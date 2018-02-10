Cách làm dưa chuối xanh đơn giản, 'thổi bay' cảm giác ngán cho mâm cơm ngày Tết

Nấu gì hôm nay 10/02/2018 11:31

Các chị em nội trợ hãy học cách làm món dưa chuối xanh đơn giản với hương vị thơm ngon, mới lạ này để giúp cả nhà chống ngán trong những ngày Tết sắp đến.

Dưa chuối xanh chua chua, giòn giòn quyện chút vị chát sẽ "đánh bay" cảm giác ngấy do những món ăn nhiều dầu mỡ trong mâm cơm ngày Tết. Nhờ đó bữa cơm sum họp của gia đình bạn trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết.

Cách làm dưa chuối xanh đơn giản, 'thổi bay' cảm giác ngán cho mâm cơm ngày Tết - Ảnh 1
Dưa chuối xanh thơm ngon, lạ miệng giúp mâm cơm ngày đầu năm thêm phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm dưa chuối xanh đơn giản, giải ngán cho mâm cơm ngày Tết

Chuẩn bị nguyên liệu:

Chuối xanh: 10 trái

Chanh: 2 trái

Gừng băm nhuyễn: 1 muỗng canh

Tỏi băm: 1 muỗng cà phê

Ớt băm: 3 trái

Muối: 3 muỗng canh

Đường: 2 muỗng canh

Giấm: 2 muỗng canh

Thực hiện:

Bước 1: Đầu tiên, bạn vắt nước cốt chanh vào một thau nước, cho thêm giấm. Chuối xanh tước hết vỏ, bỏ vào một thau nước sạch để rửa bớt nhựa. Sau đó, cho chuối vào ngâm trong thau nước chanh, giấm đã chuẩn bị. Bạn phải thực hiện bước này thật nhanh để tránh tình trạng chuối bị thâm đen.

Cách làm dưa chuối xanh đơn giản, 'thổi bay' cảm giác ngán cho mâm cơm ngày Tết - Ảnh 2
Sau khi tước vỏ phải ngâm chuối vào nước ngay để tránh bị thâm đen không đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Sau khoảng 10 phút, lần lượt vớt từng quả chuối và cắt những đường chéo sâu khoảng 2/3 lên thân chuối. Khi đã cắt xong, tiếp tục ngâm cho trắng.

Bước 3: Bạn đun một nồi nước thật sôi rồi cho chuối vào chần sơ. Mỗi lần chỉ nên cho 3-4 trái chuối vào nồi và chần khoảng 1 phút là được.

Bước 4: Vớt chuối ra và cho ngay vào một thau nước có vài viên đá. Làm như thế này sẽ giúp chuối bớt vị chát và có màu xanh mướt đẹp mắt.

Bước 5: Tiếp theo, bạn pha nước ngâm chuối với tỷ lệ 1 đường: 1 giấm: 3 muối cùng với gừng, tỏi và ớt.

Bước 6: Phần chuối sau khi đã ngâm, vớt ra vắt đến kiệt nước hoặc dùng một dụng cụ bếp có sức nặng để ép hết nước ra ngoài.

Bước 7: Bạn đặt từng trái chuối vào một hũ bằng thủy tinh đã được rửa sạch và lau khô. Sau đó, cho hỗn hợp nước ngâm đã chuẩn bị vào đầy hũ rồi đậy kín nắp. Để ở nơi thoáng mát sau hai ngày là bạn sẽ có món dưa chuối xanh cực ngon để dùng rồi đấy!

Cách làm dưa chuối xanh đơn giản, 'thổi bay' cảm giác ngán cho mâm cơm ngày Tết - Ảnh 3
Món dưa chuối lạ miệng giải ngán hiệu quả cho mâm cơm ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn vào ngày Tết thường tràn ngập các món ăn nhiều thịt cá và các loại bia rượu. Do đó, nếu có thêm món dưa chuối xanh với hương vị lạ sẽ giúp "thổi bay" cảm giác ngán nhanh chóng.

Ngoài ra, đây còn là món ăn có tác dụng giải bia rượu, kích thích vị giác và mang lại sự ngon miệng cho những bữa ăn sum họp gia đình.

Chúc chị em thành công với cách làm dưa chuối xanh đơn giản ngày Tết.

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