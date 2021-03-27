11 yếu tố nhỏ có thể khiến bạn sống thọ hơn

Thậm chí nếu bạn có cân nặng khỏe mạnh nhưng béo bụng thì bạn vẫn có rủi ro phần nào.

Theo nghiên cứu, phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh và nhiều mỡ bụng có thể sống ít thọ hơn.

Điều này được lý giải bằng quan sát rằng phụ nữ béo bụng có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch,...

2. Ưu tiên hạnh phúc của bản thân

Cảm giác hạnh phúc có ảnh hưởng thực sự đến tuổi thọ của chúng ta. Hài lòng với cuộc sống, lạc quan, tích cực, không có cảm xúc tiêu cực là những yếu tố giúp bạn sống thọ hơn.

3. Cười nhiều hơn

Nghiên cứu cho thấy khiếu hài hước giúp chúng ta phòng ngừa phát triển các bệnh tim mạch, các bệnh nhiễm trùng và bảo vệ sức khỏe bộ não.

4. Ngăn nắp hơn

Một nghiên cứu cho thấy những người tận tâm thường sống lâu hơn. Những đặc điểm tính cách của họ bao gồm ngăn nắp, có hệ thống, cẩn thận, hoàn hảo, suy tính thiệt hơn.

Vì vậy, hãy cân nhắc việc sống có kỷ luật, có tổ chức, hiệu quả và định hướng mục tiêu hơn nếu bạn muốn sống thọ.

5. Đi bộ hàng ngày

Một nghiên cứu chỉ ra rằng cứ thêm 30 phút không hoạt động có thể góp phần tăng thêm 32% nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng.

Đi bộ có thể giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch. Vì vậy, bằng cách đi bộ từ 2.100 đến 4.500 bước mỗi ngày, bạn có thể giảm nguy cơ bị đau tim, suy tim hoặc đột quỵ.

6. Ra ngoài chơi thường xuyên hơn

Nghiên cứu cho biết những người có đời sống xã hội năng động có thể sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Điều này được giải thích là do những người như vậy có xu hướng sống lành mạnh hơn, như ăn thực phẩm lành mạnh và hoạt động thể chất.

Ngược lại, những người sống biệt lập có nguy cơ suy yếu hệ thống miễn dịch cao hơn vì căng thẳng nhiều hơn.

7. Sinh con muộn

Một nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có thể có con tự nhiên sau tuổi 33 thì có khả năng sống thọ hơn.

Thực tế những phụ nữ sinh con sau 33 tuổi có tỷ lệ sống thọ tới 95 tuổi cao gấp đôi những người sinh con út trước 29 tuổi.

8. Kiểm tra nồng độ vitamin D thường xuyên hơn

Nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác có thể do thiếu vitamin D. Trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin D cũng có thể tự làm chậm quá trình lão hóa.

Vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra xem nồng độ vitamin D trong cơ thể bạn có trong giới hạn bình thường hay không và bổ sung nếu cần.

9. Trông cháu

Nghiên cứu cho thấy ông bà trông cháy không chỉ nhận được tình yêu thương từ cháu nhỏ mà còn có thể giúp sống thọ hơn.

Ngay cả khi bạn không có cháu thì việc quan tâm, chăm sóc những người khác cũng có tác dụng.

10. Làm việc nhà

Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để sống lâu hơn. Tuy nhiên, nếu không có thời gian hoặc không muốn đến phòng tập thể dục, bạn vẫn có thể giữ cho mình một thân hình cân đối và khỏe mạnh bằng cách làm việc nhà.

Ví dụ, chỉ với 30 phút lau cửa sổ, bạn sẽ đốt cháy 190 calo. Còn 30 phút là quần áo sẽ làm săn chắc các cơ ở phần trên cơ thể.

11. Dùng chỉ nha khoa thường xuyên

Chăm sóc vệ sinh răng miệng là cách giúp hàm răng được tự nhiên, khỏe mạnh và thực hiện đúng chức năng của nó.

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng vệ sinh răng miệng đúng cách còn có thể giúp bạn sống thọ hơn.

Theo đó bạn nên đánh răng ngày 2 lần vào sáng và tối, dùng chỉ nha khoa hàng ngày và thăm khám nha sĩ định kỳ.

(Theo Bright Side)