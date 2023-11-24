Bạn có biết ‘đường ruột’ ảnh hưởng lớn đến ‘sức khỏe tinh thần?’

Lý giải điều này, tại buổi tọa đàm “Bí quyết khỏe đường ruột – Thư thái tinh thần”, bác sĩ Nguyễn Vũ Linh - Trưởng trung tâm dinh dưỡng Vinamilk cho biết: “Hệ thần kinh ruột có hàng trăm triệu nơ-ron thần kinh, có thể hoạt động hoàn toàn độc lập với hệ thần kinh trung ương và đôi lúc, hệ thần kinh ruột còn tác động ngược trở lại hệ thần kinh trung ương, yêu cầu phục vụ mình”.

Hệ thần kinh ruột điều hành mọi hoạt động của cơ quan tiêu hoá, kết nối với các cơ quan khác để làm nhiệm vụ tiêu hoá, hấp thu, chuyển hoá và thải trừ các thành phần từ thực phẩm. Thông qua hệ trục não – ruột, hệ thần kinh ruột còn hỗ trợ não góp phần điều hoà tất cả các hoạt động liên quan, bao gồm cả hoạt động về mặt tinh thần, tâm lý. Với sự hỗ trợ từ hệ trục não - ruột, đặc biệt là hệ vi sinh đường ruột, một số nội tiết tố về tâm lý, hạnh phúc sẽ được sản sinh và phát huy tác dụng ở mức tối ưu.

Vai trò của hệ vi sinh đường ruột rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và tinh thần. Hệ vi sinh đường ruột không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hoá và hệ thần kinh ruột, mà còn thông qua hệ trục não - ruột để điều chỉnh mọi hành xử và chức năng của cơ thể.

Đồng quan điểm với bác sĩ Vũ Linh, tại buổi tọa đàm này “TS. BS Trần Khánh Vân, Trưởng khoa Vi chất - Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia” chia sẻ: “Hệ tiêu hoá tốt đóng vai trò cốt lõi trong sức khỏe toàn diện, khỏe đường ruột đồng nghĩa với sức khỏe được cải thiện, tinh thần từ đó cũng trở nên thư thái hơn.”

Bác sĩ Vũ Linh cũng cho biết thêm, khi đường ruột khỏe, cơ thể sẽ được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cả về chất và lượng. Dưỡng chất là nền tảng cho việc xây dựng cấu trúc mô – tế bào các cơ quan, cũng như cấu tạo các hoạt chất sinh học – nội tiết, dẫn truyền thần kinh… Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong quá trình cảm nhận – kích thích – đáp ứng của nhiều hệ cơ quan, trong đó có hệ nội tiết, hệ thần kinh và liên quan trực tiếp đến tâm trạng, tinh thần.

Bởi sự liên hệ mật thiết giữa hệ trục não – ruột nên đường ruột không khỏe cũng là một trong những nguyên nhân chính gây căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra, đường ruột khỏe mạnh cũng giúp tinh thần thư thái, hạnh phúc.

Chủ động bảo vệ đường ruột khỏe mạnh để tinh thần thư thái, vui vẻ bằng hoạt chất L-5-Hydroxytryptophan

Để có đường ruột khỏe mạnh, lời khuyên của các chuyên gia là thiết lập chế độ ăn khoa học, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, và bổ sung các sản phẩm giúp tối ưu sức khỏe hệ vi sinh đường ruột, điều này giúp cải thiện trạng thái tinh thần.

BS Nguyễn Vũ Linh cho biết, các nội tiết tố hạnh phúc bao gồm serotonin, melatonin, dopamine, endorphin… sẽ phát huy hiệu quả cao nhất khi hàm lượng các hoạt chất này đạt một nồng độ và độ khả dụng sinh học tối ưu. Khi đó, con người sẽ cảm nhận được hạnh phúc.

Các nội tiết tố serotonin, melatonin, dopamine, endorphin… giúp tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc

L-5-Hydroxytryptophan vừa là tiền chất vừa là hoạt chất xúc tác, đóng vai trò quan trọng cho các nội tiết tố hạnh phúc này được sản sinh và phát huy tác dụng. Sau chuyển hóa, L-5-Hydroxytryptophan sẽ trở thành serotonin và melatonin nội sinh trong não. Từ đó, kích hoạt và tối ưu hoá tác dụng của dopamine, endorphin, norepinephrine tạo cảm giác hạnh phúc dễ dàng hơn.

L-5-Hydroxytryptophan được tìm thấy trong sữa, trứng, thịt, cá, các loại hạt, các loại đậu… L-5-Hydroxytryptophan trong sữa và các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai … có độ khả dụng sinh học cao và dễ tiêu hóa, hấp thu hơn. Hiện nay, sữa chua uống men sống có chứa L-5-Hydroxytryptophan đang được nhiều người sử dụng thường xuyên như một cách để giúp đường ruột sản sinh ra nhiều nội tiết tố serotonin giúp tinh thần thư thái, vui vẻ hơn.

Chuyên gia khuyên dùng hai chai Probi Happi mỗi ngày để “Khỏe đường ruột – Thư thái tinh thần.”

Trong mỗi lốc sản phẩm sữa chua uống men sống ít đường vị lựu đỏ Probi Happi của Vinamilk chứa khoảng 104 tỷ lợi khuẩn probiotics L.Casei 431TM từ Châu Âu giúp khỏe đường ruột, tốt cho tiêu hóa. Ngoài ra Probi Happi còn bổ sung hoạt chất L-5-Hydroxytryptophan – tiền chất để sản sinh “nội tiết tố serotonin” giúp giải tỏa căng thẳng, cho tinh thần sảng khoái, vui vẻ hơn.