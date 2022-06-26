Xuất hiện mỹ nhân có nét đẹp pha trộn giữa 2 nàng hậu cực phẩm Thuỳ Tiên và Tiểu Vy, nhan sắc chấn động

Để trở thành Hoa hậu, tất nhiên các cô gái vừa phải có vóc dáng chuẩn như người mẫu, vừa có gương mặt xinh đẹp hài hòa. Và mỗi nàng Hậu nước ta đều có dung mạo thần thái riêng biệt. Nếu như Tiểu Vy được xem là sở hữu gương mặt đạt tỷ lệ vàng, đường nét vô cùng cân đối hài hòa thì Thùy Tiên lại có nét đẹp ấn tượng với đôi mắt to, khuôn miệng rộng.

Hẳn nhiều người cũng thắc mắc không biết một cô gái mang nét đẹp của Thùy Tiên lẫn Tiểu Vy thì sẽ đặc biệt và cuốn hút đến thế nào. Và một cư dân mạng đã trổ tài dùng phần mềm ghép gương mặt hai nàng Hậu lại với nhau để tạo ra một mỹ nhân vô cùng đặc biệt.

Có thể thấy người đẹp ảo này sở hữu gương mặt thon nhỏ, sống mũi cao, khuôn miệng xinh xắn của Tiểu Vy nhưng lại có đôi mắt to, ánh mắt mạnh mẽ của Thùy Tiên. Nhiều người cũng thừa nhận Tiểu Vy, Thùy Tiên nhìn rất khác biệt nhưng khi đặt chồng đường nét lên lại hài hòa tới không ngờ, tạo nên dung nhan mỹ nhân “Thùy Vy” vô cùng cuốn hút, sống động và mang được nét đặc trưng của hai nàng Hậu.

Bản thân Thùy Tiên, Tiểu Vy cũng là bạn bè thân thiết, có nhiều dịp chụp ảnh chung với nhau và đều khiến cư dân mạng tấm tắc vì visual đỉnh cao, thật khó chọn ra ai nổi bật xinh tươi hơn trong những tấm hình này.