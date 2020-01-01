Ăn tối xong làm điều này, coi chừng tổn thọ nghiêm trọng!

Sống khỏe 01/01/2020 13:17

Với nhịp sống hiện đại, bữa tối thường là bữa ăn thịnh soạn nhất của các gia đình. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, có những việc không nên làm sau bữa tối kẻo sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bữa tối là bữa ăn cuối cùng trước khi bạn bước vào một giấc ngủ dài để phục hồi năng lượng sau một ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, có những việc không nên làm sau bữa tối vì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ tiêu hóa, khiến sức khỏe suy giảm, tuổi thọ giảm sút.

1. Đi tắm 

Đi tắm ngay sau khi kết thúc bữa tối là thói quen của không ít người. Nhiều người nghĩ rằng tắm lúc này sẽ thúc đẩy việc lưu thông máu, từ đó sức khỏe sẽ tốt hơn. Một số người lại muốn tắm cho sạch sẽ vì cơ thể dính mồ hôi hay mùi thức ăn.

Tuy nhiên, thói quen này rất có hại cho sức khỏe. Để tiêu hóa thức ăn, cơ thể cần rất nhiều năng lượng và lưu lượng máu tới dạ dày. Khi bạn tắm, máu được sẽ được đưa đến cánh tay và chân. Điều này ảnh hưởng tới quá trình tiêu hóa thức ăn, từ đó gây ra nhiều vấn đề như đau bụng, khó tiêu…

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Không nên tắm ngay sau khi ăn tối nếu bạn không muốn gặp phải các vấn đề về dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, sau khi ăn tối, hãy đợi ít nhất 30 phút mới đi tắm để đảm bảo các hoạt động của hệ tiêu hóa.

2. Uống trà và ăn trái cây

Uống trà ngay sau bữa ăn tối làm cản trở quá trình hấp thụ sắt từ các thực phẩm. Về lâu dài, thói quen này sẽ dẫn tới hiện tượng thiếu sắt trong cơ thể. Hơn nữa, trà có chứa một lượng axit tannic lớn, gây ảnh hưởng tới việc hấp thụ các protein của dạ dày. Vì thế, bạn không nên uống trà lập tức sau bữa tối. 

Về phần trái cây, nếu bạn ăn sau khi dùng bữa tối sẽ khiến dạ dày hoạt động vất vả hơn. Từ đó, gây ra các vấn đề như đầy hơi, tiêu chảy và táo bón. Lời khuyên của các bác sĩ là hãy ăn trái cây trước bữa ăn khoảng 30 phút để đảm bảo sức khỏe cũng như hấp thu được các chất dinh dưỡng tốt nhất.

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Ăn hoa quả ngay lập tức sau khi kết thúc bữa ăn tối sẽ khiến dạ dày hoạt động vất vả hơn - Ảnh minh họa: Internet

 3. Tập thể dục

Trong vòng 30 phút sau bữa ăn, dạ dày đang phải hoạt động vất vả để tiêu hóa thức ăn. Nếu bạn tập thể dục ngay sau bữa ăn tối có thể gây rối loạn chức năng của ruột và dạ dày. Về lâu dài, thói quen này còn có thể khiến bạn mắc chứng viêm loét dạ dày.

Nếu muốn tập thể dục, hãy đảm bảo cách bữa tối ít nhất một tiếng. Lưu ý rằng, bạn nên tập các bài tập nhẹ nhàng để tránh những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe.

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Tập thể dục ngay sau bữa ăn tối có thể khiến bạn gặp các vấn đề về ruột và dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

4. Đi ngủ

Rất nhiều người cảm thấy rất buồn ngủ sau khi ăn no và lên giường ngay lập tức. Tuy nhiên, việc đi ngủ ngay sau bữa ăn tối sẽ khiến các dịch tiêu hóa chảy vào thực quản, gây bệnh viêm đường ruột.

Hơn nữa, đi ngủ ngay sau khi ăn no sẽ khiến năng lượng không được giải phóng. Đây là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tích mỡ, thừa cân. Các bác sĩ khuyến cáo, bạn nên đi ngủ sau khi ăn tối khoảng 2 tiếng đồng hồ để đảm bảo sức khỏe, tăng tuổi thọ.

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