Sáng 21/3, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19

Có thêm 1.446 người được tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại 7 tỉnh/TP trong ngày 20/3/2021

Bản tin 6h ngày 21/3 của Bộ Y tế cho biết không có ca mắc COVID-19 . Cả nước hiện có 32.361 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVD-19. Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường, điều đó cho biết cơ thể người tiêm đang tạo ra miễn dịch sau khi tiêm vắc xin để phòng bệnh.

Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục ghi nhận các trường hợp phản ứng sau tiêm, hầu hết là phản ứng thông thường, điều đó cho biết cơ thể người tiêm đang tạo ra miễn dịch sau khi tiêm vắc xin để phòng bệnh.

Tính đến 16 giờ ngày 20/3/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 32.361 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương.

Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm là hiếm gặp nhưng người đi tiêm chủng cần nắm được các dấu hiệu bất thường và các bệnh viện cần đến theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Trong trường gặp phản ứng thông thường nhưng diễn biến nặng lên cũng cần đến cơ sở y tế sớm.

Trong thời gian từ nay đến cuối tháng 3/2021, Chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ tổ chức các khóa tập huấn chuyên môn cho 44 tỉnh còn lại để sẵn sàng cho triển khai khi đợt vắc xin COVID-19 tiếp theo về đến nước ta.

Tính từ 18h ngày 20/3 đến 6h ngày 21/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.572 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1601 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 908 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 724 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã 36 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã tròn qua 33 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng, đã qua 26 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.