giữ 30 - 60 giây rồi thả ra, lặp lại 4 lần mỗi tay sẽ giúp bạn thoát khỏi cảm giác tê khó chịu.

Động tác "Like"

Bí kíp cho dân văn phòng: Bài tập giảm đau khớp ngón tay trong tích tắc - Ảnh 4
Động tác "like" tưởng như bình thường nhưng lại có tác dụng cực tốt trong việc thư giãn các khớp ngón tay - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chĩa ngón tay cái lên và gập 4 ngón tay còn lại vào trong tạo thành động tác "like". Đặt tay lên bàn và giữ trong vài giây rồi duỗi thẳng các ngón tay trở về vị trí ban đầu. Thực hiện động tác này 10 lần, sau đó làm tương tự với bàn tay còn lại.

Bàn tay số 4

Bí kíp cho dân văn phòng: Bài tập giảm đau khớp ngón tay trong tích tắc - Ảnh 5
Chỉ cần vài giây thực hiện, bạn đã có thể tự bảo vệ những khớp ngón tay của mình khỏi thoái hóa sớm - Ảnh minh họa: Internet

Duỗi thẳng bàn tay trái và uốn cong ngón cái chạm vào gốc ngón út như kiểu giơ số 4, giữ vài giây rồi trở lại bình thường. Thực hiện động tác này 10 lần, sau đó làm tương tự với bàn tay phải.

Một số lưu ý giúp phòng ngừa đau khớp tay cho dân văn phòng

Tại nơi làm việc, bạn nên bố trí bàn phím, chuột sao cho tiện lợi và thoải mái nhất. Tốt nhất nên để bàn phím và chuột ngang tầm khuỷu tay hoặc thấp hơn một chút.

Ngoài ra, bạn cũng nên giữ ấm cho cổ tay bằng cách sử dụng găng tay không có ngón để hạn chế bị viêm khớp.

Thường xuyên thực hiện những bài tập bàn tay trên, dân văn phòng sẽ hạn chế được tình trạng tê tay cũng như phòng tránh được bệnh viêm khớp.

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