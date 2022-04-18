4 cách giúp chống lại bụi mịn hiệu quả mà bạn không ngờ tới

Sống khỏe 18/04/2022 18:07

Ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh do bụi mịn. Khi bụi mịn xâm nhập vào cơ thể có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như viêm mũi, hen suyễn, cúm, nặng hơn là gây ra các loại ung thư nguy hiểm đến tính mạng. Để bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi bụi mịn, bạn cần lưu ý những điều sau đây.

Tại sao bụi mịn lại đặc biệt nguy hiểm?

Bụi mịn có thể làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh ung thư như ung thư gan, ung thư ống mật, cũng như các bệnh về phổiTheo kết quả của một nhóm nghiên cứu năm 2011 ở Anh thực hiện trên 66.000 cư dân Hồng Kông, không khí ô nhiễm do bụi mịn làm tăng nguy cơ ung thư gan, ung thư ống mật, ung thư tuyến tụy và ung thư túi mật lên tới 35%. 

Về lý do bụi mịn gây ung thư, nhóm nghiên cứu cho biết: “Đó là vì bụi mịn gây ra các khiếm khuyết trong một số gen làm ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của cơ thể".

Cách chống lại bụi mịn hiệu quả

1. Đeo khẩu trang dành riêng cho bụi mịn

4 cách giúp chống lại bụi mịn hiệu quả mà bạn không ngờ tới - Ảnh 1

Không giống như các loại khẩu trang thông thường, bạn phải sử dụng khẩu trang có thể lọc ra hơn 80% bụi mịn với kích thước trung bình khoảng 0,6 μm hoặc nhỏ hơnKhi mua loại khẩu trang này, bạn hãy nhớ kiểm tra các thông tin như “quasi -drugs”, nhãn KF80 và KF94. KF (Korea Filter) có nghĩa là nó chặn hơn 80% các hạt mịn với kích thước hạt trung bình là 0,6㎛ và KF94 nghĩa là chặn được hơn 94% bụi mịn có kích thước 0,4㎛.  

2. Tắm thật sạch ngay sau về nhà

Bạn nên uống ít nhất 8 cốc nước vào những ngày có nhiều bụi mịnNước có tác dụng giữ ẩm cho đường hô hấp và lọc sạch bụi mịn. Hơn hết, sau khi trở về nhà, bạn nên rửa tay, rửa mặt và đánh răng thật sạch. Những người có làn da nhạy cảm nên làm sạch sâu khi tắm. Lý do là vì bụi mịn rất nhỏ nên khó để loại bỏ hết chúng chỉ bằng cách phủi trên quần áo. Và bạn cũng đừng quên dọn dẹp nhà cửa thường xuyên để loại bỏ bụi bẩn. 

3. Chế độ ăn uống

4 cách giúp chống lại bụi mịn hiệu quả mà bạn không ngờ tới - Ảnh 2

Bạn nên ăn nhiều rong biển, hoa quả, rau xanh để tăng sức đề kháng cho cơ thểAxit alginic có trong rong biển có vai trò loại bỏ bụi mịn và kim loại nặngĐiều quan trọng là bạn phải ăn đủ trái cây và rau quả như táo và lê, đặc biệt, chất luteolin có trong lê có thể làm giảm đờm và giảm ho.

4. Chú ý đến sức khỏe gan

Để bảo vệ cơ thể khỏe sự tấn công của bụi mịn, điều quan trọng là bạn cần phải nâng cao hệ miễn dịch và đào thải các chất độc ra khỏi cơ thể. Gan - một cơ quan duy trì hệ thống miễn dịch, giải độc và chất thải trong cơ thể cần phải được quan tâm nhiều hơn cảMột chế độ ăn uống điều độ rất quan trọng trong việc bảo vệ gan. Bạn nên ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, rau, trái cây và ngũ cốc, tránh thức ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ và nên tập thói quen ăn nhạt

Theo Kormedi.com

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