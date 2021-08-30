Sau nghi vấn hôn nhân 'sứt mẻ', Phan Hiển nói gì khi Khánh Thi livestream khóc lóc giữa đêm và có nhiều hành động khó hiểu?

Sao Việt 30/08/2021 20:00

Sau 3 ngày gây xôn xao dư luận, cặp vợ chồng đã xuất hiện vui vẻ cùng nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vừa qua, đêm khuya ngày 27/8, cư dân mạng vô cùng xôn xao và bất an khi Khánh Thi bất ngờ livestream và có nhiều hành động lạ, bất thường như ôm mặt khóc nức nở, ho liên tục. Đáng chú ý, cô còn nói những câu đáng sợ như: "Đừng tin gì hết nha", "Ở đây sống không nổi đâu", "Bị lừa rồi", "Đừng tin ai",...

Không chỉ vậy, trước đó, netizen còn phát hiện bà mẹ 2 con liên tục đăng tải nhiều dòng trạng thái tiêu cực, thậm chí ẩn ý đến sự xuất hiện của "trà xanh". Mới đây, trưa 30/8, Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức livestream lộ diện sau 3 ngày gây hoang mang dư luận.

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Khánh Thi và Phan Hiển đã chính thức lộ diện sau 3 ngày gây hoang mang dư luận và xoá tan tin đồn rạn nứt - Ảnh: Cắt từ clip

Trong livestream, cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào như nữ kiện tướng khoe cảnh ông xã tự tay cắt tóc cho mình hay màn khoá môi ngọt lịm. Tuy nhiên, khán giả nhận ra đôi mắt Khánh Thi vẫn còn sưng húp, lộ rõ quầng thâm.

Khánh Thi cũng vui vẻ trêu chồng ngay trên sóng trực tiếp: "Tào lao, đồ tào lao" và được chồng đáp lại ngọt ngào: "I love you" (Anh yêu em). Bên cạnh đó, khi dân mạng hỏi han về tình trạng của Khánh Thi thì ông xã nhỏ tuổi Phan Hiển cũng vội lên tiếng trấn an: "Cảm ơn mọi người lo lắng cho Khánh Thi hôm nọ và thời gian qua, lâu lâu vợ em hay khùng chút, nên mọi người thông cảm". 

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 Cả hai liên tục có những màn khóa môi cực tình cảm khiến khán giả bớt lo lắng và phần nào yên tâm - Ảnh: Cắt từ clip

Đến cuối livestream, Khánh Thi nhắc đến chuyện giận ông xã: "Khi mà mình giận ông xã, mình sẽ đi cắt cái lá của cây này vì nó rất đắt". Hành động mới nhất của cặp đôi khiến nhiều người yên tâm phần nào. 

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Khánh Thi và Phan Hiển là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến của người hâm mộ - Ảnh: Internet

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp vợ chồng nhận được nhiều sự ủng hộ, yêu mến của người hâm mộ. Khi lúc đầu công khai đến với nhau, mặc dù cả 2 đã chịu không ít thị phi vì chênh lệch tuổi tác quá nhiều nhưng đến nay, họ đã chứng minh được tình cảm bền chặt. Hiện, cặp đôi có tổ ấm hạnh phúc bên 2 con "đủ nếp, đủ tẻ".

Hậu livestream khóc lóc, Khánh Thi bất ngờ khoe được chồng cắt tóc rồi khóa môi ngọt ngào, netizen vẫn tinh ý nhận ra điểm 'bất thường'

Hậu livestream khóc lóc, Khánh Thi bất ngờ khoe được chồng cắt tóc rồi khóa môi ngọt ngào, netizen vẫn tinh ý nhận ra điểm 'bất thường'

Động thái mới nhất của Khánh Thi như ngầm thông báo cả hai vẫn đang hạnh phúc giữa nghi vấn 'toang' vì xuất hiện 'trà xanh'.

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