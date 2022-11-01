Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi

Sao Việt 01/11/2022 14:07

Bà xã Chí Tài hóa trang lộng lẫy ăn lễ Halloween, gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.

Sự ra đi của danh hài Chí Tài là một nỗi mất mát quá lớn đối với ca sĩ Phương Loan. Trải qua khoảng thời gian đau buồn, bà xã Chí Tài của hiện tại đã dần lấy lại tinh thần, có thể vui vẻ, lạc quan trở lại. Mới đây, cô khiến người hâm mộ thích thú khi có màn hóa trang ấn tượng đón Halloween 2022.

Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 1

Ca sĩ Phương Loan từng suy sụp sau cái chết đột ngột của chồng, mất một khoảng thời gian mới dần ổn định lại tinh thần

Halloween là một ngày lễ của phương Tây, vì đang sinh sống tại Mỹ nên nữ ca sĩ cũng nhanh chóng "lên đồ" cho đúng dịp lễ này. Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Loan lưu trữ loạt khoảnh khắc vui chơi ngày hội hóa trang. Bà xã Chí Tài đội vương miện, đeo cánh đen quyền lực. Cô gây chú ý bởi thần thái rạng rỡ, vẻ ngoài xinh đẹp dù đã 63 tuổi. Bên cạnh nữ ca sĩ luôn có người bạn thân ca sĩ Trizzie Phương Trinh - vợ cũ Bằng Kiều.

Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 2

Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 3

Ca sĩ Phương Loan tràn đầy năng lượng, thần thái rạng ngời, hóa trang lộng lẫy để đón lễ Halloween. 

Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 4
Cô cùng vợ cũ Bằng Kiều đón ngày lễ lớn. 
Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 5
Bà xã Chí Tài trang điểm kĩ lưỡng, nhan sắc cực kì rạng rỡ, trẻ trung. Nhìn cô vui vẻ trở lại, nhiều khán giả cảm thấy yên tâm hơn. 

Sau biến cố của Chí Tài, "Bé Heo" mất nhiều thời gian để ổn định tinh thần. Hiện tại, cô đã dần ổn định và đầu tư cho bản thân, giữ vẻ ngoài luôn rạng rỡ, lạc qua. Ngoài ra, cô trân trọng các mối quan hệ xung quanh. 

Sự ổn định cuộc sống của ca sĩ Phương Loan là điều người hâm mộ luôn mong mỏi. Họ mừng vui khi nhìn thấy chị có sự thay đổi tích cực. Trong dịp trở về Việt Nam, ca sĩ Phương Loan có buổi trò chuyện cùng báo giới. Tại đây, cô chia sẻ cố gắng sống đẹp, sống vui để ông xã yên lòng. "Tôi có gia đình, có bạn bè và đồng nghiệp luôn bên cạnh, đặc biệt còn có "đàn heo con" (Fanclub của ca sĩ Phương Loan). "Đàn heo con" rất chăm lo cho tôi như lúc trước anh Tài đã từng. Anh Chí Tài là người lạc quan, vui vẻ, Bé Heo học được tính đó từ anh ấy. Lúc nào, anh ấy cũng muốn tôi đẹp và vui. Buồn thì có buồn thật nhưng lúc nào cũng phải vui và phải yêu đời" - cô tâm sự.

Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 6

Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 7

Bà xã Chí Tài cũng thường xuất hiện trong nhiều buổi hội họp cùng gia đình, bạn bè trong hình ảnh vui vẻ, tươi tắn. Mỗi khi xuất hiện, ca sĩ Phương Loan lại cho thấy hình ảnh trẻ trung, đặc biệt là gu thời trang sành điệu của mình. Chị đã cắt tóc ngắn để có diện mạo càng trẻ hơn. Đặc biệt, vì là người lạc quan nên chị thường xuyên nở nụ cười tươi tắn, gây thiện cảm cũng như tạo cảm giác thân thiện, tươi trẻ cho người đối diện. 

Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 8
Ở độ tuổi ngoài 60, ca sĩ Phương Loan trẻ trung và rạng rỡ. Cô có phong cách thời trang trẻ trung, giàu năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện
Cuộc sống của bà xã Chí Tài sau gần 2 năm chồng qua đời: Hóa trang đón lễ Halloween, nhan sắc tươi tắn, trẻ trung dù đã 63 tuổi - Ảnh 9
Phương Loan duy trì việc tập luyện thể thao, đạp xe để giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh 

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị tâm sự: “Tuy bé Heo mất đi anh Tài nhưng tôi được yêu thương, mọi người gọi hỏi thăm tôi mỗi ngày. Tôi hạnh phúc khi được sự thương yêu của mọi người”. Nữ ca sĩ tâm sự, chị phải cố gắng xinh đẹp, vui vẻ và sống tốt để ông xã được yên lòng.

Từng bị "chê" lạm dụng "dao kéo", Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này

Từng bị "chê" lạm dụng "dao kéo", Hương Giang nay được khen đẹp như Châu Tấn chỉ nhờ thay đổi một chi tiết này

Nhan sắc thăng hạng lên gấp bội nhờ tóc mái, Hương Giang đẹp không góc chết nhưng cũng từng bị "dìm" vì thứ này.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã Chí Tài ca sĩ Phương Loan hóa trang halloween đời sống nghệ sĩ Vbiz

TIN MỚI NHẤT

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 45 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 7 giờ 15 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"