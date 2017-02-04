5 thắc mắc 'đỏ mặt' về sex ai cũng muốn biết nhưng ngại hỏi

Sex là câu chuyện nhiều tập và có vô vàn vấn đề mà bạn muốn biết nhưng chẳng dám hỏi ai. Có lẽ bạn chỉ dám hỏi người bạn thân nhưng chưa chắc người này đã biết câu trả lời thích hợp. Giải pháp nhiều người thường làm là tra Google, nhưng lấy gì đảm bảo đó là câu trả lời đúng?

Liệu có mối quan hệ nào giữa kích cỡ ‘cậu bé’ của đàn ông và thời gian xuất tinh không?

Thật may cho bạn, chuyên gia tình dục Tracey Cox (Anh) đã trả lời một số vấn đề ‘ngượng ngùng’ nhất về sex mà ai cũng muốn biết:

Rất tiếc là có. Những người đàn ông có ‘cậu bé’ nhỏ không chỉ bị bạn bè trêu chọc và mang lấy sự tự ti mà thực tế họ còn xuất tinh nhanh hơn những người khác. Tất cả dương vật đều có số lượng đầu dây thần kinh tương đương. Nếu ‘súng’ nhỏ, các dây thần kinh tập trung ở một khu vực nhỏ hơn, khiến 'chính chủ' nhạy cảm và dễ xuất tinh sớm hơn.

Ngược lại, những nam giới có 'hàng khủng' thường có thời gian xuất tinh dài hơn vì các dây thần kinh dàn trải ở khu vực lớn hơn.

Thời gian ‘yêu’ lý tưởng là bao nhiêu phút? Tôi nghĩ càng lâu càng tốt nhưng bạn gái tôi bảo điều này gây nhàm chán.

Trong khi 1 số phụ nữ thích thời gian ‘yêu’ dài, phần lớn thì không. Chất bôi trơn tự nhiên của âm đạo thường khô đi trong thời gian dài, do đó sex sẽ trở nên đau đớn.

Phần lớn các nghiên cứu uy tín đều cho rằng thời gian yêu trung bình lí tưởng là từ 5-13 phút. Trong khi đó, đa số nam giới đạt cực khoái sau 2 phút.

Chồng tôi đặt tên cho ‘cậu bé’ của anh ấy? Điều này có bất thường không? Tại sao phụ nữ không đặt tên cho ‘cô bé’ mà đàn ông lại làm điều này?

Nhiều đàn ông thích đặt tên cho ‘người bạn thân thiết nhất’ của họ (mèo, chó, vv). Điều thú vị là họ thường lấy luôn cái tên này để đặt cho ‘cậu bé’ của mình. Thật sự điều này chẳng có gì bất thường. Họ đặt tên cho ‘cậu nhỏ’ để khiến nó có vẻ thân thiết hơn mà thôi.

Ngoài ra, vấn đề này còn liên quan tới lòng tự trọng. Đàn ông coi trọng bản lĩnh đàn ông và khả năng tình dục mà biểu tượng lớn nhất của nó là ‘cậu nhỏ’. Do đó, họ đặt tên cho ‘cậu bé’ như 1 cách coi trọng. Trong khi đó, phụ nữ lại coi trọng mối quan hệ hơn.

Khi cực khoái tôi cảm thấy chóng mặt, giống như căn phòng đang xoay, và tôi thấy buồn nôn. Một người bạn của tôi bảo cô ấy bị đau đầu. Điều này có bình thường không?

Cực khoái đơn giản chỉ là việc giải phóng máu – được bơm liên tục vào bộ phận sinh dục khi giao hợp – về lại hệ thống của bạn. Cũng như việc đứng lên quá nhanh có thể khiến bạn cảm thấy chóng mặt thì cực khoái cũng có thể khiến bạn cảm thấy tương tự.

Về việc đau đầu khi ‘lên đỉnh’, nghiên cứu cho biết tình trạng này có thể xảy ra sau khi sex nhanh hơn là sex lâu vì tình trạng áp suất máu tăng đột ngột rõ ràng hơn (đây là nguyên nhân gây đau đầu).

Nếu sex chậm lại thì vấn đề sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra thường xuyên, bạn nên đi khám.

Bạn trai cũ thường trêu chọc vẻ mặt của tôi khi tôi ‘lên đỉnh’. Điều này khiến tôi cảm thấy tự ái và bây giờ tôi rất ngại sex. Tôi có thể làm gì?

Rõ ràng bạn bỏ anh chàng này là đúng vì anh ta quá vô duyên. Nhiều phụ nữ có vẻ mặt ‘lạ’ khi cực khoái và bạn nên biết rằng sex càng cuồng nhiệt thì vẻ mặt càng lạ lùng.

Vì thế, bạn không cần phải lo lắng, đây là điều bình thường.

Chúc bạn sống khỏe.