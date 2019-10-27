Bất ngờ với những tác dụng của hạt sầu riêng, không phải ai cũng biết

Tưởng chừng không có lợi ích gì nhưng thật ra tác dụng của hạt sầu riêng đối với sức khỏe lại khiến nhiều người bất ngờ. Cụ thể như sau:

Câu trả lời là CÓ. Hạt sầu riêng cung cấp 3,1% chất đạm, 0,4% chất béo, các chất P, Na, K, Ca, Mg, Fe, các vitamin B1, B2, C và cung cấp 189 calo.

Ăn hạt sầu riêng có tốt cho sức khỏe không?

Không chỉ có lợi ích nằm ở phần thịt mà phần hạt cũng chứa không ít dưỡng chất rất tốt cho sức khỏe

Ăn hạt sầu riêng có tác dụng gì không? Không chỉ thơm ngon, chứa nhiều dưỡng chất, hạt còn được dùng để làm thuốc bổ dưỡng, giúp bổ thận tráng dương, bổ tỳ bổ thận, chữa trị chứng đau dạ dày hiệu quả.

Ngoài ra, bột hạt sầu riêng còn được dùng làm chất phụ gia trong chế biến các loại kẹo, mứt, bánh kẹo,...

- Cung cấp tinh bột

Tinh bột là một dạng carb phức hay có mặt trong chế độ ăn hàng ngày. Chỉ khi tiêu thụ quá nhiều tinh bột từ những nguồn không lành mạnh mới gây tăng cân.

Trong hạt sầu riêng có chứa loại tinh bột tốt sẽ bổ sung nguồn năng lượng cho cơ thể

Trong hạt sầu riêng có chứa loại tinh bột tốt sẽ bổ sung nguồn năng lượng cho cơ thể. Đồng thời giúp kiềm hãm cơn thèm ăn hiệu quả.

- Cung cấp chất xơ

Chất xơ rất tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và các vấn đề tiêu hóa khác. Khi kết hợp chất xơ cùng các thực phẩm có chứa lợi khuẩn sẽ giúp duy trì tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa hơn.

- Cung cấp kẽm

Trong hạt sầu riêng có chứa nhiều kẽm. Khoáng chất này đóng vai trò là chất xúc tác cho hơn 100 enzyme trong quá trình trao đổi chất.

Cơ thể bị thiếu hụt kẽm sẽ dễ gặp nhiều vấn đề sức khỏe như rụng tóc, tiêu chảy, tổn thương da, mắt…

- Cung cấp chất béo tốt

Với các loại chất béo xấu như chất béo bão hòa trong thức ăn nhanh hay đồ chiên xào sẽ dễ gây tích tụ trong gan, kèm theo đó là nhiều vấn đề sức khỏe.

Trong hạt sầu riêng có chứa một lượng chất béo tốt vừa phải

Tuy nhiên, không phải loại chất béo nào cũng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Do đó, bạn cần biết cách chọn lựa đúng chất béo để bổ sung cho cơ thể.

Trong hạt sầu riêng có chứa một lượng chất béo tốt vừa phải giúp mang lại nhiều lợi ích tốt và loại bỏ chất béo xấu.

Vậy, ăn hạt sầu riêng có mập không?

Câu trả lời là CÓ. Trong hạt sầu riêng chứa nhiều dưỡng chất và nhiều calo. Do đó, nếu ăn nhiều hạt sầu riêng sẽ có thể dẫn đến tăng cân nhanh chóng. Do đó, tốt nhất là bạn cần lưu ý hạn chế ăn hạt sầu riêng khi thực hiện chế độ ăn giảm cân.

2. Cách chế biến hạt sầu riêng

Tuy rằng trong hạt sầu riêng sống có chứa nhiều chất độc hại nhưng nếu biết cách chế biến phù hợp thì sẽ rất thơm ngon.

Vậy, hạt sầu riêng làm gì ngon? Sau đây là một số cách chế biến hạt sầu riêng giúp gia tăng hương vị bạn có thể tham khảo.

- Hạt sầu riêng luộc

Cách chế biến hạt phổ biến này thường mọi người sử dụng. Hạt sầu riêng luộc vừa lạ miệng vừa không mất nhiều thời gian chế biến với các bước tiến hành đơn giản.

Hạt sầu riêng luộc vừa lạ miệng vừa không mất nhiều thời gian chế biến. Bạn chỉ cần chú ý chọn quả sầu riêng không bị phun thuốc, có cuống tươi, mùi thơm đậm để thu được phần hạt đảm bảo chất lượng hơn.

Hạt sầu riêng luộc vừa lạ miệng vừa không mất nhiều thời gian chế biến

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ Hạt sầu riêng

+ Nước

Cách làm hạt sầu riêng luộc:

+ Hạt sầu riêng đem rửa sạch.

+ Nấu một nồi nước thật sôi rồi bỏ hạt sầu riêng vào luộc.

Luộc hạt sầu riêng bao nhiêu phút? Bạn chỉ cần luộc trong 15 phút. Hạt sầu riêng khi luộc chín vừa mềm hơn vừa có màu đậm hơn khi chưa luộc. Bỏ vỏ, mầm của hạt trước khi ăn.

Hạt sầu riêng luộc khi ăn sẽ có cảm giác bùi, dẻo đặc trưng. Ăn ngon hơn hẳn so với hạt mít, hạt dẻ, vừa thơm vừa bùi hơn rất nhiều.

Hạt sầu riêng luộc khi ăn sẽ có cảm giác bùi, dẻo đặc trưng

Đặc biệt, tác dụng của hạt sầu riêng luộc còn giúp chữa dứt hẳn bệnh đau dạ dày. Công dụng này là bởi hạt sầu riêng luộc khi nhai sẽ có độ nhớt rất cao, khả năng bám dính trên niêm mạc dạ dày lâu.

Từ đó, giúp che chở các vết loét tránh khỏi sự tấn công của axit dịch vị. Theo đó, bạn có thể ăn bất cứ khi nào, sau khoảng 3 tuần bạn sẽ thấy hiệu quả.

Hạt sầu riêng luộc giúp chữa dứt hẳn bệnh đau dạ dày

- Hạt sầu riêng nướng

So với khi luộc, hạt sầu riêng nướng sẽ có hương vị khác hơn hẳn. Bạn nhớ lưu ý cần chọn lựa những quả sầu riêng thật chất lượng để thu được hạt tốt.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Hạt sầu riêng

Cách làm hạt sầu riêng nướng:

+ Đầu tiên, bạn làm sạch hạt. Sau đó, bạn dùng dao rạch một đường nhỏ lên hạt để hạt ít bị nổ khi nướng.

+ Nướng hạt sầu riêng ở nhiệt độ khoảng 200°C. Sau khoảng 20 phút, bạn có thể lấy ra và thưởng thức ngay.

- Hạt sầu riêng nấu canh

Hạt sầu riêng nấu canh là món ăn lạ miệng sẽ giúp bữa ăn của bạn thêm đa dạng. Bạn có thể kết hợp nấu cùng với thịt băm. Dùng món canh này với cơm trắng lúc còn nóng.

- Nguyên liệu cần chuẩn bị:

+ 5 – 6 hạt sầu riêng

+ 100g thịt nạc băm

+ 5 – 6 quả cà chua bi

+ 200g rau cần nước

Gia vị: muối, bột nêm, tiêu…

- Cách nấu:

Hạt sầu riêng nấu canh là món ăn lạ miệng sẽ giúp bữa ăn của bạn thêm đa dạng

+ Sau khi làm sạch hạt sầu riêng, bạn đem luộc chín và cạo bỏ lớp vỏ nâu bên ngoài.

+ Vo thịt nạc băm lại thành viên rồi để riêng trong một cái chén nhỏ.

+ Rau cần nước đem rửa sạch và cắt thành từng khúc vừa ăn.

+ Rửa sạch cà chua bi và bổ đôi.

+ Bắc một nồi nước lên bếp, nấu sôi. Cho thịt viên vào rồi nêm thêm gia vị.

+ Tiếp đó, bạn cho hạt sầu riêng vào nấu khoảng 20 phút cho mềm.

+ Cuối cùng, bạn cho thêm rau cần nước và cà chua bi vào nồi. Nêm nếm lại cho vừa ăn và tắt bếp.

- Hạt sầu riêng kết hợp cùng củ sen kho tương

Nguyên liệu chuẩn bị:

+ 5 – 6 hạt sầu riêng.

+ 1 củ sen.

+ Dầu mè, nước tương, muối, đường.

Cách thực hiện:

+ Rửa sạch phần cơm của hạt sầu riêng, đem luộc chín và gọt bỏ vỏ bên ngoài.

+ Rửa sạch củ sen, luộc mềm và xắt lát vừa ăn.

+ Ướp hạt sầu riêng, củ sen với nước tương hoặc tương hạt đậu nành, muối đường. Sau khoảng 15 phút, gia vị thấm đều, bạn đặt nồi trên lửa vừa kho cho đến khi củ sen và hạt sầu riêng thấm mềm thì tắt lửa.

+ Cuối cùng, rắc thêm một ít mè rang vàng để món ăn tăng thêm hương vị hơn.

Hạt sầu riêng kết hợp cùng củ sen kho tương

Hạt sầu riêng chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như tinh bột, chất xơ, kẽm… Khi kết hợp cùng với những nguyên liệu này sẽ mang đến một món ăn không chỉ thơm ngon, lạ miệng mà lại rất giàu chất dinh dưỡng.

Với những thông tin chia sẻ trên, có thể thấy tác dụng của hạt sầu riêng rất đa dạng, vừa làm thức ăn bổ dưỡng mà còn có công dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Chỉ cần có cách chế biến phù hợp, bạn sẽ có được món ăn vừa thơm ngon vừa chứa nhiều dưỡng chất tốt từ sầu riêng. Thay vì vứt hạt sầu riêng đi, bạn hãy cất lại để dành và dùng nó như một món ăn bổ dưỡng nhé!