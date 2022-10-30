Sức khỏe của hormone đóng một vai trò rất lớn trong việc duy trì sức khỏe tổng thể, cũng có tác động đến quá trình trao đổi chất của cơ thể và cách nó phản ứng với thực phẩm bạn ăn.

Ảnh minh họa: Internet Các nội tiết tố cũng thường chịu trách nhiệm về cảm giác của bạn, và bất kỳ thay đổi nào trong chu kỳ kinh nguyệt, giấc ngủ, cân nặng, các vấn đề về da nhất định, v.v. Do đó, điều quan trọng là một người phải thực hiện một số điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giúp tối ưu hóa sức khỏe nội tiết tố. Ngoài ra, có một số thói quen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nội tiết tố của bạn. 5 thói quen này đang âm thầm gây rối loạn cho sức khỏe hormone mà bạn nên đặc biệt lưu ý.

Uống cà phê khi bụng đói Ảnh minh họa: Internet Chỉ nên uống cà phê sau hoặc trong bữa ăn. Cà phê không phải là một bữa ăn. Thay vì uống lúc đói vào buổi sáng, hãy thử kết hợp nó với một bữa ăn cân bằng. Điều này làm giảm căng thẳng lên tuyến thượng thận và làm giảm lượng cortisol mà caffeine tạo ra.

Không có protein trong bữa sáng Ảnh minh họa: Internet Hãy ăn sáng với protein. Protein làm no và giảm lượng đường tăng đột biến. Hãy nhớ rằng, cân bằng lượng đường trong máu là chìa khóa cho các hormone khỏe mạnh. Nhịn ăn gián đoạn Điều này không hỗ trợ cân bằng hormone cho phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Ăn ít carb Ảnh minh họa: Internet Cơ thể bạn rất cần carbohydrate. Ăn theo chế độ low-carb về cơ bản là bỏ đói nguồn nhiên liệu ưa thích của cơ thể. Điều này cũng có thể "đánh thuế" tuyến giáp và tuyến thượng thận. Không có đủ calo Ảnh minh họa: Internet Nhiều phụ nữ cố gắng gắn bó với 1.200 calo mỗi ngày. Về cơ bản, bạn đang bỏ đói bản thân, đặc biệt là các chất dinh dưỡng thiết yếu. Sự trao đổi chất của bạn chậm lại và nó làm tắt hệ thống sinh sản của bạn vì cơ thể bạn không bảo tồn năng lượng. Theo India Express

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