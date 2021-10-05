Cuối tháng 3/2021, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến nhiều fan lo lắng khi cho biết bị trộm đột nhập vào nhà riêng và lấy mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá lên đến 13 tỷ đồng. Sự việc sau đó nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, nhất là khi "nữ hoàng nội y" kể lại tình tiết rợn trong lúc cô bắt gặp kẻ trộm ở trong nhà mình.

Ngọc Trinh hốt hoảng khi phát hiện trộm đột nhập vào nhà - Ảnh: FBNV

Cụ thể, theo lời kể của người đẹp, tên trộm đã đột nhập vào phòng trưng bày đồ hiệu, đồng thời cũng là phòng ngủ của cô. May mắn khi đó cô rất bình tĩnh, giả vờ ngủ để tránh tên trộm manh động. Sau khi hắn đi sang phòng để túi thì cô mới chạy xuống nhà hô hoán có trộm. Khi đã nấp được trong phòng của hai người giúp việc, Ngọc Trinh lại rối bời và sợ hãi nhưng vẫn kịp gọi điện thoại cho bảo vệ đến giải cứu.