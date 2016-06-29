Làm sạch đường ruột là cách tốt đào thải chất độc ra khỏi cơ thể và khôi phục lại chức năng của hệ tiêu hóa, theo Healthy Life Tricks.

Cơ thể tích lũy nhiều độc tố, táo bón là một trong những bệnh khiến sức khỏe suy giảm đi rất nhiều. Tuy không quá nguy hiểm những táo bón khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí khiến bạn ăn uống không còn ngon miệng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ mang đến công thức giúp chăm sóc sức khỏe một cách hiệu quả nhất, giúp đẩy lùi căn bệnh táo bón nhanh chóng.

Thành phần tạo nên hỗn hợp “thần kì” này chỉ gồm mật ong và giấm táo. Bạn hoàn toàn có mua ở siêu thị gần nhà hoặc có khi chúng đã có ngay trên kệ bếp nhà bạn.

Tại sao lại là giấm táo và mật ong?

Giấm táo có chứa một loại vi khuẩn có tên gọi là acetobacter. Đây là một loại vi khuẩn "thân thiện" giúp phá vỡ thức ăn trong ruột, do đó giấm táo phù hợp với việc thanh lọc chất cặn bã và thức ăn tồn dư trong hệ tiêu hóa.

Hơn nữa, các đặc tính kháng sinh của giấm táo có thể giúp cải thiện hàm lượng axit trong dạ dày, giảm chứng ợ nóng và trào ngược axit. Một số chất chống oxy hóa trong giấm táo bao gồm catechin, axit galic, caffeic và axit chlorogenic giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, tăng cường. Acid acetic trong giấm táo thậm chí có thể làm tăng sự hấp thụ của cơ thể.

Các chuyên gia cũng nói rằng các hợp chất hoạt trong mật ong nguyên chất có thể giúp bạn tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể, giúp làm sạch ruột hiệu quả.

Dưới đây là những gì bạn cần chuẩn bị để thực hiện thanh lọc chất độc, ngừa táo bón hiệu quả.

Chuẩn bị:

250ml nước ấm

2 muỗng canh giấm táo

2 muỗng canh mật ong

Thực hiện:

Công thức này thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần làm theo các hướng dẫn sau:

Đầu tiên, bạn nên lắc đều giấm táo để những phần xác trái táo được lắng xuống đáy. Sau đó, hãy lấy 2 muỗng canh giấm táo cho vào cốc chưa 250ml nước ấm, khuấy đều hỗn hợp rồi cho thêm 2 muỗng canh mật ong vào là được.

Cách dùng:

Tốt nhất, bạn nên uống hỗn hợp vào buổi sáng sớm hoặc bạn có thể uống bất cứ lúc nào trong ngày.

Và bạn nên thực hiện 1-2 lần mỗi tháng để có được sức khỏe và hệ tiêu hóa tốt nhất. Chúc bạn thành công.

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