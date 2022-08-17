Sức khỏe Thương Tín chuyển biến tích cực sau khi được đồng nghiệp “cưu mang”, nam nghệ sĩ mong muốn được làm từ thiện

Năm 2021, Thương Tín từng gây chú ý với ồn ào tai tiếng với Trịnh Kim Chi. Cụ thể, nam diễn viên từng tố đàn em mập mờ tiền nong kêu gọi cho mình. Trịnh Kim Chi đưa ra những bằng chứng chứng minh trong sạch, cho biết rất phiền lòng khi bị hiểu sai. Sự việc lùm xùm đó, Thương Tín bị gắn thêm mác “ăn cháo đá bát”, phụ bạc với người đã giúp đỡ mình.

Thương Tín và Trịnh Kim Chi vướng ồn ào năm 2021. (Ảnh: Internet)

Sau khi giải quyết ồn ào với Trịnh Kim Chi, Thương Tín chọn cách về quê ở ẩn. Tuy nhiên mới đây theo chia sẻ của nhạc sĩ Tô Hiếu, Thương Tín đang ở TP.Hồ Chí Minh sinh sống, nam diễn viên được anh giúp đỡ suốt hai tháng qua. Ngoài Thương Tín, Nhà nhạc sĩ Tô Hiếu vốn nhận nuôi 3 người đàn ông cùng trang lứa với diễn viên gạo cội nên 4 người thân thiết rất nhanh. Anh chuẩn bị phòng riêng cho cả bốn nhưng họ nhất quyết ở chung với nhau.

Hiện tại, Thương Tín đang sống chung với nhạc sĩ Tô Hiếu. (Ảnh: Internet)

Theo như nhạc sĩ Tô Hiếu tiết lộ, kể từ ngày dọn về sống chung, sức khỏe diễn viên Thương Tín có chuyển biến tích cực sống vui vẻ, khỏe mạnh. Được biết, thời gian trước, Thương Tín sống trong cảnh túng quẫn, không tiền bạc cộng thêm stress nặng vì đọc bình luận trên mạng xã hội nên sức khỏe, tinh thần xuống dốc nghiêm trọng. Sau hơn 2 tháng ăn ngủ điều độ, Thương Tín tăng cân, đầy đặn hơn.