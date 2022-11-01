Từng bị "chê" lạm dụng "dao kéo", Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này

Sao Việt 01/11/2022 11:15

Nhan sắc thăng hạng lên gấp bội nhờ tóc mái, Hương Giang đẹp không góc chết nhưng cũng từng bị "dìm" vì thứ này.

Hương Giang là 1 trong những ngôi sao hạng A của showbiz ở thời điểm hiện tại, thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Nổi tiếng là mỹ nhân giàu có bậc nhất Vbiz với khối tài sản khổng lồ. Sau scandal đối đáp với antifan, nàng hậu chuyển giới không còn tham gia các gameshow nhiều hàng loạt như trước mà lui về phía sau "cầm trịch" nhiều cuộc thi với vai trò nhà sản xuất.

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 1
Ở thời điểm hiện tại, Hương Giang là cái tên đang thu hút sự quan tâm đông đảo của báo chí truyền thông. 

Hậu chia tay bạn trai, hiện tại cô nàng đang bận rộn đi công tác tới nhiều quốc gia cho cuộc thi Đại sứ Hoàn mỹ sắp tới. Không những tài giỏi, sắc vóc của Hương Giang cũng là điểm nhấn đáng chú ý. Dường như chưa có một lần nào kể từ lần trở lại hoạt động, cô nàng bị "dìm hàng" bởi bất kì ống kính chụp của team qua đường nào. Nhan sắc của người đẹp chuyển giới ngày càng thăng hạng khiến ai nấy đều phải trầm trồ. 

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 2
Hậu chia tay bạn trai, Hương Giang thăng hạng thấy rõ

Mới đây, cô vừa có dịp tương tác với fan qua loạt ảnh chụp đăng tải ở xứ sở Hàn Quốc. Bóng hồng khoe góc nghiêng "đỉnh chóp" cùng dòng chú thích dí dỏm: "Ai ghen tị sẽ nói là mái giả".

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 3
Nhan sắc ngày càng trẻ trung, rạng rỡ, dân tình phải xuýt xoa vì góc nghiêng "đỉnh" của người đẹp.

Dù diện set đồ tông trầm tính và trang điểm nhẹ nhàng với đôi môi màu hồng cam nhưng nàng hậu vẫn xinh đẹp tới thuyết phục. Vẻ đẹp của Hương Giang không lộng lẫy, xa hoa như hình ảnh thường thấy của giới Beauty Queen với mặt make up dày cộp, tóc uốn xoăn lơi mà vẫn nhận được "bão like".

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 4

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 5
Nhan sắc nhẹ nhàng hơn hẳn so với "giao diện" thường thấy trước đó.  

Bên dưới bài đăng, dân tình hết lời ngợi khen giao diện của bông hậu với chiếc tóc mái mới tinh. Có người còn cho rằng, với bộ tóc mới này, Hương Giang nhìn thoáng qua có nhiều nét giống với Tiểu Hoa đán Châu Tấn. Người khác lại cho rằng: "Phụ nữ xinh đẹp nhất khi không thuộc về ai"...

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 6

Có thể thấy, người đẹp này vô cùng chuộng ứng dụng tóc mái, vốn sở hữu gương mặt hài hòa, hút mắt với những đường nét nữ tính như sống mũi cao, hốc mắt sâu, mắt mí rõ ràng cùng chiếc miệng cười có má lúm cực duyên nên cô nàng lại càng xinh đẹp, trẻ trung khi có thêm phần tóc mái. Tuy nhiên, cũng từng có lần cô nàng nhận về ít nhiều tranh cãi về tóc mái của mình. 

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 7Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 8

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 9
Người đẹp khá chuộng việc sử dụng tóc mái. Nhờ thay đổi chi tiết này mà nhan sắc của cô nàng có phần trẻ trung hẳn.  

Cụ thể, trong 1 sự kiện VIP của Hermes mới đây, bạn gái cũ của Matt Liu xuất hiện với nguyên set đồ đen tới từ thương hiệu đắt đỏ nhất hành tinh này. Cô mix & match với set đồ layout make up màu nâu cam. Lần xuất hiện khác lạ này khiến cô nàng nhận về không ít ý kiến trái chiều, có ý kiến cho rằng cô nàng đã quá lạm dụng việc thẩm mỹ nên nhan sắc hiện tại không khác gì ma-nơ- canh. Dù vậy nhưng trông cô nàng vẫn rất fashion và độc đáo. 

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 10

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 11
Cô ép tóc thẳng, giữ màu nâu đen tự nhiên mà đính thêm phần mái mưa thẳng. Trông Hương Giang rất fashion và độc đáo. Dẫu vậy, nhìn cô vẫn có chút lạ lẫm và hơi... cứng.

Sau khi trở về cuộc sống độc thân, Hương Giang thoải mái lộ diện ở các sự kiện. Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, nữ ca sĩ luôn toát ra thần thái sang chảnh, cách ăn diện sành điệu thu hút mọi ánh nhìn.

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 12

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 13
Trước đó, Hương Giang "lên đồ", make up chuẩn quý cô sang chảnh khi tham gia một sự kiện trước thềm phát hành MV Em Buông. 

Ngoài ra, Hương Giang cũng chăm chỉ đi du lịch khắp nơi trong và ngoài nước. Nữ ca sĩ cho ra mắt sản phẩm mới và quyết không chia sẻ về chuyện tình cảm cũng như cảm xúc hiện tại của mình.

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 14
Mới đây cô nàng vừa cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 15Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 16

Từng bị 'chê' lạm dụng 'dao kéo', Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này - Ảnh 17

Hương Giang đã có khoảng thời gian đi du lịch nhiều hơn khi trở về cuộc sống độc thân

 

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