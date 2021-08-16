Sao Việt 24h: Kỳ Duyên truyền năng lượng tích cực đến mọi người, Thanh Hằng khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng

Nàng hậu Khánh Vân tiếp tục tham gia công tác TNV để chở các nhu yếu phẩm đến tận tay bà con đang bị dịch bệnh tại TP.HCM. Isaac đầy tâm sự khiến fan đoán già đoán non.
Võ Hạ Trâm khoe ảnh cận mặt cô con gái cưng, ai vào cũng khen giống bố y đúc. Ảnh: FBNV Nam ca sĩ Isaac đăng cation đầy tâm sự: "Hy vọng có những ngày tôi không nói gì vẫn có em bên cạnh và hiểu tôi." Ảnh: FBNV Vũ Cát Tường gần đây cũng gia nhập hội sao Việt chăm chỉ đăng hình lên trang cá nhân của mình, khiến fan ai nấy cũng thích thú khi thường xuyên được giao lưu với thần tượng của mình. Ảnh: FBNV Phí Phương Anh diện nguyên cây đỏ khoe đường cong nóng bỏng khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa. Ảnh: FBNV Ribi Sachi hóm hình vui đùa cùng các fan nhưng vẫn không quên thả nhẹ một câu "Ngồi đây đợi tình yêu đến", không biết đợi ai nhưng cô nàng vẫn cứ đợi trước đã. Ảnh: FBNV Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe cận cảnh "giường chiếu" khiến nhiều người hào hứng, nhưng nam ca sĩ cũng có vài phút trải lòng trên trang cá nhân của mình về một vị khán giả mà anh khá quý mến. Ảnh: FBNV Siêu mẫu Thanh Hằng cực nhắng nhít trong bộ ảnh được chụp ở nhà, nhiều người còn vào khen gợi nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, xinh đẹp và rạng rỡ. Ảnh: FBNV Fan "hú hồn" khi Diệu Nhi hóa thân một anh chàng, cô nàng còn vui vẻ trêu đùa cùng khán giản khi bảo cắt tóc như thế này để tham gia đua xe đạp. Ảnh: FBNV Hoa hậu Kỳ Duyên gửi đến những mà cô yêu quý bằng một nụ cười hạnh phúc, cô rất mong nụ cười này sẽ truyền được năng lượng tích cực cho mọi người. Ảnh: FBNV Nàng hậu Khánh Vân tiếp tục tham gia công tác TNV để chở các nhu yếu phẩm đến tận tay bà con đang bị dịch bệnh tại TP.HCM. Ảnh: FBNV
BB Trần hết diện cây tím lim, hồng chói lóa nay chuyển sang hẳn "đen huyền bí" ai cũng thích thú dành tặng nhiều lời khen cho anh chàng vì biến đổi quá linh hoạt. Ảnh: FBNV
Võ Hoàng Yến ở trời Tây khoe ảnh cực ngầu và không quên gửi lời yêu thương đến những người thân yêu ở Việt Nam, Hòa Minzy khoe ảnh cậu quý tử được đi biển lúc còn nhỏ ai nấy cũng thích thú vì quá đáng yêu.
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-ky-duyen-truyen-nang-luong-tich-cuc-den-moi-nguoi-thanh-hang-khoe-nhan-sac-ngay-cang-thang-hang-418360.html