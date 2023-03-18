Sau khi ngã cầu thang, nghệ sĩ Tấn Beo bất tỉnh tạm thời

Tấn Beo cho biết cho biết minh ngã tự do trên cầu thang bất tỉnh tạm thời nhưng được con trai sơ cứu kịp thời.

Mới đây, trên mạng xã hội đang xôn xao thông tin nghệ sĩ Tấn Beo bất tỉnh sau cú ngã cầu thang, khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Chia sẻ với Tiền Phong, nghệ sĩ Tấn Beo cho biết, hôm 15/3, anh vừa bước xuống cầu thang thì bị hụt chân, trượt hơn 10 bậc thang (khoảng 2,5 - 3m) xuống sàn nhà, bị va đập nhiều điểm trên cơ thể, nhất là phần lưng và hông.

Tấn Beo đắp thuốc dán, đi đứng khó khăn sau khi bị ngã cầu thang.

Trên trang cá nhân anh đăng ảnh vết bầm lớn ở phần lưng và viết: "Lớn rồi mà bất cẩn thì phải chịu thôi, không trách ai được. Coi như nghỉ khoẻ một tuần không đi lại". nhân anh đăng ảnh vết bầm lớn ở phần lưng và viết: "Lớn rồi mà bất cẩn thì phải chịu thôi, không trách ai được. Coi như nghỉ khoẻ một tuần không đi lại".

"Đây cũng là chuyện xui rủi không mong muốn. Thợ sửa nước không cẩn thận làm dính nước ở bậc thang. Tôi trượt chân và rơi tự do, bất tỉnh. Tôi bị đập vào phần lưng và phông. Con trai có ở nhà nên sơ cứu giúp tôi", Tấn Beo nói.

Nghệ sĩ Tấn Beo kể về vụ tai nạn

Tấn Beo cho biết anh không vào viện kiểm tra vì thấy chưa cần thiết. Nam nghệ sĩ bị chấn thương phần mềm, đi đứng bình thường nhưng ngồi, nằm khó khăn, bị nhức phần lưng và hông.

Tấn Beo là nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Nam. Anh là con trai của hoàng đế đĩa nhựa Tấn Tài, từ nhỏ cùng cha lưu diễn khắp mọi miền đất nước, khắp các sân khấu cải lương lớn nhỏ.

Nghệ sĩ Tấn Beo vẫn đi lưu diễn xa ở tuổi 58.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cải lương, Tấn Beo lại hợp với sân khấu kịch nhiều hơn. Nhóm hài Tấn Beo - Tấn Bo, Tấn Beo - Mỹ Chi ăn khách ở các tỉnh miền Tây. Ngoài đóng hài, kịch, Tấn Beo còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình như Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba, Cưới ngay kẻo lỡ, Mùi ngò gai...

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