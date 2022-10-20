“Tiểu tam quốc dân” được chồng doanh nhân cưng như trứng, “bầu bí nhưng không quên sống ảo”, tự tin khoe đường cong quyến rũ đến "mê người"

Karen Nguyễn tên thật là Nguyễn Kiều Diễm sinh năm 1993, tốt nghiệp ngành đạo diễn nhưng rẽ hướng làm diễn viên. Cô còn được gọi là “tình địch của Hương Giang” hay Hân “Tiểu tam” khi tham gia vào loạt MV âm nhạc của Hoa hậu Chuyển giới này và gây sốt một thời gian dài.

Ngày 17/6 vừa qua, cô kết hôn với ông xã cùng tuổi Lưu Chấn Bằng (người gốc Hoa ở Tp. HCM), hiện tiếp quản kinh doanh vải của gia đình. Bên cạnh đó, cô cũng thông báo tin vui khi đăng tải những hình ảnh cưới khoe bụng bầu cùng dòng chữ “Song hỷ lâm môn”.

Sau bao thăng trầm cuối cùng bên cạnh nữ diễn viên cũng có 1 bờ vai vững chắc, vỗ về những tổn thương mà cô đã từng chịu đựng.

Mới đó mà Karen Nguyễn đã bước vào tháng cuối thai kỳ, không lâu nữa nữ diễn viên sẽ chính thức trở thành mẹ bỉm showbiz Việt. Cô còn tự nhận mình “bầu bí không quên sống ảo” nên trên trang cá nhân, Karen đăng tải rất nhiều khoảnh khắc bầu bí. Cô thực hiện nhiều bộ ảnh bầu để lưu giữ lại kỷ niệm tuyệt đẹp trong thai kỳ.

Hiện tại Karen đang ở những tháng cuối của thai kỳ.

Có thể thấy, Karen tăng cân kha khá trong quá trình mang thai, khoảng 5 tháng đầu cô đã tăng 10kg. Tuy nhiên, vì vốn sở hữu thân hình mảnh mai, cao ráo nên nhìn Karen không bị phát tướng. Ở những tháng cuối thai kỳ, Karen tròn trịa và đầy đặn hơn, gương mặt đã có sự thay đổi rõ nét với tình trạng phá nét đặc trưng của mẹ bầu. Nhưng nhìn chung, nhờ chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp chu đáo nên Karen vẫn nhuận sắc, rạng rỡ, cuốn hút, tự tin khoe bụng bầu và đường cong nuột nà.

Nhờ có thân hình mảnh mai trước đó, nên dù có tăng cân khi mang thai trông cô nàng vẫn xinh đẹp, cân đối thậm chí là quyến rũ hơn trước rất nhiều.

Cô nàng rất chăm khoe bụng bầu trên trang cá nhân của mình.

Dù vòng 2 lớn nhưng không thể phủ nhận rằng trông cô vẫn vô cùng quyến rũ với đường cong hoàn hảo. Đặc biệt có thể là vòng 1 từ khi mang bầu đã có phần nảy nở, căng tràn, sexy hơn. Nhờ đó mà cô tự tin diện những bộ đầm bó sát, hay đầm 2 dây tôn lên đường cong cơ thể mình cùng làn da trắng hồng không tì vết.

Những hình ảnh bầu bí được cô nàng đăng tải liên tục nhận về loạt cơn mưa lời khen của mọi người bởi nhan sắc cô càng ngày càng thăng hạng, đằm thắm, mặn mà và quyến rũ gấp bội phần.

Thả dáng trong chiếc váy body ôm trọn khoe đường cong cơ thể, Karen Nguyễn làm ai cũng trố mắt nhìn. Bởi dù đang mang thai thế nhưng ngoài chiếc bụng to ra thì vóc dáng của cô vẫn thon thả, thanh thoát. Ở góc chụp nghiêng dễ dàng nhận thấy trong khi chiếc bụng to vượt mặt thì tay chân của nữ diễn viên vẫn thon thả đáng ngưỡng mộ. Thậm chí nhìn từ phía sau, đường cong hình thể mượt mà và dáng dấp mi nhon của Karen khiến khó ai cũng phát hiện cô đang mang thai cho đến khi nhìn phía trước.

Dù bụng có to thế nào, thì góc nghiêng cơ thể của cô nàng vẫn cuốn hút, nuột nà.

Nhìn từ phía sau, khó có thể nhận ra cô nàng là một mẹ bầu

Nhan sắc ngày càng thăng hạng, có thể nói một phần là nhờ có chồng luôn kề bên, chăm sóc chu đáo từng chút một. Anh luôn nấu sẵn đồ ăn để vợ có thể ăn cả ngày. Nam doanh nhân luôn động viên vợ cố gắng sinh thường để nhanh hồi phục sức khỏe sau sinh. Thỉnh thoảng có thời gian, ông xã đưa vợ đi du lịch đây đó để nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống trước khi sinh em bé. Cặp đôi thường xuyên hẹn hò đi ăn tối, lãng mạn như những cặp đôi đang yêu. Có thề thấy, chồng của Karen là người biết quan tâm và thấu hiểu, cô nàng được chồng "cưng như trứng mỏng", dễ hiểu vì sao cô ngày càng rạng rỡ, trẻ trung.

Ông xã luôn kề cạnh, yêu thương và chăm sóc Karen từng chút một.

Trước đó, Karen từng chia sẻ, giai đoạn mới mang thai là giai đoạn khiến cô mệt mỏi và vất vả nhất do nhiễm Covid-19 ở tuần thứ 7. Thời điểm ấy Karen cũng nghén rất nặng. Mẹ bầu mất ngủ triền miên do hậu Covid nhưng vẫn phải cố gắng để cùng chồng lo các khâu tổ chức đám cưới. Trộm vía là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, em bé cũng phát triển tốt.

Qua giai đoạn nghén thì Karen dễ chịu hơn, cô ăn uống khá thoải mái, không đặt nặng vấn đề kiêng khem để giữ dáng. Nữ diễn viên đi bộ và tập yoga để duy trì sức khỏe dẻo dai. Mẹ bầu giữ tâm lý lạc quan và vui vẻ, thường xuyên ra ngoài đi chơi để đỡ bí bách. Mỗi khi ra ngoài, Karen cũng lập tức trình làng cả chục bức ảnh “sống ảo” xinh tươi, cô được nhiều người khen ngợi về gu thời trang bầu hết sức trẻ trung, hiện đại mà không kém phần gợi cảm.

Hiện tại, cô nàng tạm dừng mọi công việc diễn xuất để chăm lo cho gia đình, sức khỏe và em bé trong bụng nhưng vẫn duy trì công việc làm KOL trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cho biết cô sẽ không gác lại nghề diễn xuất vì đó làm đam mê lớn. Sau khi sinh con xong, cô sẽ sớm quay trở lại với công việc.