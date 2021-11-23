Trước tin đồn hẹn hò với bạn thân, Tiết Cương bày tỏ: 'Cát Tường là người giỏi giang, sau này nếu có duyên thì tới'

Sao Việt 23/11/2021 10:43

Diễn viên Tiết Cương đã dành rất nhiều lời khen cho người bạn thân Cát Tường.

Mới đây, đồng hành cùng MC Cát Tường trong một "chặng đường" dài trong chương trình truyền hình về hẹn hò. Diễn viên Tiết Cương bày tỏ suy nghĩ về "cô bạn thân" của mình. Anh cho hay: "Suốt thời gian qua được tham gia chương trình này cùng MC Cát Tường, tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi được trải nghiệm nhiều cảm xúc, chứng kiến nhiều câu chuyện lý thú có thật. Nhiều người cứ bảo sao tôi làm MC các chương trình hẹn hò mà không tự mình tìm một ý trung nhân đi, nhưng tôi chịu".

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Tiết Cương chia sẻ về chuyện tình duyên lận đận của mình - Ảnh: Internet

Khi nhắc đến chuyện tình duyên đầy trắc trở của mình, Tiết Cương bộc bạch: "Tôi năm nay đã 48 tuổi nhưng tình cảm vẫn lận đận, duyên đến thì mới được chứ tìm thì hơi khó nên thôi, vạn sự tùy duyên". 

 

Bên cạnh đó, nam diễn viên đã dành rất nhiều lời khen cho người bạn thân Cát Tường. Anh nhận xét nữ MC là người rất giỏi giang, cá tính, mạnh mẽ và bản lĩnh. Thậm chí, Tiết Cương còn lấp lửng rằng: "Trước mắt chúng tôi là đồng nghiệp, bạn thân, sau này nếu duyên thì tới, không thì chỉ là bạn cũng không sao".

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Cả hai là cặp đôi cực kì ăn ý và thân thiết ở ngoài đời - Ảnh: FBNV

Tiết Cương theo học tại trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh. Sau đó, nam diễn viên đã gặp gỡ và quen biết Cát Tường. Sau đó, cả hai giữ liên lạc và trở nên thân thiết. Mối thâm tình này tiếp tục kéo dài khi họ tham gia chung nhiều dự án phim, chương trình truyền hình... Nam diễn viên cũng bày tỏ biết ơn khi đồng nghiệp luôn đồng hành và hỗ trợ anh trong trong công việc và cuộc sống.

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Từ khóa:   diễn viên Tiết Cương MC Cát Tường sao Việt

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