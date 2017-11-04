Áp dụng cách trị chấy cho người lớn này đảm bảo mái tóc của bạn sạch chấy sau 1 tuần

Sống khỏe 04/11/2017 23:03

Đừng để đám chấy xâm chiếm mái tóc của bạn, hãy dùng cách trị chấy cho người lớn dưới đây để đảm bảo mái tóc sạch đẹp như ý và tạm biệt các ký sinh trùng đáng ghét.

Tuy cuộc sống ngày càng hiện đại, chế độ ăn uống và sinh hoạt của con người cũng trở nên lành mạnh, sạch sẽ hơn. Nhưng đâu phải vậy mà những con ký sinh trùng như chấy rận không còn tồn tại. Nó dễ dàng ẩn nấp trên da đầu, trên tóc mà bạn không hề hay biết. Nó lại rất dễ lây lan và nhanh sản sinh nhiều hơn. Không chỉ ở trẻ em, người lớn như chúng ta cũng dễ dàng mắc phải tình trạng này. Vậy cách trị chấy cho người lớn như thế nào là hiệu quả nhanh nhất và đảm bảo tiêu diệt tận gốc đám chấy và trứng chấy đáng ghét để trả lại cho bạn mái tóc đẹp như ý? Đừng lo lắng vì chúng tôi sẽ đưa ra một vài giải pháp an toàn ngay dưới đây mà bạn có thể tự mình áp dụng tại nhà.

 

Chấy là một loại ký sinh trùng rất nhỏ, có màu xám hoặc nâu. Chúng phát triển rất nhanh, đẻ trứng và chỉ nở sau khoảng 10 ngày. Chính vì vậy mà “dân số” của nó ngày càng tăng lên theo cấp số nhân. Nếu như bạn không tìm cách điều trị và ngăn ngừa thì mái tóc của bạn sẽ trở nên xấu xí và trông rất “thảm’.

 

Hãy tập cho mình cách vệ sinh sạch sẽ và lối sống lành mạnh để hỗ trợ điều trị chấy hiệu quả nhất.

 

Gội đầu thường xuyên hỗ trợ điều trị chấy rận tốt hơn
Gội đầu thường xuyên hỗ trợ điều trị chấy rận tốt hơn (Ảnh: Internet)

- Gội đầu thường xuyên giúp da đầu sạch sẽ và có thể loại bỏ được phần nào trứng chấy và rửa trôi những con chấy ẩn náu dưới chân tóc. Cách ngày gội một lần hoặc có thể gội mỗi ngày nhưng với loại dầu gội dịu nhẹ chiết xuất tự nhiên thôi nhé.

 

- Chải đầu với lược mau: Lược thưa sẽ không thể kéo bỏ trứng chấy trên tốt bằng loại lược mau. Bạn hãy thử dùng loại lược này thay thế và chắc chắn bạn sẽ thấy trứng chấy rớt xuống khá nhiều đấy.

 

- Bắt chấy thủ công: Cắt tóc ngắn và bắt chấy bằng tay là cách lâu dài tuy hiệu quả tiêu diệt tận gốc chấy không cao nhưng lại hỗ trợ được phẩn nào. Cắt tóc ngắn là giảm diện tích sinh sống của nó, còn bắt chấy thủ công sẽ giúp loại bỏ con chấy mẹ, tránh cho trứng hình thành nhiều hơn.

Cách trị chấy bằng thuốc đặc trị cho người lớn

Do nhu cầu tăng nên trên thị trường hiện nay xuất hiện khá nhiều loại thuốc có khả năng điều trị và loại bỏ chấy rận cho người lớn nhanh chóng. Những loại thuốc này chứa nhiều thành phần dưỡng chất tổng hợp giúp giết chết chấy, ngăn không cho trứng phát triển thành con.

 

Bạn hãy chọn cho mình loại phù hợp và đảm bảo chất lượng nhất để sử dụng. Làm theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhé.

Cách trị chấy rận hiệu quả nhanh từ thiên nhiên

Các sản phẩm thiên nhiên luôn đứng vị trí hàng đầu trong việc làm đẹp cho con người. Nhờ thành phần dưỡng chất tự nhiên mà nó vừa đảm bảo an toàn lại vừa mang lại kết quả nhanh chóng nhất. Chỉ cần bạn biết chọn đúng loại và áp dụng đúng cách thì những con chấy đáng ghét sẽ mau bị loại bỏ tận gốc.

 

Trị chấy bằng tinh dầu trà

 

Tinh dầu trà chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất, axit lactic, nó mang lại hiệu quả khả quan nếu như thực hiện đúng cách.

 

Cách điều trị chấy rận từ dầu trà cho người lớn hiệu quả
Cách điều trị chấy rận từ dầu trà cho người lớn hiệu quả (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Tinh dầu trà, nước hoa hồng, nước cốt chanh.

 

Thực hiện: 

 

- Trộn đều 1 muỗng tinh dầu trà với 5 giọt nước hoa hồng với 1 muỗng nước cốt chanh. Bạn cứ theo tỷ lệ này mà nhân lên để đủ sử dụng cho mái tóc mình nhé.

 

- Thoa đều hỗn hợp này lên da đầu, từ chân đến ngọn tóc, bạn có thể dùng lược để chải lên tóc cũng được.

 

- Dùng khăn trùm kín tóc lại.

 

- Giữ như vậy khoảng 1 tiếng rồi gội sạch với dầu gội bình thường.

 

Trị chấy với hạt trái na

 

Hạt trái na nhỏ (hay còn có tên gọi khác là mãng cầu) có thể tận dụng để trị chấy rận cho người lớn khá hay và công hiệu mà nhiều người chưa biết đến. Kết hợp hạt trái na với rượu trắng là sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

 

Dùng hạt na để trị chấy cho người lớn hiệu quả nhanh
Dùng hạt na để trị chấy cho người lớn hiệu quả nhanh (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Hạt trái na, rượu trắng.

 

Thực hiện:

 

- Hạt na phơi khô, đem rang rồi giã nhuyễn thành bột.

 

- Trộn bột này với rượu trắng để tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

 

- Thoa đều hỗn hợp này lên tóc khô.

 

- Quấn kín bằng khăn hoặc mũ tắm.

 

- Đợi khoảng 1h rồi gội sạch với nước ấm.

 

Đây là một vài gợi ý nho nhỏ với cách điều trị chấy cho người lớn mang lại hiệu quả cao. Nếu như áp dụng một lần chưa loại sạch hoàn toàn chấy thì hãy tiếp tục dùng cách đó 2 - 3 ngày. Đảm bảo sau khoảng thời gian ngắn, da đầu của bạn sẽ không còn chấy rận nữa.

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