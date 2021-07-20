Sao Việt ly hôn nửa đầu năm 2021: Người im lặng, người ồn ào chẳng dứt

Sao Việt 20/07/2021 06:04

2021 là năm của những cuộc ly hôn khi nhiều sao Việt như Đan Trường, Hoàng Anh, Quách Ngọc Ngoan,...lần lượt công khai “đường ai nấy đi” với người “đầu ấp tay gối” của mình.

Đan Trường

Đan Trường và Thủy Tiên kết hôn vào năm 2013 và đón con trai đầu lòng 4 năm sau đó. Mới đây, bà xã Đan Trường chính thức tiết lộ cô và nam ca sĩ đã ly hôn. Nữ doanh nhân cho biết cả hai đã cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình tuy nhiên vì có quá nhiều khác biệt trong suy nghĩ và cuộc sống nên không thể tiếp tục được nữa. Về phía Đan Trường, anh cũng công khai hai người đã ký đơn ly hôn vài ngày trước, bé trai sẽ sống với mẹ ở Mỹ. Nam ca sĩ cho biết anh và Thủy Tiên vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng chăm sóc con.

Sao Việt ly hôn nửa đầu năm 2021: Người im lặng, người ồn ào chẳng dứt - Ảnh 1
Đan Trường và Thủy Tiên công khai ly hôn - Ảnh: Internet

Quách Ngọc Ngoan

Sau 6 năm gắn bó, Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel đã xác nhận “đường ai nấy đi” vào tháng 4 năm 2021. Năm 2013, khi chuyện tình cảm của nam diễn viên xuất hiện trên truyền thông đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Vì đều từng đổ vỡ trong hôn nhân, có con riêng và Phượng Chanel lại lớn hơn Ngọc Ngoan 7 tuổi nên cặp đôi không tránh khỏi những ồn ào không hay.

Sao Việt ly hôn nửa đầu năm 2021: Người im lặng, người ồn ào chẳng dứt - Ảnh 2
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel chia tay sau 6 năm gắn bó - Ảnh: Internet

Hoàng Anh

Có thể nói trong các cuộc ly hôn của sao Việt nửa đầu 2021, của Hoàng Anh là gây nhiều ồn ào nhất. Nam diễn viên cho biết vì yêu xa, không tìm hiểu kỹ trước khi cưới nên về chung một nhà rồi, cả hai nhận ra họ khác nhau từ cách sinh hoạt, lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế dẫn đến thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hoàng Anh từng bị vợ cũ tố lợi dụng, phụ bạc song nam diễn viên phủ nhận chuyện này. Sau 3 năm chung sống, vào tháng 1 năm 2021 nam diễn viên và nữ Việt kiều đã chính thức công khai ly hôn.

Sao Việt ly hôn nửa đầu năm 2021: Người im lặng, người ồn ào chẳng dứt - Ảnh 3
Hoàng Anh từng có nhiều ồn ào với vợ cũ Việt kiều - Ảnh: Internet

Hoàng Yến

Suốt thời gian qua, cuộc ly hôn của Hoàng Yến với chồng thứ 4 không ngừng làm xôn xao dư luận. Nữ diễn viên bị chồng cũ ngang nhiên hành hung tại một quán ăn, sự việc khiến công an phải vào cuộc. “Cô Xuyến” Về Nhà Đi Con chia sẻ: “Tôi nhận ra mình lựa chọn sai. Ban đầu, tôi cố gắng chịu đựng vì nghĩ mình đã có con chung. Nhưng khi những khúc mắc lên đến đỉnh điểm, tôi buộc phải từ bỏ".

Sao Việt ly hôn nửa đầu năm 2021: Người im lặng, người ồn ào chẳng dứt - Ảnh 4
Hoàng Yến bị chồng thứ 4 hành hung tại một quán ăn - Ảnh: Internet
Bị gắn mác 'bám váy' vợ đại gia, phát ngôn về 'quỹ đen' của Đan Trường bất ngờ bị đào lại giữa cuộc ly hôn chấn động

Bị gắn mác 'bám váy' vợ đại gia, phát ngôn về 'quỹ đen' của Đan Trường bất ngờ bị đào lại giữa cuộc ly hôn chấn động

Từng bị antifan công kích lấy vợ đại gia để 'bám tiền', Đan Trường từng có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh vấn đề này.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Việt ly hôn Đan Trường Hoàng Yến

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 10 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"