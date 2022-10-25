Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40

Sao Việt 25/10/2022 13:33

Người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi nhan sắc "bị thời gian lãng quên" của Hoa hậu Jennifer Phạm dù đã sắp là U40.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Châu Á tại Mỹ 2006, sau đó về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Cô từng đóng một số phim như 'Tiếng dương cầm trên biển', 'Những chiếc lá thời gian', 'Xin thề anh nói thật'...

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 1
Người đẹp đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. 

Từ khi kết hôn với doanh nhân Đức Hải năm 2012, cô luôn được ngưỡng mộ vì cuộc sống viên mãn. Người đẹp là mẹ của bốn em bé - Bảo Nam (12 tuổi), Na (8 tuổi), Nu (6 tuổi) và Nấm (2 tuổi).

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 2

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 3
Hôn nhân viên mãn bên chồng doanh nhân và các con

Là một trong những nàng Hoa hậu được đông đảo công chúng mến mộ. Sở hữu sắc vóc lai Tây vô cùng đặc biệt và sự trẻ trung hiếm có dù đã ngấp nghé U40. Từ khi đăng quang đến nay, rất hiếm thấy lần nào nàng hậu gây thất vọng về nhan sắc của mình. Màn giữ phong độ sắc vóc đỉnh cao đó của người đẹp còn ngưỡng mộ hơn cả vì cô đã trải qua đến 4 lần sinh nở, trở thành 1 trong những mỹ nhân Vbiz đông con nhất.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật quá nhiều như trước nhưng độ hot của Jennifer Phạm chẳng hề bị giảm sút. Mới đây, bà mẹ 4 con vừa đăng tải hình ảnh trước khi tham gia đêm Chung kết toàn quốc Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022. Hình ảnh xinh lung linh của mỹ nhân 8X nhận về hàng loạt lời khen về ngoại hình trẻ trung của mình.

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 4

Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 khoe nhan sắc ”không tuổi”. Cô chọn tông makeup màu cam nude với phần mắt được được trang điểm chỉn chu tạo hiệu ứng to tròn long lanh. Bà mẹ 4 con cũng đính thêm một số hạt lấp lánh lên tóc để thêm phần lung linh.

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 5
Jennifer Phạm khoe nhan sắc "không tuổi" chứng minh đẳng cấp không thua kém bất kì mỹ nhân Việt nào của hiện tại 

Hoa hậu Jennifer Phạm là một trong những hình mẫu lý tưởng về nhan sắc. Tuy đã là mẹ của 4 con nhưng dường như thời gian đã bỏ quên Jennifer khi mà cô vẫn cứ mãi tươi trẻ và luôn giữ được vẻ xuân sắc như những ngày đôi mươi. Dù đã là bà mẹ 4 con nhưng cô vẫn sở hữu gương mặt thon gọn, mỹ nhân 8X cũng không có dấu hiệu lão hóa.

Bên dưới phần bình luận, người hâm mộ không ngớt lời khen ngợi nàng hậu U40, cô được đánh giá là "người đẹp bị thời gian bỏ quên". Nhiều fan hâm mộ còn hài hước đốc thúc mỹ nhân sinh thêm con để thừa hưởng visual cực đỉnh này.

Để gìn giữ được nhan sắc như hiện tại, Jennifer Phạm cho biết dù bận rộn đến đâu, cô cũng không quên chăm sóc bản thân, làm đẹp. Cô thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi spa hoặc đến phòng tập. Trải qua 4 lần sinh ở nhưng Jennifer Phạm vẫn giữ được đường cong gợi cảm với vòng eo săn chắc, nổi cơ bụng số 11 nhờ chăm chỉ tập gym, yoga mỗi ngày. Thời gian gần đây, cô còn duy trì tập golf 3 lần mỗi tuần.

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 6
Cô duy trì việc tập luyện để "nâng cấp" bản thân mỗi ngày
Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 7
Body nuột đến "mướt mắt" của bà mẹ 4 con khiến ai cũng ngưỡng mộ

Thói quen giúp cô giữ được làn da trẻ đẹp là việc ăn uống healthy, ăn nhiều trái cây và hạn chế ăn các loại thức ăn dầu mỡ… Nhờ những phương pháp chăm sóc da từ bên ngoài lẫn bên trong, Jennifer Phạm dù đã sắp U40 nhưng vẫn có được một làn da trẻ đẹp, ít khuyết điểm không thua kém các mỹ nhân Việt của hiện tại. 

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 8
Ngoài tập luyện, nàng hậu cũng rất chú trọng vào việc ăn uống những thực phẩm tốt cho sức khỏe và cơ thể 

 Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 9

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 10
Việc chăm sóc bên ngoài cũng rất quan trọng, đặc biệt là trong độ tuổi này của nàng hậu. 

Với Jennifer Phạm, sức khỏe là quý giá nhất. Cô chăm chỉ tập thể dục không chỉ giữ dáng mà rất cần thiết để rèn luyện sức khỏe. Jennifer Phạm từng chia sẻ: 

"Tôi có tâm hồn ăn uống. Quan điểm của tôi là sống để ăn và thưởng thức những món ăn ngon. Ngoại trừ những lúc cần giảm cân như sau sinh thì sẽ có chế độ ăn uống cho phù hợp và khoa học. Nhưng nếu ngày nào cũng phải ăn kiêng thì có lẽ chẳng còn thú vị gì. 

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 11

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 12
Làn da mịn màng không tỳ vết của cô là minh chứng cho việc cô nàng chăm sóc bản thân rất chu đáo.

Bí quyết của tôi là cứ ăn thoải mái. Quan trọng là phải có chế độ tập thể dục thể thao đều đặn. Thể dục thể thao còn giúp nâng cao sức khỏe tinh thần, giúp ngăn chặn trầm cảm, nâng cao tính lạc quan và còn là yếu tố làm tăng thêm sự hấp dẫn giới tính cá nhân. Bí quyết đơn giản thế thôi".

Nhan sắc của Jennifer Phạm sau gần 2 thập kỉ đăng quang, đẹp bất chấp tuổi tác dù đã ngấp nghé U40 - Ảnh 13
Không chỉ chăm sóc cho mình, cô còn dành thời gian để chăm sóc cho các thành viên trong gia đình nhỏ. 

Bên cạnh sự thành công trong công việc, cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông xã doanh nhân và 4 người con đã giúp Jennifer Phạm trở thành hình mẫu phụ nữ hiện đại hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ.

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