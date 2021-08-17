Võ Hoàng Yến đăng một bức hình tự 'dìm hàng' mình nhưng vẫn không quên khịa nhẹ mấy bạn sinh nhật tháng 8 tháng 9 vào lúc này. Erik khoe ảnh cùng người anh thân thiết Đức Phúc luyện tập thể dục cùng nhau trước khi dịch bệnh xảy ra khiến fan của 'cặp bài trùng' la ó vì múi nào ra múi nấy
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