Vụ Ngọc Trinh bị trộm bộ sưu tập đồng hồ bạc tỷ: Sau 6 tháng báo án có kết quả như thế nào?

Sao Việt 05/10/2021 17:31

Dường như cả Ngọc Trinh và cộng đồng mạng đều đã quên mất vụ mất trộm đồng hồ gần 13 tỷ đồng dù đã trôi qua 6 tháng.

Cuối tháng 3/2021, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh khiến nhiều fan lo lắng khi cho biết bị trộm đột nhập vào nhà riêng và lấy mất bộ sưu tập đồng hồ trị giá lên đến 13 tỷ đồng. Sự việc sau đó nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, nhất là khi "nữ hoàng nội y" kể lại tình tiết rợn trong lúc cô bắt gặp kẻ trộm ở trong nhà mình.

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Ngọc Trinh hốt hoảng khi phát hiện trộm đột nhập vào nhà - Ảnh: FBNV

 Cụ thể, theo lời kể của người đẹp, tên trộm đã đột nhập vào phòng trưng bày đồ hiệu, đồng thời cũng là phòng ngủ của cô. May mắn khi đó cô rất bình tĩnh, giả vờ ngủ để tránh tên trộm manh động. Sau khi hắn đi sang phòng để túi thì cô mới chạy xuống nhà hô hoán có trộm. Khi đã nấp được trong phòng của hai người giúp việc, Ngọc Trinh lại rối bời và sợ hãi nhưng vẫn kịp gọi điện thoại cho bảo vệ đến giải cứu.

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Bộ sưu tập đồng hồ có giá trị 13 tỷ đồng của Ngọc Trinh bị trộm mất - Ảnh: Cắt từ clip

Sau đêm đó, Ngọc Trinh cho biết, cô đã trình báo vụ việc lên Công an TP.HCM và chờ xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sự việc từ đó đến hiện tại đã trôi qua 6 tháng nhưng tin tức về vụ trộm đồng hồ bạc tỷ dường như bị rơi vào quên lãng.

Đáng nói, bản thân "nữ hoàng nội y" cũng không hề nhắc lại câu chuyện này hay tiết lộ gì thêm về quá trình điều tra hay lấy lại tài sản mặc dù giá trị những món đồ mà cô bị trộm lên đến hơn chục tỷ đồng.

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Cuộc sống của Ngọc Trinh vẫn được cập nhật đều đặn trên trang cá nhân, chỉ có thông tin về vụ trộm vẫn chưa được cập nhật kết quả hay bất cứ tiến triển điều tra nào - Ảnh: Chụp màn hình

Trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân, trong 6 tháng qua, người mẫu Ngọc Trinh vẫn cập nhật đều đặn cuộc sống hằng ngày như khoe body, khoe đồ hiệu, khoe những bữa ăn ngon,... Còn về tung tích của những chiếc đồng hồ và kẻ trộm đã đột nhập vào nhà "nữ hoàng nội y" thì vẫn là một bí ẩn chưa có câu trả lời.

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