Bất ngờ trước những thói quen là nguyên nhân khiến bạn đau nhức lưng thường xuyên, hãy từ bỏ ngay từ hôm nay

Chính vì vậy, bạn cần thay đổi những thói quen dưới đây ngay từ hôm nay để ngăn ngừa tình trạng chưa già đã gặp phải căn bệnh đau lưng:

Tình trạng đau lưng thường gặp ở những người lớn tuổi do hệ xương khớp dần lão hóa và mất đi độ linh hoạt. Tuy nhiên, nhiều người trẻ vẫn mắc phải căn bệnh này do thường xuyên duy trì những thói quen xấu gây hại sức khỏe mà không hề hay biết.

Việc ngủ trên một chiếc gối quá cao sẽ khiến phần đầu không được nghỉ ngơi, các cơ cổ sẽ phải căng lên để vừa với độ cao của gối. Đây chính là lý do vì sao bạn thường gặp phải tình trạng đau lưng, đau cổ, đau đầu... vào sáng hôm sau.

Nhiều người có thói quen kê gối cao khi ngủ hoặc khi xem tivi và dùng điện thoại. Tuy nhiên, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến hệ xương khớp của bạn, dễ gây ra tình trạng nhức mỏi lưng.

Tốt nhất khi ngủ, bạn nên kê gối thấp xuống để bảo vệ phần xương sống, đồng thời giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn.

Kê gối quá cao khi ngủ có thể gây đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi yên một tư thế

Những người làm việc văn phòng thường có thói quen ngồi yên một chỗ suốt cả ngày dài. Tuy nhiên, giữ nguyên một tư thế trong thời gian quá lâu có thể khiến cột sống của bạn phải chịu áp lực lớn dẫn đến tổn thương.

Duy trì thói quen này lâu dài có thể khiến tình trạng đau lưng thêm trầm trọng, thậm chí làm tăng nguy cơ hỏng cột sống.

Thường xuyên đi giày cao gót

Giày cao gót vốn là vật bất ly thân của không ít các cô nàng. Thế nhưng, việc thường xuyên đi giày quá cao sẽ gây áp lực nặng nề lên phần xương sống, áp lực từ trọng lượng cơ thể sẽ đè nén các khớp xương gây đau nhức.

Chính vì vậy, nếu công việc bắt buộc phải thường xuyên đi giày cao gót, bạn không nên đứng quá lâu. Việc thỉnh thoảng ngồi xuống để xoa bóp chân cũng là cách giúp các khớp xương được nghỉ ngơi.

Những người thường xuyên di giày cao gót dễ có nguy cơ gặp phải triệu chứng đau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Lười vận động

Thường xuyên luyện tập thể dục không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn rất tốt cho hệ xương khớp, giúp hỗ trợ phát triển cơ bắp hiệu quả. Những người lười vận động thường có sức khỏe yếu và dễ mắc các bệnh về thoái hoá cột sống.

Mang vác nặng

Thường xuyên mang vác nặng có thể dẫn đến tình trạng đau lưng và lệch cột sống. Chính vì vậy, bạn nên tránh mang vác những vật nặng trên lưng hoặc vai để bảo vệ cột sống.

Tránh mang vác đồ nặng để bảo vệ cột sống - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen xấu dẫn đến đau lưng bạn cần từ bỏ ngay. Bên cạnh đó, bạn cần thiết lập một chế độ ăn uống khoa học để cung cấp đủ dưỡng chất cho hệ cơ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương.