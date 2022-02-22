Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn

Sao Việt 22/02/2022 06:00

Angela Phương Trinh đăng đàn xác nhận chuyện sắp kết hôn và còn khẳng định đã tìm thấy tình yêu đích thực khiến cư dân mạng xôn xao.

Dù từng là "nữ hoàng scandal" thì nhiều năm trở lại đây, Angela Phương Trinh đã chọn cách rời xa showbiz để theo đuổi lối sống không thị phi, ăn chay trường và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Thế nhưng thời gian gần đây, thay vì tránh chỗ đông người, Angela Phương Trinh thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn bè, trong đó có Cao Thái Sơn.

Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn - Ảnh 1

Vào tối ngày 20/2, trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn đã đăng tải đoạn clip cùng Angela Phương Trinh uống rượu. Đáng chú ý, nam ca sĩ cũng nhân cơ hội này cầu hôn Angela Phương Trinh và thật đáng mừng, cô nàng đã chọn cách uống hết ly rượu thay cho lời đồng ý. Dù không biết lời cầu hôn kia là nghiêm túc hay đùa giỡn, thế nhưng trong lúc cao hứng, Angela Phương Trinh còn tuyên bố một câu chắc nịch: "Em với anh Sơn sẽ sinh con trai trước con gái sau".

Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn - Ảnh 2

Giữa lúc dân tình còn đang bàn tán sôi nổi, Angela Phương Trinh có động thái mới gây sốc. Nữ diễn viên đăng đàn xác nhận chuyện sắp kết hôn và còn khẳng định đã tìm thấy tình yêu đích thực. Tưởng ai xa lạ, danh tính đàng trai của nữ diễn viên 9X chính là Cao Thái Sơn. Cả hai còn tung loạt ảnh dự tiệc cùng gia đình để tăng thêm độ "uy tín". Không biết đây có phải là "1 cú lừa" của cả hai không nhưng netizen liên tục để lại lời chúc phúc.

Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn - Ảnh 3

 

Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn - Ảnh 4

 

Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn - Ảnh 5

 

Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn - Ảnh 6

 

Xôn xao trước thông tin Angela Phương Trinh sắp kết hôn, danh tính chàng trai còn gây sốc hơn - Ảnh 7

 

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