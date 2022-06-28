Thiện Nhân - Quán quân Giọng hát Việt 2014 trở thành giám đốc khi mới 20 tuổi

Sao Việt 28/06/2022 18:15

Sau 8 năm đăng quang Giọng hát Việt nhí 2014, Thiện Nhân nay đã trở thành giám đốc của công ty đầu tư về du lịch lữ hành.

Nguyễn Thiện Nhân (12 tuổi) đến từ Bình Định - trở thành quán quân cuộc thi The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) năm 2014. Cô bé sở hữu ngoại hình tròn trịa, dễ thương và nhanh chóng giành được cảm tình từ công chúng bởi giọng hát truyền cảm, cách xử lý tinh tế, nhẹ nhàng.

Sau cuộc thi, Thiện Nhân tiếp tục theo đuổi con đường ca hát và đã bỏ túi cho mình các giải thưởng lớn trong âm nhạc: Quán quân Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng mùa đầu tiên, Giải Mai Vàng lần thứ 20 cho hạng mục Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca.

Thiện Nhân - Quán quân Giọng hát Việt 2014 trở thành giám đốc khi mới 20 tuổi - Ảnh 1
 Thiện Nhân và ca sĩ Cẩm Ly tại Giọng hát Việt nhí 2014 - Ảnh: Internet

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, Thiện Nhân cũng có niềm đam mê với du lịch và tụ tập cùng bạn bè khi rảnh. Trên tài khoản cá nhân, cô bé thường xuyên đăng tải những tấm hình đi chơi cùng bạn.

Hiện tại, ở độ tuổi 20, cô còn thử sức ở lĩnh vực du lịch và đảm nhận vai trò Giám đốc của một công ty đầu tư kinh doanh về du lịch lữ hành. Điều này khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi còn rất trẻ, Thiện Nhân đã có sự nghiệp nhiều người mơ ước.

Thiện Nhân - Quán quân Giọng hát Việt 2014 trở thành giám đốc khi mới 20 tuổi - Ảnh 2
Giám đốc Thiện Nhân trưởng thành, xinh đẹp - Ảnh: Tổ Quốc

Nhiều cư dân mạng cũng đã dành lời khen và gửi đến Thiện Nhân những câu chúc mừng: "Hy vọng em vẫn ra những tác phẩm mới... chúc em có nhiều thành công trên con đường mình chọn", "Chuẩn doanh nhân thành công chúc cô Út luôn thuận buồm xuôi gió", "Mới ngày nào là cô bé giờ cháu đã trưởng thành rồi xinh đẹp lắm cháu ơi..",....

Song song với việc hoạt động nghệ thuật, trong tương lai Thiện Nhân được kỳ vọng sẽ là một giám đốc dẫn dắt công ty đi lên và đạt được nhiều thành tựu trong kinh doanh.

 

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