Sao Việt ly hôn nửa đầu năm 2021: Người im lặng, người ồn ào chẳng dứt

Đan Trường và Thủy Tiên kết hôn vào năm 2013 và đón con trai đầu lòng 4 năm sau đó. Mới đây, bà xã Đan Trường chính thức tiết lộ cô và nam ca sĩ đã ly hôn. Nữ doanh nhân cho biết cả hai đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình tuy nhiên vì có quá nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống nên không thể tiếp tục được nữa. Về phía Đan Trường, anh cũng công khai hai người đã ký đơn ly hôn vài ngày trước, bé trai sẽ sống với mẹ ở Mỹ. Nam ca sĩ cho biết anh và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc con .

Sau 6 năm gắn bó, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã xác nhận “đường ai nấy đi” vào tháng 4 năm 2021. Năm 2013, khi chuyện tình cảm của nam diễn viên xuất hiện trên truyền thông đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Vì đều từng đổ vỡ trong hôn nhân, có con riêng và Phượng Chanel lại lớn hơn Ngọc Ngoan 7 tuổi nên cặp đôi không tránh khỏi những ồn ào không hay.

Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay sau 6 năm gắn bó - Ảnh: Internet

Hoàng Anh

Có thể nói trong các cuộc ly hôn của sao Việt nửa đầu 2021, của Hoàng Anh là gây nhiều ồn ào nhất. Nam diễn viên cho biết vì yêu xa, không tìm hiểu kỹ trước khi cưới nên về chung một nhà rồi, cả hai nhận ra họ khác nhau từ cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế dẫn đến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hoàng Anh từng bị vợ cũ tố lợi dụng, phụ bạc song nam diễn viên phủ nhận chuyện này. Sau 3 năm chung sống, vào tháng 1 năm 2021 nam diễn viên và nữ Việt kiều đã chính thức công khai ly hôn.

Hoàng Anh từng có nhiều ồn ào với vợ cũ Việt kiều - Ảnh: Internet

Hoàng Yến

Suốt thời gian qua, cuộc ly hôn của Hoàng Yến với chồng thứ 4 không ngừng làm xôn xao dư luận. Nữ diễn viên bị chồng cũ ngang nhiên hành hung tại một quán ăn, sự việc khiến công an phải vào cuộc. “Cô Xuyến” Về Nhà Đi Con chia sẻ: “Tôi nhận ra mình lựa chọn sai. Ban đầu, tôi cố gắng chịu đựng vì nghĩ mình đã có con chung. Nhưng khi những khúc mắc lên đến đỉnh điểm, tôi buộc phải từ bỏ".