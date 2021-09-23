Thêm một nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng Vbiz vừa xác nhận nhiễm Covid-19, đang cách ly điều trị tại nhà

Sao Việt 23/09/2021 08:26

Ca sĩ Vbiz này vừa trải qua cuộc ly hôn ồn ào, nay khiến khán giả thêm phần lo lắng vì bị nhiễm bệnh Covid-19.

Thời gian dịch bệnh bùng phát phức tạp, nhiều sao Việt như Phi Nhung, Phương Mỹ Chi, Anh Đức, Dương Thanh Vàng,... lần lượt thông báo bản thân đã nhiễm Covid-19 khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Hiện tại, có người đã khỏi bệnh và trở về sinh hoạt bình thường, riêng ca sĩ Phi Nhung vẫn đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Mới đây, tối 23/9, cả mạng xã hội lại tiếp tục xôn xao khi nữ ca sĩ Lương Minh Trang xác nhận bản thân đã dương tính với virus SARS-CoV-2.

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Lương Minh Trang thông báo mình đã nhiễm Covid-19 - Ảnh: Chụp màn hình

Trên Facebook cá nhân, nữ ca sĩ chia sẻ, cô vừa nhận được công việc lồng tiếng phim hoạt hình thế nhưng bây giờ lại thành F0 nên công việc cũng bị ảnh hưởng. Nữ ca sĩ phải tự cách ly và chữa trị tại nhà.

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Nữ ca sĩ cho biết đang phải tự cách ly và điều trị tại nhà - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, để trấn an tinh thần khán giả, vợ cũ Vinh Râu cũng thông báo tình trạng hiện tại của mình: "Vì mình không có dấu hiệu gì gọi là bị nặng cả nên mình sẽ cố gắng gặp mọi người trên live nhưng sẽ giảm thời gian lại đáng kể để có thể sinh hoạt điều độ và điều trị cho hết bệnh. Mọi người đừng quá lo lắng! Mình sẽ sớm khoẻ thôi".

Lộ nghi vấn Lương Minh Trang 'cắm sừng' Vinh Râu mới dẫn đến kết cục 'đường ai nấy đi'?

Lộ nghi vấn Lương Minh Trang 'cắm sừng' Vinh Râu mới dẫn đến kết cục 'đường ai nấy đi'?

Sau thông báo ly hôn của Lương Minh Trang và Vinh Râu, nhiều cư dân mạng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến kết cục "đường ai nấy đi" của cặp đôi.

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