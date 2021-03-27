11 yếu tố nhỏ có thể khiến bạn sống thọ hơn

Sống khỏe 27/03/2021 17:20

Dưới đây là một số yếu tố, thói quen nhỏ bạn nên lưu ý để kéo dài tuổi thọ.

1. Có bụng phẳng

tuoi tho 1

Theo nghiên cứu, phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh và nhiều mỡ bụng có thể sống ít thọ hơn.

Thậm chí nếu bạn có cân nặng khỏe mạnh nhưng béo bụng thì bạn vẫn có rủi ro phần nào.

Điều này được lý giải bằng quan sát rằng phụ nữ béo bụng có nhiều khả năng mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch,...

2. Ưu tiên hạnh phúc của bản thân

tuoi tho 2

Cảm giác hạnh phúc có ảnh hưởng thực sự đến tuổi thọ của chúng ta. Hài lòng với cuộc sống, lạc quan, tích cực, không có cảm xúc tiêu cực là những yếu tố giúp bạn sống thọ hơn.

3. Cười nhiều hơn

tuoi tho 3

Nghiên cứu cho thấy khiếu hài hước giúp chúng ta phòng ngừa phát triển các bệnh tim mạch, các bệnh nhiễm trùng và bảo vệ sức khỏe bộ não.

4. Ngăn nắp hơn

tuoi tho 4

Một nghiên cứu cho thấy những người tận tâm thường sống lâu hơn. Những đặc điểm tính cách của họ bao gồm ngăn nắp, có hệ thống, cẩn thận, hoàn hảo, suy tính thiệt hơn.

Vì vậy, hãy cân nhắc việc sống có kỷ luật, có tổ chức, hiệu quả và định hướng mục tiêu hơn nếu bạn muốn sống thọ.

5. Đi bộ hàng ngày

tuoi tho 5

Một nghiên cứu chỉ ra rằng cứ thêm 30 phút không hoạt động có thể góp phần tăng thêm 32% nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng.

Đi bộ có thể giảm nguy cơ phát triển các bệnh tim mạch. Vì vậy, bằng cách đi bộ từ 2.100 đến 4.500 bước mỗi ngày, bạn có thể giảm nguy cơ bị đau tim, suy tim hoặc đột quỵ.

6. Ra ngoài chơi thường xuyên hơn

tuoi tho 6

Nghiên cứu cho biết những người có đời sống xã hội năng động có thể sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn.

Điều này được giải thích là do những người như vậy có xu hướng sống lành mạnh hơn, như ăn thực phẩm lành mạnh và hoạt động thể chất.

Ngược lại, những người sống biệt lập có nguy cơ suy yếu hệ thống miễn dịch cao hơn vì căng thẳng nhiều hơn.

7. Sinh con muộn

tuoi tho 7

Một nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có thể có con tự nhiên sau tuổi 33 thì có khả năng sống thọ hơn.

Thực tế những phụ nữ sinh con sau 33 tuổi có tỷ lệ sống thọ tới 95 tuổi cao gấp đôi những người sinh con út trước 29 tuổi.

8. Kiểm tra nồng độ vitamin D thường xuyên hơn

tuoi tho 8

Nhiều bệnh liên quan đến tuổi tác có thể do thiếu vitamin D. Trên thực tế, một nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin D cũng có thể tự làm chậm quá trình lão hóa.

Vì vậy, bạn nên thường xuyên kiểm tra xem nồng độ vitamin D trong cơ thể bạn có trong giới hạn bình thường hay không và bổ sung nếu cần.

9. Trông cháu

tuoi tho 9

Nghiên cứu cho thấy ông bà trông cháy không chỉ nhận được tình yêu thương từ cháu nhỏ mà còn có thể giúp sống thọ hơn.

Ngay cả khi bạn không có cháu thì việc quan tâm, chăm sóc những người khác cũng có tác dụng.

10. Làm việc nhà

tuoi tho 10

Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để sống lâu hơn. Tuy nhiên, nếu không có thời gian hoặc không muốn đến phòng tập thể dục, bạn vẫn có thể giữ cho mình một thân hình cân đối và khỏe mạnh bằng cách làm việc nhà.

Ví dụ, chỉ với 30 phút lau cửa sổ, bạn sẽ đốt cháy 190 calo. Còn 30 phút là quần áo sẽ làm săn chắc các cơ ở phần trên cơ thể.

11. Dùng chỉ nha khoa thường xuyên

tuoi tho 11

Chăm sóc vệ sinh răng miệng là cách giúp hàm răng được tự nhiên, khỏe mạnh và thực hiện đúng chức năng của nó.

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng vệ sinh răng miệng đúng cách còn có thể giúp bạn sống thọ hơn. 

Theo đó bạn nên đánh răng ngày 2 lần vào sáng và tối, dùng chỉ nha khoa hàng ngày và thăm khám nha sĩ định kỳ.

(Theo Bright Side)

10 điều có thể xảy ra với cơ thể khi bạn ăn chay

10 điều có thể xảy ra với cơ thể khi bạn ăn chay

Ngày nay nhiều người quyết định ăn chay trường. Ăn chay không chỉ thay đổi cơ thể mà còn có thể tác động tích cực tới trái đất. Dưới đây là một số điều có thể xảy ra khi bạn ăn chay trường (cả tích cực và tiêu cực).

Xem thêm
Từ khóa:   bí quyết sống thọ dấu hiệu cơ thể sống thọ cách sống thọ

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?