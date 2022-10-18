Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại

Sao Việt 18/10/2022 12:30

Midu cảm thấy mệt mỏi vì liên tục vướng phải tin đồn có thai, khiến danh dự và hình ảnh bị ảnh hưởng nặng nề.

Midu được coi là một trong những người đẹp sở hữu lượng fan đông đảo nhờ ngoại hình xinh đẹp, trình độ học vấn cao. Cô không chỉ hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật mà còn thành công khi lấn sân sang kinh doanh.

Cô là cựu sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, sau đó giảng dạy ngành Thiết kế Thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM từ tháng 5/2017. 

Thời gian qua, ngoài vai trò giảng viên, CEO của các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm,... Midu còn hoạt động mạnh ở lĩnh vực giải trí.

Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại - Ảnh 1
Midu là nữ diễn viên có nhan sắc và tài năng vượt trội, cô sở hữu khối tài sản "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ vì vậy cũng dễ hiểu vì sao cô nàng dễ dính vào những tin đồn ác ý từ dư luận. 

Bước sang tuổi 34, nàng hot girl có đủ trong tay từ tài sản, học thức cho tới ngoại hình. Bởi vậy, điều dân mạng quan tâm nhất thời điểm hiện tại chính là việc khi nào Midu kết hôn, không chỉ vậy, cô liên tục vướng tin đồn bầu bì dù chưa lập gia đình, điều này khiến cho nữ diễn viên cảm thấy rất mệt mỏi. 

Người đẹp cho biết hai tháng qua, cô chọn cách im lặng vì cho rằng đó là những tin đồn vô lý, không cần giải thích. Nhưng tin đồn ngày càng lan rộng, mới đây nữ diễn viên đã có đáp trả thẳng thắn, đính chính tin đồn có bầu thất thiệt về bản thân xuất hiện thời gian qua. Theo người đẹp, tin đồn dù vô lý song có thể ảnh hưởng xấu đến bản thân. 

Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại - Ảnh 2
Nữ diễn viên cảm thấy khá mệt mỏi vì suốt ngày phải lên tiếng đính chính những thông tin vô lý làm ảnh hưởng đến hình ảnh và sự nghiệp của mình.  

"Suốt gần 2 tháng qua mình luôn im lặng vì mình cho rằng tin đồn quá vô lý đến mức mình không cần giải thích. Người xưa có câu 'Tin đồn sẽ đi xa với những kẻ ngốc và dừng bước trước người trí tuệ'. Mình tin khán giả nào đủ sáng suốt sẽ thấy mình còn đang làm việc liên tục với công tác giảng dạy ở trường, đi học buổi tối và quay 2 dự án phim liền kề thì làm sao mình có thể có bầu được. Huống chi mình vẫn đi event, vẫn diện đồ cut out hở eo hở bụng chứ mình không hề có một động thái che đậy hay cần che giấu điều gì", một phần bài viết của người đẹp. 

Nữ diễn viên tâm sự, những tin đồn ác ý ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, hoạt động nghệ thuật, uy tín của cô trước phụ huynh, sinh viên. Vì thế, nữ diễn viên mong muốn khán giả dừng lan truyền những tin đồn sai sự thật. 

"Hy vọng mọi người sẽ hiểu cho mình, đừng tiếp tay cho những lời đồn ảnh hưởng và tổn thương danh dự người khác, vì đó chính là bạo lực ngôn từ", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại - Ảnh 3
Midu quyết định lên tiếng đính chính tin đồn mang thai những ngày qua 

Trước đó, Midu cũng từng nhắc khéo đến tin đồn mang thai với đại gia thời gian qua. Cô cho biết bản thân khá mệt mỏi khi liên tục bị "réo tên" vào những nghi vấn này. Đồng thời, một bộ phận netizen cũng khó hiểu về sự xuất phát của tin đồn nay khi cô chừng từng để lộ khoảnh khắc vòng eo to bất thường. 

Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại - Ảnh 4

Hiện Midu vẫn chưa lập gia đình hay công khai về chuyện tình cảm. Điều này khiến cô càng thêm tức giận khi bị đồn có thai. Dù vậy, khi cùng xuất hiện tại sự kiện, người đẹp thường được fan "soi" nhiều chi tiết thân mật bên "quý ông tia chớp" Trần Anh Huy. Midu và Trần Anh Huy liên tục "thả thính" từ các chương trình truyền hình, MXH ra đến ngoài đời thực. Chính vì vậy, fan ngày đêm mong ngóng cả hai sẽ hẹn hò thật sự, hot girl cũng sẽ có cái kết viên mãn sau khoảng thời gian một mình hết lòng vì sự nghiệp. 

Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại - Ảnh 5

Trước đó netizen truyền tay nhau chóng mặt đoạn clip Midu được Trần Anh Huy cầu hôn đã làm dậy sóng MXH. Ai nấy cũng đều mong khoảnh khắc này là thật, vì cả 2 qua xứng đôi.

Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại - Ảnh 6Midu lên tiếng đáp trả tin đồn mang thai 'ác ý', thái độ cực căng thẳng vì danh dự bị tổn hại - Ảnh 7

Tuy cả hai chưa từng xác nhận hẹn hò mà chỉ xem nhau là những người đồng nghiệp thân thiết. Nhưng loạt hành động "tình bể bình" của hai người đều khiến dân tình mỏi mòn trông mong sẽ có cái kết đẹp cho cặp đôi. 

 

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu "hớp hồn" fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu

Tổ chức sinh nhật sớm, Midu "hớp hồn" fan với ngoại hình tuổi 33 cực trẻ trung, xứng đáng là hot girl Việt Nam đời đầu

Midu cho hay do năm nay bận rộn với công việc nên khó có thể tổ chức sinh nhật hoành tráng.

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