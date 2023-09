5 dấu hiệu cho biết cơ thể đang thiếu Vitamin C trầm trọng

Thêm vào đó, vitamin C rất quan trọng đối với sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Vì lý do này, sự thiếu hụt vitamin có thể khiến móng tay của bạn có thể trở nên giòn và dễ gãy.

Nếu cơ thể không có đủ vitamin C, bạn rất dễ bị viêm nướu cho dù có vệ sinh răng miệng đúng cách. Thiếu vitamin C, mô nướu sẽ trở nên suy yếu, bị viêm và các mạch máu dễ chảy máu hơn. Trong giai đoạn nặng của thiếu vitamin C, nướu răng thậm chí có thể xuất hiện màu tím và thối. Cuối cùng, răng có thể bị rụng do nướu không khỏe mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Vết thương lâu lành

Vitamin C đóng góp nhiều vào quá trình hình thành collagen, từ đó giúp vết thương mau lành hơn. Nếu thiếu vitamin C, những người bị loét chân mạn tính, các tổn thương dưới da sẽ cần nhiều thời gian lành lại hơn so với những người không bị loét chân mãn tính. Ngoài ra, nồng độ vitamin C sụt giảm có thể khiến các vết thương cũ tái phát, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Mệt mỏi và tâm trạng kém

Người thiếu vitamin C rất dễ bị mệt mỏi ngay cả khi đã ngủ ngon giấc hoặc giảm mức tiêu thụ năng lượng tổng thể. Ngoài ra, sự thiếu hụt này còn ảnh hưởng đến trạng thái cảm xúc khiến họ trở nên nóng nảy và dễ bị kích động. Mặc dù mệt mỏi và khó chịu có thể là một trong những triệu chứng đầu tiên xuất hiện, nhưng chúng thường biến mất sau vài ngày bổ sung đủ vitamin C hoặc trong vòng 24 giờ sau khi bổ sung vitamin C liều cao.

Ảnh minh họa: Internet

Suy giảm sức khỏe xương

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành xương. thiếu hụt vitamin C có thể làm xương trở nên yếu và giòn. Đặc biệt là đối với trẻ em, việc thiếu vitamin C sẽ ảnh hưởng nhiều đến quá trình phát triển và tăng chiều cao ở trẻ.