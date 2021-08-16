Sao Việt 24h: Kỳ Duyên truyền năng lượng tích cực đến mọi người, Thanh Hằng khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng

Sao Việt 16/08/2021 08:44

Nàng hậu Khánh Vân tiếp tục tham gia công tác TNV để chở các nhu yếu phẩm đến tận tay bà con đang bị dịch bệnh tại TP.HCM. Isaac đầy tâm sự khiến fan đoán già đoán non.

Sao Viet 1
Võ Hạ Trâm khoe ảnh cận mặt cô con gái cưng, ai vào cũng khen giống bố y đúc. Ảnh: FBNV
Sao Viet 2
Nam ca sĩ Isaac đăng cation đầy tâm sự: "Hy vọng có những ngày tôi không nói gì vẫn có em bên cạnh và hiểu tôi." Ảnh: FBNV
Sao Viet 3
Vũ Cát Tường gần đây cũng gia nhập hội sao Việt chăm chỉ đăng hình lên trang cá nhân của mình, khiến fan ai nấy cũng thích thú khi thường xuyên được giao lưu với thần tượng của mình. Ảnh: FBNV
Sao Viet 4
Phí Phương Anh diện nguyên cây đỏ khoe đường cong nóng bỏng khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa. Ảnh: FBNV
Sao Viet 5
Ribi Sachi hóm hình vui đùa cùng các fan nhưng vẫn không quên thả nhẹ một câu "Ngồi đây đợi tình yêu đến", không biết đợi ai nhưng cô nàng vẫn cứ đợi trước đã. Ảnh: FBNV
Sao Viet 6
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khoe cận cảnh "giường chiếu" khiến nhiều người hào hứng, nhưng nam ca sĩ cũng có vài phút trải lòng trên trang cá nhân của mình về một vị khán giả mà anh khá quý mến. Ảnh: FBNV
Sao Viet 7
Siêu mẫu Thanh Hằng cực nhắng nhít trong bộ ảnh được chụp ở nhà, nhiều người còn vào khen gợi nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, xinh đẹp và rạng rỡ. Ảnh: FBNV
Sao Viet 8
Fan "hú hồn" khi Diệu Nhi hóa thân một anh chàng, cô nàng còn vui vẻ trêu đùa cùng khán giản khi bảo cắt tóc như thế này để tham gia đua xe đạp. Ảnh: FBNV
Sao Viet 9
Hoa hậu Kỳ Duyên gửi đến những mà cô yêu quý bằng một nụ cười hạnh phúc, cô rất mong nụ cười này sẽ truyền được năng lượng tích cực cho mọi người. Ảnh: FBNV
Sao Viet 10
Nàng hậu Khánh Vân tiếp tục tham gia công tác TNV để chở các nhu yếu phẩm đến tận tay bà con đang bị dịch bệnh tại TP.HCM. Ảnh: FBNV

 Sao Viet 11BB Trần hết diện cây tím lim, hồng chói lóa nay chuyển sang hẳn "đen huyền bí" ai cũng thích thú dành tặng nhiều lời khen cho anh chàng vì biến đổi quá linh hoạt. Ảnh: FBNV

Sao Việt 24h: Trấn Thành 'comeback' sân khấu trong một chương trình cộng đồng, Khánh Vân hóa 'shipper' chở nhu yếu phẩm đến cho bà con dù trời đang mưa rất to

Sao Việt 24h: Trấn Thành 'comeback' sân khấu trong một chương trình cộng đồng, Khánh Vân hóa 'shipper' chở nhu yếu phẩm đến cho bà con dù trời đang mưa rất to

Võ Hoàng Yến ở trời Tây khoe ảnh cực ngầu và không quên gửi lời yêu thương đến những người thân yêu ở Việt Nam, Hòa Minzy khoe ảnh cậu quý tử được đi biển lúc còn nhỏ ai nấy cũng thích thú vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Sao Việt 24h Siêu mẫu Thanh Hằng Hoa hậu Kỳ Duyên

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 41 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 10 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 33 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 35 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 3 giờ 41 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"