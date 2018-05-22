Bật mí cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hiệu quả, an toàn và không tốn kém

Sống khỏe 22/05/2018 09:59

Những cơn đau dạ dày khó chịu có tác động xấu đến sức khỏe và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bạn. Tìm cách chữa bệnh đau dạ dày là điều rất cần thiết. Chuối xanh chữa đau dạ dày là bí quyết được nhiều người áp dụng và rất hiệu nghiệm. Cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh giúp giảm đau và hỗ trợ chữa lành bệnh đau dạ dày nhanh chóng, hiệu quả. Cùng theo dõi ngay nhé!

1. Vì sao chuối tiêu xanh chữa đau dạ dày hiệu quả?

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Chuối xanh có vị chát, tính mát giúp bổ tỳ, lợi tiểu, nhuận trường và chữa bệnh dạ dày

-Ảnh: Internet

Chuối xanh là loại trái cây tươi mát, bổ dưỡng. Không đơn giản chỉ là bài thuốc truyền miệng từ dân gian mà chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hoàn toàn có cơ sở khoa học. Chuối xanh có vị chát, tính mát giúp bổ tỳ, lợi tiểu, nhuận trường và chữa bệnh dạ dày. Kết quả một nghiên cứu ở Anh cho thấy trong chuối xanh có chứa nhiều hoạt chất giúp phòng bệnh ung thư đường ruột.

Vậy, ăn chuối xanh chữa đau dạ dày như thế nào?

Có nhiều loại chuối nhưng chỉ có chuối tiêu, chuối hộtchuối tây mới mang lại hiệu quả chữa đau dạ dày.

Bạn nên chọn quả chuối xanh loại còn non, tước bỏ vỏ ngoài rồi đem ngâm nhựa. Cách này sẽ giúp chuối bớt nhựa và không còn chát.

Bật mí cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hiệu quả, an toàn và không tốn kém - Ảnh 2
Ngâm chuối xanh cho bớt chát và ra hết nhựa -Ảnh: Internet

Tiếp theo, bạn thái chuối thành lát mỏng rồi đem phơi khô, tán thành bột mịn.

Bật mí cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hiệu quả, an toàn và không tốn kém - Ảnh 3
Bột chuối xanh trộn với mật ong rồi vo thành viên -Ảnh: Internet

Sau đó, bạn trộn bột chuối xanh với mật ong và vo thành viên để dùng mỗi ngày 2 lần trước những bữa ăn chính bạn. Nên nhai nhỏ viên mật ong chuối và nuốt từ từ để đạt hiệu quả tốt hơn.

Bật mí cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hiệu quả, an toàn và không tốn kém - Ảnh 4
Kết hợp chuối xanh và mật ong giúp chữa đau dạ dày -Ảnh: Internet

Bạn cũng có thể dùng bột chuối để pha với mật ong, nước ấm uống hằng ngày.

2. Cách chữa đau dạ dày bằng chuối hột

Bật mí cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hiệu quả, an toàn và không tốn kém - Ảnh 5

Chuối hột khi còn xanh giúp ngăn ngừa tác động xấu của dịch vị dạ dày

-Ảnh: Internet

Chuối hột khi còn xanh có đặc tính chát, tính hàn, hỗ trợ hình thành, tái tạo lớp màng nhày của dạ dày và ngăn ngừa tác động xấu của dịch vị dạ dày.

Bạn có thể chế biến món ngon từ chuối hột như ốc om chuối hột giúp chữa lành các thương tổn, viêm loét xuất hiện trong dạ dày.

Bật mí cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hiệu quả, an toàn và không tốn kém - Ảnh 6
Chữa loét dạ dày bằng chuối hột và đu đủ -Ảnh: Internet

Hoặc bạn cũng có thể áp dụng các bài thuốc được đúc rút từ kinh nghiệm lưu truyền trong dân gian như chuối hột xanh kết hợp cùng mật ong, chuối hột kết hợp cùng mã đề, chuối hột kết hợp với đu đủ.

3. Cách dùng chuối tiêu xanh chữa đau dạ dày

Bật mí cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh hiệu quả, an toàn và không tốn kém - Ảnh 7
Chuối tiêu xanh giúp chữa bệnh đau, viêm loét dạ dày -Ảnh: Internet

Chuối tiêu xanh thường được dùng để thái lát mỏng, kết hợp được với các loại rau thơm dùng ăn kèm trong các món  gỏi cá, nộm sứa. Vì sao chuối tiêu xanh giúp chữa bệnh đau dạ dày?

Theo y học cổ truyền, bột chuối tiêu xanh giúp làm giảm tiết dịch vị, giúp tao thêm các tế bào sản xuất chất nhầy. Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, dùng chuối tiêu xanh dạng bột hằng ngày là cách giúp chữa bệnh đau, viêm loét dạ dày.

Cách thực hiện như sau:

  • Gọt sạch lớp vỏ bên ngoài quả chuối rồi đem ngâm nước muối.
  • Sau đó đem rửa sạch và thái thành lát mỏng. Bạn cũng có thể đem phơi hoặc sấy khô.
  • Tiếp theo, bạn mang chuối đã khô giòn nghiền hoặc tán nhỏ rồi cho vào lọ thủy tinh đậy kín nắp bảo quản.
  • Dùng khoảng 20g bột chuối xanh pha cùng nước ấm uống trước bữa ăn khoảng 2 lần/ngày.
  • Kiên trì sử dụng sẽ giúp hỗ trợ chữa đau dạ dày, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa, …

Những cách chữa đau dạ dày bằng chuối xanh đơn giản, hiệu quả ngay tại nhà chúng tôi vừa chia sẻ, chắc hẳn sẽ mang đến hiệu quả không làm bạn thất vọng. Hãy thử áp dụng ngay từ hôm nay nhé!

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