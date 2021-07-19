Bị gắn mác 'bám váy' vợ đại gia, phát ngôn về 'quỹ đen' của Đan Trường bất ngờ bị đào lại giữa cuộc ly hôn chấn động

Sao Việt 19/07/2021 09:40

Từng bị antifan công kích lấy vợ đại gia để 'bám tiền', Đan Trường từng có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh vấn đề này.

Vừa qua, thông tin cặp vợ chồng ca sĩ Đan Trường - Thuỷ Tiên ly hôn sau 8 năm chung sống khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Trước đây, cả 2 từng sánh bước chung đôi hạnh phúc, ngọt ngào tại các sự kiện hay trên video hậu trường khiến khán giả vô cùng ganh tị. 

Còn nhớ thời gian trước, khi công bố sẽ lấy vợ đại gia, Đan Trường đã không ít lần bị antifan công kích, gắn mác là "bám váy" vợ, được vợ gánh nợ cho số nợ lớn. Đứng trước những lời thị phi này, nam ca sĩ cũng từng ra mặt lên tiếng phân trần.

dan truong 1
dan truong 2
Khi công bố lấy vợ đại gia, Đan Trường đã không ít lần bị antifan công kích - Ảnh: Internet

Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, Đan Trường cho biết dù là vợ chồng nhưng cả 2 đều rất độc lập kinh tế, tiền của ai sẽ tự nấy quản lý, không có khoản chung. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ:

"Quỹ đen thì tôi cũng có chút xíu để làm chuyện riêng. Thực sự mà nói bên Mỹ khác Việt Nam. Tiền của Thủy Tiên thì cô ấy giữ, còn tiền của tôi thì tôi giữ, chứ không như ở Việt Nam tiền bạc để chung rồi kiểm soát, báo cáo. Thực sự, ai cũng có điều kiện quá tốt nên cũng không khắt khe chuyện đó. Thủy Tiên muốn mua đồ, tặng quà ai thì đó là chuyện của cô ấy, và tôi cũng vậy".

dan truong 3
Sau 8 năm chung sống, Đan Trường và Thuỷ Tiên có chung một cậu con trai tên Thiên Từ - Ảnh: Internet
dan truong 4
Cuộc sống tại Mỹ của Đan Trường và bà xã đại gia khá sang chảnh với siêu xe và biệt thự triệu đô - Ảnh: Internet
dan truong 5
Biệt phủ xa hoa ở Mỹ của vợ chồng Đan Trường - Ảnh: Internet

Chia sẻ với Thanh niên, vợ cũ Đan Trường cũng từng tâm sự về việc kết nối tình cảm gia đình khi chồng hay đi diễn xa nhà và cô cũng phải tập thích nghi với việc đó:

"Thật ra cũng khó đó vì anh Trường sống ở đây và văn hóa Việt Nam. Tôi là người lớn lên ở Mỹ thì nó cũng ảnh hưởng văn hóa Tây phương. Tôi nghĩ rút ra được cái nào tốt thì mình giữ còn cái không phù hợp với mình thì mình không áp dụng với con thôi. Anh Trường cứ đi mãi như vậy thì đó là cuộc sống của ảnh bao nhiêu năm nay rồi, có muốn thay đổi cũng rất khó. Tự ảnh cảm thấy thời điểm nào cần thay đổi thì ảnh sẽ thay đổi, nhưng cá nhân tôi không bao giờ ép buộc những điều đó. Tôi hoàn toàn vẫn để chồng tiếp tục với nghề và khi nào anh thấy được điều gì quan trọng hơn thì ảnh làm".

Hôn nhân không trọn vẹn của 2 "hoàng tử Vpop": Đan Trường "toang" vì khoảng cách địa lý, Lam Trường bị ám chỉ vì có người thứ ba?

Hôn nhân không trọn vẹn của 2 "hoàng tử Vpop": Đan Trường "toang" vì khoảng cách địa lý, Lam Trường bị ám chỉ vì có người thứ ba?

Dù thành công rực rỡ trong sự nghiệp, tuy nhiên, Đan Trường, Lam Trường đều phải trải qua sóng gió hôn nhân tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên - Đan Trường lí do đan trường ly hôn Đan Trường ly hôn bà xã đại gia

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 36 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 6 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 6 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"