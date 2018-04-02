Các nhà nghiên cứu tại trường Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã phát hiện ra, việc bạn ăn tối quá muộn sẽ làm tăng nồng độ glucose và insulin trong cơ thể, nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường loại 2.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia dinh dưỡng , ăn tối muộn đặc biệt là sau 7 giờ hoặc trước khi ngủ khoảng 2 tiếng sẽ dẫn đến nhiều tác hại đáng sợ.

Một nghiên cứu từ trường Đại học California (Mỹ) đã phát hiện ra, những người có thói quen ăn tối muộn sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng nhận thức của não bộ.

Những bữa ăn tối sau 7 giờ là nguyên nhân khiến cho hàm lượng đường, lipit, axit amin trong huyết dịch tăng cao. Đặc biệt, vào thời gian này bạn thường ít vận động vì vậy các chất dinh dưỡng sẽ không tạo ra năng lượng mà tích tụ thành mỡ dẫn đến tăng cân, béo phì.

Chính vì thế, các chuyên gia khuyên bạn nên ăn tối vào một giờ cố định, tốt nhất là trước 7 giờ để có khả năng nhớ tốt và lâu hơn.

Trào ngược axit dạ dày

Liên tục ăn tối muộn với những thức ăn nhanh nhiều dầu mỡ rồi đi ngủ ngay sẽ góp phần làm trào ngược axit dạ dày. Nguyên nhân là dạ dày cần thời gian khoảng một tiếng để tiêu hóa hết thức ăn chính vì thế nếu bạn đi ngủ ngay sẽ khiến axit trào ra khỏi dạ dày.

Vì thế, nếu không muốn bị trào ngược dạ dày, bạn nên cố gắng ăn tối trước 7 giờ và hạn chế những món ăn chứa nhiều dầu mỡ.

Đột quỵ

Ăn tối sớm và đúng giờ sẽ hạn chế được nguy cơ đột quỵ - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cho biết việc ăn tối muộn thường xuyên sẽ gây ra triệu chứng ợ nóng và trào ngược axit, có thể gây ngưng thở khi ngủ, thậm chí đột quỵ.

Ngoài ra, một bữa ăn tối muộn, kèm theo việc sử dụng rượu bia và đi ngủ ngay sau đó khiến bạn bị trúng gió hay đột quỵ.

Mẹo hạn chế tác hại nếu phải ăn tối muộn

Mặc dù biết có nhiều tác hại nếu ăn tối quá muộn, nhưng do cuộc sống hiện đại bận rộn khiến nhiều người thật sự không thể ăn tối trước 7 giờ. Đây là mẹo hạn chế tác hại khi ăn tối muộn bạn cần biết.

Ăn chậm hơn: Thời gian càng khuya, khả năng tiêu hóa của dạ dày càng yếu chính vì thế bạn nên có thói quen ăn chậm và nhai kỹ để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn chậm, nhai kỹ rất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sau 9 giờ tối không nên ăn cơm: Vào thời điểm này, bạn không nên ăn cơm hay các món ăn chứa nhiều dầu mỡ vì chúng sẽ khiến dạ dày hoạt động nhiều và vất vả hơn. Tốt nhất bạn nên uống một ly sữa để dễ ngủ và đem lại cảm giác no.

Để không phải đối mặt với những tác hại đáng sợ trên, bạn hạn chế việc ăn tối muộn, tốt nhất nên dùng bữa trước 7 giờ.