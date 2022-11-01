Trấn Thành bất ngờ phá lệ làm điều này, lần đầu tiên giúp đỡ em gái hoạt động trong nghề

Sao Việt 01/11/2022 20:38

Dù từng tuyên bố sẽ không giúp đỡ em gái khi bước vào showbiz, mới đây nam diễn viên bất ngờ lên tiếng 'phá lệ' hỗ trợ em gái trong một dự án chính thức.

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hàng đầu Vbiz, quen mặt với khán giả truyền hình thông qua nhiều lĩnh vực từ diễn viên, MC cho đến nhà sản xuất.

Trấn Thành bất ngờ phá lệ làm điều này, lần đầu tiên giúp đỡ em gái hoạt động trong nghề - Ảnh 1
Trấn Thành, nam danh hài nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt, được nhiều người yêu mến bởi tính cách hài hước, dí dỏm mỗi khi xuất hiện. 

Mới đây nhất Trấn Thành đã hé lộ dự án điện ảnh Nhà Bà Nữ, dự kiến ra rạp vào mùng 1 Tết Nguyên Đán 2023. Đáng chú ý bên cạnh dàn diễn viên quen thuộc như NSND Ngọc Giàu, Lê Giang, Song Luân, Lê Dương Bảo Lâm,... phim còn có sự xuất hiện của em gái Trấn Thành - Huyền Uyển Ân. 

Trấn Thành bất ngờ phá lệ làm điều này, lần đầu tiên giúp đỡ em gái hoạt động trong nghề - Ảnh 2
Buổi ra mắt dự án phim Nhà Bà Nữ  

Chia sẻ về cơ duyên "nhúng tay" vào dự án lần này, Trấn Thành cho biết anh có cho một người bạn thân thiết mượn tiền để sản xuất phim, và cô ấy cũng mời em gái của anh đóng chính trong dự án phim này. 

"Ngày qua ngày số tiền ấy lên cao và mình phát hiện ra mình trở thành cổ đông chính của phim lúc nào không hay. Đến một giai đoạn nào đó mình nghĩ mình phải nhúng tay vào và đây cũng là lần đầu tiên mình giúp đỡ một dự án có sự tham gia của em gái mình - Huỳnh Uyển Ân", Trấn Thành hài hước bật mí.

Trấn Thành chia sẻ Uyển Ân đã vào nghề từ lâu và anh chưa bao giờ giúp đỡ em gái mình một điều gì cả, chưa bao giờ giới thiệu hay nhờ người quen mời em gái mình tham gia.

"Lúc xưa Uyển Ân có xin Trấn Thành theo nghề làm diễn viên, Thành chỉ hỏi em là có nhắm chịu đựng được những cay đắng của nghề, những đàm tếu và dị nghị của đời, nếu nhắm làm được thì hãy vô nghề. Và Ân đồng ý và làm diễn viên. Lần này Thành cũng muốn em gái mình 'debut' vai nữ chính trong dự án điện ảnh và mong là mọi người sẽ hỗ trợ và yêu thương em gái Trấn Thành", nam MC kể và mong khán giả sẽ ủng hộ em gái mình ở dự án lần này.

Trấn Thành bất ngờ phá lệ làm điều này, lần đầu tiên giúp đỡ em gái hoạt động trong nghề - Ảnh 3
Nam danh hài hi vọng lần debut vai nữ chính này của em gái sẽ được mọi người yêu mến và đón nhận 

Trong dự án Nhà Bà Nữ, em gái Trấn Thành - Uyển Ân cũng lần đầu đảm nhận vai nữ chính trong phim điện ảnh. Tuy nhiên cô cho biết sau khi đọc kịch bản thì bản thân cảm thấy trầm cảm. 

"Mình đã từng làm việc với anh Thành, biết cái nết của anh ấy rất khó, những người rìa ảnh sẽ khó nhẹ, chính thì ảnh sẽ khó lắm. Thế nên em lo lắng lắm và chuẩn bị tâm lý bị chửi, tới giờ em vẫn còn cảm giác lên set quay mà run bần bật", em gái Trấn Thành "nói xấu" anh trai tại đám đông sự kiện. 

Trấn Thành bất ngờ phá lệ làm điều này, lần đầu tiên giúp đỡ em gái hoạt động trong nghề - Ảnh 4
Lần đầu đảm nhận vai chính, Huỳnh Uyển Ân có chút lo lắng 

Uyển Ân từng cho biết Trấn Thành nổi tiếng khó tính, cầu toàn trong công việc. Không phải vì cô là em gái mà được anh "nhẹ tay". Khi làm việc với anh trai, cô luôn tập trung 100% sức lực. Chưa bao giờ cô có tư tưởng được anh hai "bảo kê" mà lơ đễnh, ỷ lại.

Huỳnh Uyển Ân từng thi đỗ ĐH Sân khấu Điện ảnh TP HCM, nhưng sau đó quyết định theo học tại RMIT. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2019, góp mặt trong nhiều phim, web-drama như Làng xóm cha cha cha, Bố già, Oppa phiền quá nha, Mẹ ác ma cha thiên sứ, Gia đình Mén, Ba có phải Gangster. Cô đóng vở Ngải quật tại sân khấu kịch Minh Nhí.

Trấn Thành bất ngờ phá lệ làm điều này, lần đầu tiên giúp đỡ em gái hoạt động trong nghề - Ảnh 5
Uyển Ân nói là một người trẻ, cô sẵn sàng thử sức, trân trọng từng cơ hội đến với mình. Cô chưa dám đặt ra bất cứ hình tượng nào cụ thể để theo đuổi. 

Uyển Ân cho biết khi hoạt động nghệ thuật, cô bỏ ngoài tai những lời bàn tán. Trấn Thành dạy cô không nên quan tâm những lời nói, sự phán xét không đáng. "Nếu chê đúng thì nghe, cố gắng thay đổi để tốt hơn. Còn những lời khen đã nhận, đừng lấy nó để cho mình quyền được tự cao tự đại. Hiện tôi chưa là ai, chưa có tên tuổi gì. Tôi đang nỗ lực từng ngày, cần nhờ đến sự giúp đỡ nhiều của gia đình, thầy cô", cô nói.

Trấn Thành bất ngờ phá lệ làm điều này, lần đầu tiên giúp đỡ em gái hoạt động trong nghề - Ảnh 6
Uyển Ân xem Trấn Thành là đàn anh trong nghề. Cô ngưỡng mộ anh trai ở sự lăn xả, nhạy bén, thông minh. Cô nói chỉ cần bằng 1/10 Trấn Thành bản thân cũng thấy vui. Trấn Thành thường khuyên em gái "hãy cứ làm, sai thì sửa, cứ nhân rộng điều tích cực, đến một ngày khán giả sẽ bỏ qua những thiếu sót và công nhận mình". Trong khi đó, Hari Won thỉnh thoảng nhắn tin, góp ý về vai diễn cho em chồng.

 

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