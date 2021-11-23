Tái xuất sau thời gian 'mất tích', Hồ Văn Cường được trường Đại học có 'quen biết' với mẹ nuôi 'đối đãi' thế nào?

Sao Việt 23/11/2021 22:18

Vào ngày 20/11, nam ca sĩ Hồ Văn Cường đã tái xuất trong một sự kiện mừng tại ngôi trường mà mình theo học.

Sau khi khép lại loạt lùm xùm với mẹ nuôi Phi Nhung, ca sĩ Hồ Văn Cường hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Song, nam ca sĩ bất ngờ tái xuất khi hát trong ngày kỉ niệm Nhà giáo Việt Nam 20/11. Được biết, quán quân Vietnam Idol Kids 2016 góp mặt trong nhóm văn nghệ, nhận nhiệm vụ tham gia trình diễn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nam sinh xuất hiện với vai trò tân sinh viên và trình bày ca khúc "Người Thầy" để tặng các thầy cô ở trường ĐH Hoa Sen tại TP.HCM. Nam ca sĩ diện trang phục giản dị với áo dài tay cùng quần jeans sáng màu. 

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Hồ Văn Cường hát trong dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ, nam ca sĩ hiện là tân sinh viên ngành Marketing (khoa Kinh tế Quản trị) của trường ĐH Hoa Sen. Như vậy, giọng ca trẻ đã đỗ nguyện vọng như mình mong muốn. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, điểm thi vào ngành Marketing là 16 điểm áp dụng cho các tổ hợp xét tuyển A, A1, D1/D3, D9.

Đáng chú ý là Hồ Văn Cường còn là một trong những sinh viên được trường cấp học bổng ngay trong năm đầu tiên. Theo như công bố trên website chính thức, ngành học của Hồ Văn Cường có học phí khá cao, lên đến 31.690.000 đồng/ học kỳ. 

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Nam ca sĩ đã thi đỗ ngành Marketing tại trường ĐH Hoa Sen - Ảnh: Internet

Trường ĐH Hoa Sen quy định, mỗi năm học có 2 học kỳ chính và 2 học kỳ phụ xen kẽ. Học phí mỗi kỳ khác nhau vì phụ thuộc vào môn học sinh viên đăng ký cũng như lộ trình học. Vậy cho nên, mỗi năm Hồ Văn Cường sẽ phải đóng ít nhất hơn 62 triệu đồng tiền học phí, chưa kể các chi phí bên lề phát sinh cho cuộc sống đại học.

Tuy nhiên, ở trường ĐH Hoa Sen, các tân sinh viên có lực học tốt sẽ được xét học bổng cả năm.

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