Sao Việt 24h: Võ Hoàng Yến bận vi vu trời tây cùng bạn trai vẫn không quên 'cà khịa' dân mạng, Midu xứng 'thần tiên tỷ tỷ' không góc chết

Sao Việt 17/08/2021 09:26

Võ Hoàng Yến đăng một bức hình tự  'dìm hàng' mình nhưng vẫn không quên khịa nhẹ mấy bạn sinh nhật tháng 8 tháng 9 vào lúc này. Erik khoe ảnh cùng người anh thân thiết Đức Phúc luyện tập thể dục cùng nhau trước khi dịch bệnh xảy ra khiến fan của 'cặp bài trùng' la ó vì múi nào ra múi nấy

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Khánh Vân tung bộ ảnh với trang phục tone màu nude khiến fan khen gợi vì quá đẹp, cô nàng cũng không quên gửi lời chúc sức khỏe đến mọi người. Ảnh: FBNV
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Ái Phương xinh đẹp, đằm thắm trong một phân cảnh MV do cô đóng nữ chính. Ảnh: FBNV
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Nam ca sĩ Trọng Hiếu đi cắt tóc và cái kết khiến fan "cười bò" vì đầu tóc đã bị lỗi kỹ thuật. Ảnh: FBNV
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Ca sĩ Min sau một thời gian vắng bóng đã quay trở lại và tặng fan "Một chút Vitamin nhé", khiến các fan vô cũng thích thú. Ảnh: FBNV
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Diễm My 9X khoe bộ ảnh với một bộ trang phục kín đáo, đơn giản bên siêu xe tiền tỷ của mình. Ảnh: FBNV
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Võ Hoàng Yến đăng một bức hình tự "dìm hàng" mình nhưng vẫn không quên khịa nhẹ "Mấy bạn sinh nhật tháng 8 tháng 9 vào lúc này... Happy birthday nha, khổ thân". Ảnh: FBNV
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Nhật Kim Anh nhan sắc ngày càng xinh đẹp, mặn mà khiến nhiều người khen ngợi. Ảnh: FBNV
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Trung Quân chia sẻ lại khoảnh khắc đứng trên sân khấu tại Đà Lạt và hát những ca khúc về "mưa" gửi tặng fan. Có lẽ anh chàng đã nhớ chiếc mic lắm rồi đây. Ảnh: FBNV
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Ca sĩ Dương Triệu Vũ gửi lời chúc đến những khán giả 'Tuần mới tràn ngập năng lượng và những điều may mắn nhé các bạn' - Ảnh: FBNV
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Erik khoe ảnh anh chàng và người anh thân thiết Đức Phúc luyện tập thể dục cùng nhau trước khi dịch bệnh xảy ra. Fan "la ó" vì múi nào ra múi nấy của 2 anh chàng. Ảnh: FBNV
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Midu xứng danh "Thần tiên tỷ tỷ" bởi góc chụp nào cô đểu có thể lột tả được toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   Sao Việt 24h Hoa hậu Khánh Vân Midu

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