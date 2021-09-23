Ca sĩ Vbiz này vừa trải qua cuộc ly hôn ồn ào, nay khiến khán giả thêm phần lo lắng vì bị nhiễm bệnh Covid-19.
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Thời gian dịch bệnh bùng phát phức tạp, nhiều sao Việt như Phi Nhung, Phương Mỹ Chi, Anh Đức, Dương Thanh Vàng,... lần lượt thông báo bản thân đã nhiễm Covid-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.
Hiện tại, có người đã khỏi bệnh và trở về sinh hoạt bình thường, riêng ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện.
Mới đây, tối 23/9, cả mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao khi nữ ca sĩ Lương Minh Trang xác nhận bản thân đã dương tính với virus SARS-CoV-2.
Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ, cô vừa nhận được công việc lồng tiếng phim hoạt hình thế nhưng bây giờ lại thành F0 nên công việc cũng bị ảnh hưởng. Nữ ca sĩ phải tự cách ly và chữa trị tại nhà.
Bên cạnh đó, để trấn an tinh thần khán giả, vợ cũ Vinh Râu cũng thông báo tình trạng hiện tại của mình: "Vì mình không có dấu hiệu gì gọi là bị nặng cả nên mình sẽ cố gắng gặp mọi người trên live nhưng sẽ giảm thời gian lại đáng kể để có thể sinh hoạt điều độ và điều trị cho hết bệnh. Mọi người đừng quá lo lắng! Mình sẽ sớm khoẻ thôi".