4 món ăn "nuôi lớn" khối u tuyến giáp, thèm mấy cũng không nên ăn nhiều

Đậu nành và các thực phẩm từ đậu nành như: đậu hũ, nước tương, sữa đậu nành… sẽ không tốt cho người có bướu giáp – nhân giáp. Bởi trong đậu nành có chất goitrogens cản trở sự xâm nhập của i-ốt vào tuyến giáp khiến cổ phình to. Chất này làm giảm hấp thu thuốc tuyến giáp từ ruột. Ngoài ra, đậu nành chứa phytoestrogen, có thể bắt chước tác dụng của estrogen can thiệp vào hoạt động bình thường của tuyến giáp. Chất isoflavone trong đậu nành cũng có thể gây hại cho sức khỏe tuyến giáp.

Người bị bệnh tuyến giáp nên chú ý tránh ăn đồ cay để không làm kích thước của khối u ngày một lớn. Những món ăn cay có thể kích thích vị giác nhưng cũng làm rối loạn nội tiết. Khi nội tiết bị rối loạn, nó sẽ thúc đẩy bệnh tuyến giáp và làm bệnh ngày một nặng hơn. Vì vậy, để khối u tuyến giáp không to lên, tốt nhất người bệnh nên tránh ăn những món cay nóng.

Đồ nhiều muối

Những món đồ nhiều muối có hàm lượng natri cao. Khi natri trong cơ thể tăng cao, gánh nặng của thận sẽ tăng lên đồng thời dễ gây ra tình trạng cao huyết áp, ảnh hưởng đến tim mạch, mạch máu não. Ngoài ra, tiêu thụ một lượng lớn natri cũng gây ra tác động không tốt cho tuyến giáp. Nó cũng có thể làm khối u tuyến giáp trở nên lớn hơn.

Nội tạng động vật

Người bị bệnh tuyến giáp nên tránh ăn những món làm từ nội tạng động vật. Những món này có thể mang hương vị thơm ngon nhưng lại chứa quá nhiều chất béo, vừa làm tăng lượng cholesterol xấu trong máu, vừa tăng nguy cơ béo phì, tạo ra cục máu đông... Tình trạng này sẽ ảnh hưởng xấu đến các khối u tuyến giáp, khiến chúng to lên. Ngoài ra, việc ăn nhiều nội tạng động vật cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm.