Được biết, nữ bệnh nhân này là thợ trang điểm . Ngày 16/2 (nhằm mùng 5 Tết), T. vượt biên trái phép đến Campuchia để làm nghề trang điểm dịch vụ. Tại Campuchia, T. ở chung với 2 người có hộ khẩu Hải Phòng. Do không có việc làm nên 3 người về Việt Nam theo đường nhập cảnh trái phép.

Sáng 26/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thông tin cụ thể về lịch trình di chuyển của nữ bệnh nhân V.T.T, 25 tuổi (địa chỉ Vĩnh Long) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 22/3.

Khi tới Phú Quốc, 10 người xuống tàu chia ra tự di chuyển. Trong đó 2 người nam bắt taxi về TP.HCM, 4 người nữ không biết đi đâu. 4 người còn lại gồm có T. và 2 bạn cùng phòng ghé nhà nghỉ ở đường Nguyễn Văn Cừ, An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Ngày 21/3, nhóm 3 người theo một tàu đánh cá về đến Phú Quốc vào sáng 22/3. Trên tàu có khoảng 10 người nhập cảnh trái phép, gồm 8 nữ, 2 nam (trong đó có T. và 2 người bạn).

Sáng cùng ngày, T. và 1 người nhập cảnh trái phép khác đi chung một chuyến tàu từ Phú Quốc đến Rạch Giá, trên tàu không tiếp xúc ai; 2 người cư trú tại Hải Phòng đã đi máy bay mã số VJ458 từ sân bay Phú Quốc - Hà Nội lúc 12h15 ngày 22-3 về Hải Phòng (số ghế 9B), một trong 2 người về Hải Phòng đã được Bộ Y tế công bố nhiễm COVID-19 sáng nay 26/3.

Còn T. và bạn đến bến tàu Rạch Giá, bắt taxi đi TP.HCM đến đường Nguyễn Văn Linh. Sau đó 2 người xuống xe và bắt xe ôm đến khách sạn ở đường số 7, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Ngày 24/3, do sợ nhiễm COVID-19, T. đến Bệnh viện FV (TP.HCM) tự khai chuẩn bị đi xuất cảnh để được lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ COVID-19. Kết quả dương tính.

Người đi cùng với T. về phòng trọ trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp. Người này từng có có kết quả dương tính COVID-19 ở Campuchia, nhập viện ngày 3/3 tại bệnh viện tỉnh Sihanouk, Campuchia và ra viện ngày 14/3 do có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính cách nhau 48 giờ.

Hiện T. đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Những địa điểm liên quan đến T. đã được vệ sinh khử khuẩn, đồng thời tiến hành điều tra và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, đề nghị các trường hợp nhập cảnh trái phép nhanh chóng liên hệ địa phương khai báo y tế để thực hiện phòng chống dịch theo quy định. Công dân Việt Nam khi nhập cảnh cần tuân thủ quy định cách ly, không mang nguy cơ lây nhiễm cho gia đình và cộng đồng.