Bị gắn mác 'bám váy' vợ đại gia, phát ngôn về 'quỹ đen' của Đan Trường bất ngờ bị đào lại giữa cuộc ly hôn chấn động

Từng bị antifan công kích lấy vợ đại gia để 'bám tiền', Đan Trường từng có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh vấn đề này.

Vừa qua, thông tin cặp vợ chồng ca sĩ Đan Trường - Thuỷ Tiên ly hôn sau 8 năm chung sống khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng, tiếc nuối. Trước đây, cả 2 từng sánh bước chung đôi hạnh phúc, ngọt ngào tại các sự kiện hay trên video hậu trường khiến khán giả vô cùng ganh tị. Còn nhớ thời gian trước, khi công bố sẽ lấy vợ đại gia, Đan Trường đã không ít lần bị antifan công kích, gắn mác là "bám váy" vợ, được vợ gánh nợ cho số nợ lớn. Đứng trước những lời thị phi này, nam ca sĩ cũng từng ra mặt lên tiếng phân trần.

Khi công bố lấy vợ đại gia, Đan Trường đã không ít lần bị antifan công kích - Ảnh: Internet Cụ thể, trong một bài phỏng vấn với Thanh Niên, Đan Trường cho biết dù là vợ chồng nhưng cả 2 đều rất độc lập kinh tế, tiền của ai sẽ tự nấy quản lý, không có khoản chung. Nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Quỹ đen thì tôi cũng có chút xíu để làm chuyện riêng. Thực sự mà nói bên Mỹ khác Việt Nam. Tiền của Thủy Tiên thì cô ấy giữ, còn tiền của tôi thì tôi giữ, chứ không như ở Việt Nam tiền bạc để chung rồi kiểm soát, báo cáo. Thực sự, ai cũng có điều kiện quá tốt nên cũng không khắt khe chuyện đó. Thủy Tiên muốn mua đồ, tặng quà ai thì đó là chuyện của cô ấy, và tôi cũng vậy".

Sau 8 năm chung sống, Đan Trường và Thuỷ Tiên có chung một cậu con trai tên Thiên Từ - Ảnh: Internet Cuộc sống tại Mỹ của Đan Trường và bà xã đại gia khá sang chảnh với siêu xe và biệt thự triệu đô - Ảnh: Internet Biệt phủ xa hoa ở Mỹ của vợ chồng Đan Trường - Ảnh: Internet Chia sẻ với Thanh niên, vợ cũ Đan Trường cũng từng tâm sự về việc kết nối tình cảm gia đình khi chồng hay đi diễn xa nhà và cô cũng phải tập thích nghi với việc đó: "Thật ra cũng khó đó vì anh Trường sống ở đây và văn hóa Việt Nam. Tôi là người lớn lên ở Mỹ thì nó cũng ảnh hưởng văn hóa Tây phương. Tôi nghĩ rút ra được cái nào tốt thì mình giữ còn cái không phù hợp với mình thì mình không áp dụng với con thôi. Anh Trường cứ đi mãi như vậy thì đó là cuộc sống của ảnh bao nhiêu năm nay rồi, có muốn thay đổi cũng rất khó. Tự ảnh cảm thấy thời điểm nào cần thay đổi thì ảnh sẽ thay đổi, nhưng cá nhân tôi không bao giờ ép buộc những điều đó. Tôi hoàn toàn vẫn để chồng tiếp tục với nghề và khi nào anh thấy được điều gì quan trọng hơn thì ảnh làm".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-gan-mac-bam-vay-vo-dai-gia-phat-ngon-ve-quy-den-cua-dan-truong-bat-ngo-bi-dao-lai-giua-cuoc-ly-hon-chan-dong-413212.html