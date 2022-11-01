Sự ra đi của danh hài Chí Tài là một nỗi mất mát quá lớn đối với ca sĩ Phương Loan. Trải qua khoảng thời gian đau buồn, bà xã Chí Tài của hiện tại đã dần lấy lại tinh thần, có thể vui vẻ, lạc quan trở lại. Mới đây, cô khiến người hâm mộ thích thú khi có màn hóa trang ấn tượng đón Halloween 2022.

Halloween là một ngày lễ của phương Tây, vì đang sinh sống tại Mỹ nên nữ ca sĩ cũng nhanh chóng "lên đồ" cho đúng dịp lễ này. Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Loan lưu trữ loạt khoảnh khắc vui chơi ngày hội hóa trang. Bà xã Chí Tài đội vương miện, đeo cánh đen quyền lực. Cô gây chú ý bởi thần thái rạng rỡ, vẻ ngoài xinh đẹp dù đã 63 tuổi. Bên cạnh nữ ca sĩ luôn có người bạn thân ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều.

Ca sĩ Phương Loan tràn đầy năng lượng, thần thái rạng ngời, hóa trang lộng lẫy để đón lễ Halloween.

Cô cùng vợ cũ Bằng Kiều đón ngày lễ lớn.



Bà xã Chí Tài trang điểm kĩ lưỡng, nhan sắc cực kì rạng rỡ, trẻ trung. Nhìn cô vui vẻ trở lại, nhiều khán giả cảm thấy yên tâm hơn.

Sau biến cố của Chí Tài, "Bé Heo" mất nhiều thời gian để ổn định tinh thần. Hiện tại, cô đã dần ổn định và đầu tư cho bản thân, giữ vẻ ngoài luôn rạng rỡ, lạc qua. Ngoài ra, cô trân trọng các mối quan hệ xung quanh.

Sự ổn định cuộc sống của ca sĩ Phương Loan là điều người hâm mộ luôn mong mỏi. Họ mừng vui khi nhìn thấy chị có sự thay đổi tích cực. Trong dịp trở về Việt Nam, ca sĩ Phương Loan có buổi trò chuyện cùng báo giới. Tại đây, cô chia sẻ cố gắng sống đẹp, sống vui để ông xã yên lòng. "Tôi có gia đình, có bạn bè và đồng nghiệp luôn bên cạnh, đặc biệt còn có "đàn heo con" (Fanclub của ca sĩ Phương Loan). "Đàn heo con" rất chăm lo cho tôi như lúc trước anh Tài đã từng. Anh Chí Tài là người lạc quan, vui vẻ, Bé Heo học được tính đó từ anh ấy. Lúc nào, anh ấy cũng muốn tôi đẹp và vui. Buồn thì có buồn thật nhưng lúc nào cũng phải vui và phải yêu đời" - cô tâm sự.

Bà xã Chí Tài cũng thường xuất hiện trong nhiều buổi hội họp cùng gia đình, bạn bè trong hình ảnh vui vẻ, tươi tắn. Mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Phương Loan lại cho thấy hình ảnh trẻ trung, đặc biệt là gu thời trang sành điệu của mình. Chị đã cắt tóc ngắn để có diện mạo càng trẻ hơn. Đặc biệt, vì là người lạc quan nên chị thường xuyên nở nụ cười tươi tắn, gây thiện cảm cũng như tạo cảm giác thân thiện, tươi trẻ cho người đối diện.

Ở độ tuổi ngoài 60, ca sĩ Phương Loan trẻ trung và rạng rỡ. Cô có phong cách thời trang trẻ trung, giàu năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện

Phương Loan duy trì việc tập luyện thể thao, đạp xe để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị tâm sự: “Tuy bé Heo mất đi anh Tài nhưng tôi được yêu thương, mọi người gọi hỏi thăm tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi được sự thương yêu của mọi người”. Nữ ca sĩ tâm sự, chị phải cố gắng xinh đẹp, vui vẻ và sống tốt để ông xã được yên lòng.