Sao Việt 24h: Kỳ Duyên truyền năng lượng tích cực đến mọi người, Thanh Hằng khoe nhan sắc ngày càng thăng hạng

Võ Hoàng Yến ở trời Tây khoe ảnh cực ngầu và không quên gửi lời yêu thương đến những người thân yêu ở Việt Nam, Hòa Minzy khoe ảnh cậu quý tử được đi biển lúc còn nhỏ ai nấy cũng thích thú vì quá đáng yêu.