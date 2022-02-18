Sau khi xuất viện, NSND Công Lý vẫn phải làm điều này để duy trì sức khoẻ

Sao Việt 18/02/2022 19:43

Mới đây, quản lý đã tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại của NSND Công Lý.

Là một trong những danh hài nhận được sự quan tâm mến mộ của đông đảo khán giả, nên khi nghe thông tin NSND Công Lý bất ngờ bị ngã, phải nhập viện cấp cứu khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Sau khoảng thời gian được điều trị tại bệnh viện, nam nghệ sĩ đã xuất viện và trở về nhà.

Song, vốn là người khá kín tiếng, nên gia đình nam nghệ sĩ gần như không chia sẻ gì nhiều về tình trạng sức khoẻ hiện tại của anh. Tuy nhiên, mới đây, quản lý đã tiết lộ tình trạng sức khoẻ hiện tại của anh.

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Nghệ sĩ hiện đang bình phục tốt - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ thông tin từ Zing, nghệ sĩ Công Lý được điều trị tại nhà riêng. Hàng ngày, bác sĩ sẽ đến nhà để hướng dẫn nghệ sĩ tập vật lý trị liệu.

Quản lý của NSND Công Lý chia sẻ: "Anh giao tiếp được với mọi người và hiểu hết ý. Tuy nhiên, anh vẫn bị mệt mỏi và hạn chế về sức khỏe. Anh Lý chủ yếu tập vật lý trị liệu, không phải thăm khám tại bệnh viện nhiều như trước. Hiện tại mức độ phục hồi sẽ do thần kinh và cơ, mọi cái cần thời gian, cơ địa riêng".

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Nhiều đồng nghiệp đã đến nhà NSND Công Lý để hỏi thăm sức khỏe - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, anh hiện đang bình phục tốt. Anh ăn uống bình thường, có thể tự đi lại nhưng chưa nhanh nhẹn như trước. Khi nhắc đến thời điểm trở lại với các hoạt động nghệ thuật, đại diện của nam nghệ sĩ nói chưa có mốc cụ thể. Anh cho biết mọi việc phụ thuộc vào tình trạng bệnh và sự cố gắng của nam nghệ sĩ.

NSND Công Lý đang giữ chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Nhiều năm qua, khán giả yêu thích diễn xuất của Công Lý qua vai Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân. Gần đây, nghệ sĩ thường xuyên tham gia một số phim truyền hình được chú ý như Mê cung, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân... Ngoài tham gia diễn xuất, nam nghệ sĩ cũng đảm nhận vai trò phó đạo diễn ở một số dự án phim.

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Từ khóa:   NSND Công Lý  Sức khỏe của NSND Công Lý  vật lí trị liệu

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